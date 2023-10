Hubique rivoluziona il modo di vendere e comprare casa

LA TECNOLOGIA è entrata nel mondo immobiliare, per restare. Il PropTech sta rivoluzionando un settore storico, cruciale per il Pil del Paese, con strumenti tecnologici, utili per velocizzare i processi, affinare la ricerca e costruire un’offerta cucita sulle reali esigenze dei clienti, all’insegna della trasparenza. In questo contesto immobiliare di grande digitalizzazione nasce Hubique, la startup innovativa ideata da Alessandro Gatti (nella foto in basso) e specializzata nella creazione di esperienze digitali altamente tecnologiche per il real estate. Come un vero e proprio studio di progettazione e sviluppo multidisciplinare, Hubique crea strumenti di marketing avanzati per tutti i player del settore immobiliare, rendendo accessibili anche per realtà di medie dimensioni, strumenti tecnologici prima poco diffusi e riservati a progetti estremamente grandi. Realtà virtuale, aumentata e configurazione andranno a snellire e rendere sempre più coinvolgente per il cliente l’esperienza di ricerca e di acquisto di un immobile. Hubique mette a disposizione degli agenti immobiliari software e applicazioni mobile supportati da algoritmi di intelligenza artificiale, con cui gestire al meglio ogni singolo potenziale cliente, aumentando la lead generation e ottimizzando il posizionamento degli immobili sul mercato.

Architetti, geometri e interior designer, invece, possono contare su soluzioni digitali in grado abbattere i tempi di produzione della documentazione tecnica per avviare pratiche edilizie e gestire un intervento di ristrutturazione. Agli sviluppatori immobiliari Hubique dedica una piattaforma integrata di servizi digitali che spazia dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale alla realtà virtuale per garantire ai propri clienti la migliore esperienza di acquisto di un immobile “sulla carta”, affinché possano compiere scelte più consapevoli, al contempo consentendo agli operatori immobiliari di concentrarsi sulle migliori tecniche costruttive.

La startup ha anche una divisione che allestisce gli uffici vendite delle residenze, equipaggiandoli con strumentazione evoluta (come i visori e i tavoli interattivi), e sviluppa la brand identity per i nuovi progetti residenziali.

Giada Sancini