I casalinghi dai mille colori di Omada Design sono diventati di tendenza a Sydney e Toronto

PIÙ DI QUARANT’ANNI di passione ed esperienza per le materie plastiche e una ricerca tecnologica e stilistica costante, proiettata verso il continuo progresso dei prodotti e il soddisfacimento delle esigenze più disparate. La Adamo srl vanta alla propria base l’impegno e la dedizione dei suoi 48 collaboratori, una struttura di 8.000 mq situata a Castelfidardo, nelle Marche, dove avvengono tutti i passaggi produttivi: dal progetto alla produzione, dalla vendita fino all’assistenza post vendita. Il marchio Omada Design propone casalinghi in plastica fortemente caratterizzati dal colore acceso, dal design accattivante, pratico e funzionale e dall’utilizzo quotidiano di tecnologie innovative come il bimateriale. Un’attenzione continua al cliente, che si tratti di un grande rivenditore o del singolo consumatore, volta all’assistenza costante e alla creazione di rapporti durevoli nel tempo.

Aveva trent’anni Alessio Adamo (nella foto sopra) quando, assieme al fratello Henry, ha iniziato a gestire l’azienda di articoli casalinghi fondata dal padre. Sulle spalle, la responsabilità della gestione di un’azienda di - allora - 20 dipendenti. I fratelli hanno da subito portato avanti il valore del “Made in Italy”, dalle materie prime, al design, all’imballaggio e, allo stesso tempo, cercavano nuovi canali attraverso cui emergere. Così, nel 2016 Alessio Adamo intravede nel commercio online la strada per il futuro: l’approdo su Amazon e la creazione di un sito e-commerce proprietario hanno infatti permesso all’azienda marchigiana di aumentare la riconoscibilità del brand in tutto il mondo, arrivando a raddoppiare il fatturato, con un export che rappresenta ora circa il 50% delle vendite totali.

Gli strumenti messi a disposizione da Amazon hanno svolto un ruolo fondamentale nel percorso di digitalizzazione di Omada Design. Grazie alla vetrina Made in Italy, alla collaborazione con Agenzia ICE, e al programma di formazione di "Accelera con Amazon", da una piccola provincia marchigiana, Omada Design riesce oggi a raggiungere tutte le zone del mondo: Europa, Stati Uniti, Canada e Australia. Risultati che dimostrano come Omada Design ha saputo cogliere e abbracciare la strada della multicanalità a 360 gradi. Per il CEO dell’azienda, il successo internazionale si traduce nella possibilità di garantire anche un ambiente di lavoro di qualità. Dai venti dipendenti iniziali, oggi Alessio ed Henry lavorano al fianco di circa cinquanta professionisti, tra cui un team di sei persone che si occupa di gestire passo per passo il processo di vendite online: dalla gestione della logistica, alla cura delle schede prodotto e del sito, agli investimenti in advertising e la comunicazione sui canali social.

I risultati raggiunti non sono frutto dell’improvvisazione ma di investimenti in competenze, tempo e risorse, soprattutto nella prima fase di avvio dell’attività online, quando fino al 75% del fatturato veniva investito nella formazione. In termini di brand awareness, Omada Design è anche impegnata nella tutela del proprio marchio da contraffazioni, frodi e altre forme di abuso attraverso il programma Brand Registry di Amazon che contribuisce ad alimentare il rapporto di fiducia e trasparenza con i propri clienti.

