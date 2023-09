"I 90 anni che hanno migliorato la vita degli italiani"

È ENTRATA NELLE CASE degli italiani 90 anni fa. E da allora non ne è più uscita aggiungendo ai prodotti per la casa con marchi leader come Dixan (il Persil nel nostro Paese), Perlana, Pril, BioPresto, Nelsen, Vernel o l’Acchiappacolore quelli per la cura della persona a partire dalle tinture per i capelli (Schwarzkopf e NeutroMed) fino agli adesivi con campioni come il Super Attak di Loctite e Pritt, la prima colla stick della storia lanciata nel 1969. Prodotti i cui nomi sono forse più conosciuti, grazie anche alle campagne televisive che hanno segnato la storia della pubblicità in Italia e in qualche modo anche linguaggio e costume, della casa madre tedesca: il gigante Henkel.

L’azienda, fondata nel 1876 a Düsseldorf da Fritz Henkel – la cui famiglia detiene ancora la maggioranza delle azioni – che nel mondo nel 2022 ha venduto detersivi, cosmetici e adesivi per oltre 22 miliardi di euro, di cui 674 milioni in Italia, si è stabilita nel nostro Paese nel 1933. E da allora non ha smesso di crescere puntando su due pilastri come l’innovazione e la sostenibilità. Una crescita che Henkel metterà in mostra dal 5 all’8 ottobre presso la Fondazione Riccardo Catella a Milano con l’apertura al pubblico nei giorni del 7 e 8 ottobre dalle 11 alle 19. "La nostra è una storia fatta di piccole, grandi rivoluzioni che hanno migliorato la vita quotidiana rendendo più semplice fare il bucato, prendersi cura dei propri capelli, esprimere sé stessi o produrre qualcosa", esordisce Mara Panajia, da settembre del 2022 presidente e ad di Henkel Italia. Calabrese di origine, citata nel 2021 da Forbes tra le 100 donne italiane di maggior successo, dopo la laurea alla Bocconi ha iniziato il suo percorso lavorativo in Danone ed è entrata in Henkel nel 2000 per trasferirsi nel 2014 al quartier generale di Düsseldorf, dove ha ricoperto il ruolo di Corporate vice president prima di tornare nel 2018 in Italia ("dopo cinque anni in cui facevo tutte le settimane la pendolare con la famiglia, marito e due figli, a Milano") come General manager di Laundry & Home Care, dando un contributo decisivo alla riorganizzazione della divisione e al rilancio dei marchi più rilevanti.

Che cosa ha significato Henkel per l’Italia?

"Con la mostra vogliamo celebrare i 90 anni di Henkel ripercorrendo proprio le pagine più significative della storia del Paese, raccontando cosa c’è dietro alle innovazioni che sono entrate nella nostra quotidianità e i valori che le hanno ispirate. Mettiamo in mostra i prodotti per raccontare come sono cambiate le persone che li hanno usati in questi nove decenni. Tanti sorrideranno davanti ai fustini rotondi del detersivo in polvere, spesso recuperati come contenitori per i giocattoli oppure immaginandosi con colori di capelli diversi. Ai più giovani vogliamo trasmettere la passione per l’innovazione che guida l’azienda, fedele allo spirito pionieristico di Fritz Henkel e alla rivoluzione quotidiana che vogliamo continuare a innescare".

Intanto avete varato una "rivoluzione" interna annunciando la nuova divisione HCB–Henkel Consumer Brands, che affianca la divisione Adhesive Technologies, riunendo sotto un unico cappello gli storici brand per la cura della casa e quelli della persona.

"Il nuovo assetto, che pesa per circa il 50% sul business in tutto il mondo, prevede un piano orientato a valorizzare le principali brand delle due categorie: un approccio che punta a massimizzare il successo di un portafoglio selezionato di prodotti, per continuare a rispondere efficacemente ai nuovi trend di mercato. Allo stesso modo, la divisione Adhesive Technologies è costantemente orientata all’innovazione della sua offerta per creare soluzioni sempre più sostenibili e all’avanguardia per i prodotti di tutti i giorni e per la grande industria italiana. Con le nostre due divisioni, in linea con la nostra strategia stiamo continuando a plasmare un portafoglio vincente, conservando forte e certa la volontà di creare e mantenere uno sguardo positivo verso il futuro: per farlo, investiamo nelle persone, in innovazione e sostenibilità, valori da sempre al centro del Dna di Henkel".

Quanto al centro?

"Fin dalle origini Henkel ha avuto una grande attenzione a quella che oggi viene chiamata sostenibilità. Pensi che già nel 1912 era stato creato un pronto soccorso interno, nel 1927 il protocollo di sicurezza per i lavoratori e nel 1940 fu aperto il primo asilo nido aziendale!". Come è proseguita questa attenzione ai valori della sostenibilità? "Anche nel 2022, un anno impegnativo dal punto di vista economico e competitivo siamo riusciti a non arretrare sui temi della responsabilità ambientale e sociale, facendo anzi molti passi in avanti sulla strada che abbiamo tracciato. L’Italia sta dando un contributo importante nel raggiungimento degli obiettivi definiti a livello globale. Stiamo accelerando la transizione energetica dei nostri siti produttivi e lavoriamo per rendere sempre più sostenibili i prodotti".

Henkel è una grande consumatrice di plastica per gli imballaggi: come si è sostenibili anche in questo settore?

"Già oggi l’87% del nostro packaging è riciclabile e riutilizzabile e per alcuni prodotti è già stato raggiunto l’obiettivo, fissato al 2025, per l’uso solo di plastiche riciclabili. Vorrei ricordare anche le scelte coraggiose rispetto alle abitudini dei consumatori, assunte per favorire lo smaltimento come quella presa nel 2020 rendendo da bianco a trasparente il flacone del detersivo per i piatti Nelsen. Ma il nostro impegno non si limita alla tutela dell’ambiente e riguarda anche i collaboratori e le comunità in cui operiamo. Riguardo solo al tema della parità di genere mi piace sottolineare come oggi in Henkel le donne manager rappresentano il 39% del totale e l’intenzione è arrivare al 50% entro il 2025. Sappiamo che il percorso è lungo e faticoso, ma siamo certi del fondamentale ruolo delle aziende nel percorso verso la parità di genere che porterà benefici a tutti e darà un sicuro contributo al progresso nella società".