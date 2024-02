I Maestri d’eccellenza forza del Made in Italy

LA MODA È UNO dei settori del made in Italy a maggiore vocazione artigiana: nel tessile, abbigliamento e calzature operano 33mila imprese artigiane, pari al 62% del totale del settore, che danno lavoro a 139mila addetti. Putroppo, le piccole imprese del fashion sono anche quelle che incontrano maggiori difficoltà a trovare manodopera qualificata: secondo le rilevazioni dell’Ufficio studi di Confartigianato, nel 2023, su circa 80mila assunzioni previste, la metà sono risultate di difficile reperimento. In particolare, gli imprenditori fanno fatica a trovare lavoratori con competenze green: su questo fronte, lo scorso anno alle aziende della moda ne servivano 30mila, ma il 50% non era reperibile. "La carenza di manodopera – sottolinea il presidente di Confartigianato, Marco Granelli – è il problema cruciale non soltanto per gli artigiani ma per la competitività e il futuro dell’Italia. E per affrontarlo bisogna partire dalla formazione di competenze adeguate ai rapidissimi cambiamenti del mercato del lavoro".

Per promuovere tra i giovani il valore delle attività artigiane, che uniscono antiche tradizioni, innovazione, attenzione alla sostenibilità per realizzare capolavori apprezzati in tutto il mondo, Confartigianato replica quest’anno il Premio Maestri d’Eccellenza, promosso da Métiers d’Excellence LVMH, in partnership con la sua maison Loro Piana, dalla Confederazione dell’artigianato e da Camera Nazionale della Moda Italiana. Il Premio è riservato agli artigiani dei settori della moda, e, novità di quest’anno, dell’arredamento, ed è articolato in tre categorie. La prima è Maestro Artigiano d’Eccellenza, dedicato ad artigiani esperti che si sono distinti per la qualità dei propri progetti e del proprio percorso professionale, per la trasmissione del saper fare legata alla tradizione italiana. La seconda categoria è quella di Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza, riservato ai nuovi talenti impegnati nell’artigianato e con un progetto promettente creato almeno negli ultimi 5 anni. E infine Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza, dedicato ad aziende e professionisti che si sono distinti per capacità d’innovazione, preservando conoscenze e competenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna. Le iscrizioni al premio, aperte il 21 febbraio, dureranno fino al 15 maggio; si può partecipare cliccando sul link: https://youandme.lvmh.it/premio-maestri-deccellenza. A. Pe.