I metalli si ’nobilitano’ per diventare più belli e resistenti

LO STABILIMENTO LUALMA, che fa capo al gruppo imolese Argos Surface technologies (nato dall’unione di otto aziende italiane fra le più affermate nel settore dei rivestimenti e dei trattamenti superficiali), continua a investire nel rinnovo dei propri impianti produttivi. L’obiettivo principale è ottimizzare la produzione, per poter incrementare di numero e dimensione le commesse gestite e ridurre considerevolmente i tempi di lavorazione. Argos Lualma è specializzata nei trattamenti di anodizzazione e di anodizzazione colorata, processi elettrochimici non spontanei che determinano, sulla superficie dell’alluminio, uno strato protettivo utile a rinforzarne la resistenza alla corrosione. Il processo di ossidazione anodica, alla base dei trattamenti effettuati dal gruppo, è usato soprattutto per le applicazioni sulle componenti meccaniche installate sui macchinari industriali, nonché nei settori chimico, petrolifero, automobilistico e aeronautico. È presente, infine, in tutti quegli ambiti che richiedono un’elevata resistenza alla corrosione e all’usura, senza però trascurare una resa estetica di qualità: sono quei comparti caratterizzati da richieste di intervento con tempistiche molto strette, necessarie per arginare il rischio di rallentamento nelle lavorazioni (e il conseguente danno per il cliente). In tali comparti, le tempistiche di processo e consegna incidono fortemente sulla scelta del fornitore: proprio per rispondere in modo efficiente alla domanda, il gruppo Argos St ha intrapreso il rinnovo degli impianti, così da ridurre i tempi di lavorazione e, di conseguenza, ottimizzare nel complesso la produzione.

"Desideriamo essere presenti in modo uniforme e capillare sul territorio nazionale - commenta Paolo Grimaldi (nella foto a destra), managing director della Bu Nichelatura del gruppo Argos St e responsabile dello stabilimento Argos Lualma -. Abbiamo deciso, quindi, di investire in un rinnovo degli impianti che ci aiuta, da un lato, a migliorare la produzione in termini quantitativi e temporali; dall’altro, a incrementare le commesse gestite, sia per numero che per dimensione. Ci consente, inoltre, di andare incontro a una necessità espressa a gran voce dalla nostra clientela: poter fare affidamento su fornitori operanti in prossimità". Il percorso di innovazione intrapreso da Argos Lualma vedrà lo stabilimento di Imola dotarsi di impianti di dimensioni maggiori e aggiornarsi con l’implementazione di tecnologie avanzate: ciò consentirà non solo di massimizzare la produzione, ma anche di ampliare l’offerta produttiva dello stabilimento. "Il programma di rinnovo che abbiamo messo in atto non può, e non deve, dirsi concluso. La nostra volontà, infatti, è quella di mantenere costante questo trend e proseguire nell’investimento tecnologico, con l’obiettivo di intercettare e soddisfare le richieste della nostra clientela, da un punto di vista sì quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Possiamo dire - conclude Paolo Grimaldi - che è questo uno dei passaggi necessari per assicurare un percorso di crescita ad Argos Lualma nel prossimo futuro".

Il gruppo Argos St è da sempre all’avanguardia nello sviluppo di processi innovativi, come la tecnologia della nichelatura chimica (conosciuta come Niploy, Chenisil, Cheniflon e Enp Sh), i sistemi di rivestimento polimerici e in thermal spray, i trattamenti di anodizzazione, anodizzazione dura e verniciatura industriale (cataforesi, verniciatura a polvere e a smalto liquido): ciò consente al gruppo di offrire soluzioni costantemente aggiornate nel settore dei rivestimenti e trattamenti superficiali. I trattamenti proposti da Argos Surface Technologies trovano applicazione in ambiti industriali quanto mai diversificati: oltre ai già menzionati settori chimico, petrolifero, automobilistico e aeronautico, basti ricordare il settore gomma-plastica, quello alimentare, quello chimico-farmaceutico, l’industria del tessile e della stampa e il vasto comparto packaging e imballaggi.

Ciascuno dei trattamenti superficiali e rivestimenti industriali forniti da Argos Surface Technologies è pensato per soddisfare esigenze specifiche ed è dotato di caratteristiche come l’antiaderenza, l’antifrizione, la lubrificazione a secco, l’antiusura. A ciò si aggiungono ottime proprietà di scorrimento e distacco, perfetta lavabilità, durezza, anticorrosione, isolamento termico oppure elettrico, conducibilità elettrica o, ancora, resistenza all’abrasione, saldabilità e uniformità di spessore, il tutto a seconda dell’applicazione richiesta. I rivestimenti superficiali del gruppo Argos rappresentano, infatti, un’alternativa tecnologicamente più avanzata dei classici trattamenti galvanici (usati da oltre un secolo per impedire il deterioramento e l’ossidazione delle superfici metalliche). Le superfici in metallo e alluminio che rivestono i macchinari usati nell’industria sono infatti soggette a usura, danneggiamento e a un notevole carico di sollecitazioni fisiche e meccaniche tali da causare, nel tempo, una perdita progressiva di efficienza funzionale. Per questo motivo, applicare idonei trattamenti superficiali – fra cui l’anodizzazione e l’anodizzazione dura - garantisce un miglioramento delle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale, rendendolo più resistente, durevole ed esteticamente apprezzabile.