Hub77 l’azienda al femminile che accelera la transizione

UNA START UP GIOVANILE, tutta al femminile, che ha come obiettivi l’innovazione e la sostenibilità. Attraverso progetti mirati infatti Hub77 vuole aiutare i soggetti privati e pubblici, come aziende ed enti, nella finanza agevolata. Ovvero, trovare fondi e fare consulenza strategica sulle dichiarazioni non finanziarie in tutto quel mondo che riguarda l’Environmental, social and corporate governance (Esg), cioè i tre criteri fondamentali per far sì che gli investimenti siano sostenibili. La startup - che dal 2026 diventerà Pmi - è guidata da Chiara Mansanta e Marta Rossini, entrambe 35enni e reduci da esperienze comuni. Ha due sedi dislocate nelle Marche, tra Fano - in provincia di Pesaro e Urbino - e Fermo, ed è attiva dal 2021. In soli due anni è così riuscita ad avere un successo tale che ora "vogliamo raddoppiare il personale e arrivare a sei persone - spiegano in coro le due fondatrici, affiancate da Alessia Valentini, 25 anni, apprendista -. Il 2025 sarà il nostro ultimo anno da start up e con orgoglio continuiamo a credere tanto nella formazione e nelle giovani donne".

Hub77 è reduce da un’esperienza alla Smau di Milano dove è stata ospitata dalla Camera di Commercio delle Marche insieme ad altre 19 realtà regionali emergenti. Segno del lavoro che Mansanta e Rossini stanno svolgendo. Tanto che ora inizierà un progetto insieme all’Università di Urbino e all’Università Politecnica delle Marche di Ancona. "Il nostro core business è supportare le imprese, la pubblica amministrazione o i Comuni a trovare fondi per fare attività. Ma misuriamo anche quanto le imprese sono sostenibili in termini Esg. Su questa unità abbiamo vinto un dottorato innovativo industriale: una persona che sarà con noi per almeno cinque mesi andrà a testare le imprese per capire quanto siano sostenibili e come facciano ad esserlo, attraverso una consulenza strategica", prosegue Mansanta, originaria di Acqualagna, nel Pesarese.

"Cerchiamo di andare oltre il bilancio di sostenibilità, dando un plus quantitativo alla misura solitamente qualitativa. Ovvero misurare attraverso dati e numeri quanto le azioni delle imprese sono sostenibili, un tema sempre più sentito dalla comunità", insiste Rossini, di Fermo. Ma questo come avviene? "Utilizziamo un software di contabilità ambientale ad hoc. A rinforzarlo ci sarà appunto questo dottorato innovativo sulle tematiche Esg. Il nostro campione a livello regionale saranno le imprese del mobile. Si tratta di uno dei settori più inquinanti, quindi tra quelli che devono allinearsi maggiormente ai criteri Esg dell’Unione europea (i rating sono ambientali, sociali e di governance)", racconta Mansanta. Il bando è finanziato al 100 per cento dalla Regione Marche. Ma non si tratta del primo piano portato avanti da Hub77. Infatti, sempre nell’ottica della matrice innovazione e sostenibilità, nel 2023 è nato il progetto GreenHub Composites Materials nel settore della filiera del composito della nautica.

Oltre alla start up innovativa nel programma dal valore di quasi 400mila euro sono coinvolti anche Eletica, Corset, Gruppo Compositi, Green&services e Italia Yachts. Gli obiettivi sono il miglioramento dei processi produttivi per la filiera del composito della nautica e la riduzione degli sprechi, sia energetici che di materiale, per un approccio di economia circolare, cercando di realizzare nuove aree di lavoro più sostenibili. E poi l’allineamento, entro il 2026, all’obbligo di fornire dati di sostenibilità certificabili (Esg) in relazione ai propri investimenti, con una digitalizzazione del processo di acquisizione. Quindi, nel report, non ci saranno solo le voci che spiegano in che modo le imprese sono eco-sostenibili, tipico del bilancio di sostenibilità. Ma quanto lo sono, dove possono migliorare e con quali soluzioni possono ottenere maggiori risultati. "Ecco che qui arriva la nostra consulenza strategica. Per raggiungere certi obiettivi abbiamo il collegamento con il nostro core business, ovvero aiutiamo le imprese a trovare i fondi per arrivare a quanto prefissato, e lo facciamo attraverso la ricerca di bandi. Una consulenza vera e propria a 360 gradi", spiegano Mansanta e Rossini.

Sempre nel settore della nautica Hub77 ha realizzato un altro progetto, chiamato B-Eco, che ha come finalità la costruzione di una barca eco-sostenibile. "L’output è avere alcuni componenti delle barche riciclabili, sconfiggendo il fine vita che spesso hanno i materiali. Analizziamo quindi il ciclo di vita (Lca-Life cycle assessment) delle parti interne della barca e cerchiamo di dare un’alternativa. Poi, misuriamo quanto le imprese che realizzano questa barca siano eco-sostenibili", conclude Mansanta. I partner del progetto in questione sono Italia Yachts, Linset e Delta Plados del gruppo Plados Telma di Montecassiano, in provincia di Macerata.

Uno spirito quindi imprenditoriale nel voler offrire e vendere un servizio al pubblico e al privato, con la finalità di avere settori maggiormente tecnologici, innovativi e green. "Il mercato della finanza agevolata è enorme e ci sono tantissime possibilità. Ma è un mondo non sempre pieno di competenze, visto che la professione non è regolata in materia, un accorgimento che servirebbe. Bisogna fare capire quanto sia importante", chiude Rossini.