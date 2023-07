HR.WE Next Data Answer mette il curriculum ai raggi X

SELEZIONARE il personale più adatto per un’azienda non è mai facile. Dietro il curriculum perfetto di un aspirante lavoratore possono nascondersi una serie di caratteristiche non secondarie che lo rendono difficilmente compatibile con l’ambiente aziendale e lo staff con cui dovrà collaborare. Caratteristiche che, però, non emergono dal curriculum dove sono indicate solo le esperienze professionali passate e le competenze. A scoprire i lati più nascosti dei candidati ora ci ha pensato HR.WE Next Data Answer, azienda fondata a Bologna nel 2022. "La nostra startup – spiega il presidente Giuseppe Minelli – è innovativa e fornisce alle aziende e alle risorse umane strumenti di reportistica a fruizione istantanea, per mettere in luce tutte le possibili criticità del candidato provenienti da fonti di dati pubbliche. Il cliente può verificare l’attendibilità delle informazioni inserite nei curricula ed effettuare una valutazione del profilo del candidato sotto diversi aspetti".

Uno di questi è lo ‘score di degrado’ che analizza: la posizione contributiva dell’individuo; il rischio di attività illecite legato alla sua zona residenziale; la storia finanziaria pregressa e che fornisce una specifica alert nel caso che "l’individuo sia presente nel peggior 5% della popolazione locale" Ci sono poi altri due versanti di indagine: la stima del reddito del candidato – che comprende una proiezione basata sugli ultimi tre anni di impiego e una comparazione con la media nazionale e provinciale – e gli eventi negativi. HR.WE Next Data Answer rivela anche, infatti, se nel passato dell’aspirante lavoratore ci sono stati ‘scivoloni’ dal punto di vista finanziario, come protesti e pignoramenti, attraverso le banche dati del Crif, un sistema di informazioni creditizie. Secondo i dati Istat, negli ultimi anni, oltre il 67% delle frodi aziendali sono state compiute dal personale dipendente all’interno dell’azienda.

Uno degli obiettivi della startup è proprio quello di ridurre questi episodi. "Attraverso queste informazioni – continua Minelli – creiamo uno score di rischiosità sull’individuo e degli indicatori in caso di eventi negativi trovati. In sostanza, cerchiamo di eliminare le asimmetrie informative tra persona giuridica (azienda) e persona fisica (candidato o dipendente), prima del rapporto lavorativo o durante". La startup, infatti, offre servizi utili alle aziende anche per monitorare dipendenti già assunti. Con il programma ‘Control 231’, ad esempio, possono autonomamente e in maniera istantanea controllare se i lavoratori sono segnalati nelle liste internazionali di terrorismo, di attività mafiosa e di riciclaggio di denaro. "In questo modo – precisa Minelli – l’azienda può salvaguardarsi da possibili danni reputazionali e penali e irrobustire il proprio modello 231, passando da autocertificazioni a controlli reali e oggettivi".

Il successo e lo sviluppo di HR.WE Next Data Answer è stato molto rapido, racconta il suo presidente, che è affiancato nella guida della startup dall’ad Ludwig Becker e dal consigliere Francesco Spigaroli. "Dopo la sua nascita nel 2022 – racconta – a febbraio del 2023 abbiamo iniziato a testare l’attività commerciale, telefonando direttamente alle aziende tramite centralino. Per quanto sia difficile l’attività di chiamata a freddo, già il primo mese abbiamo chiuso una decina di contratti. L’interesse per il servizio è apparso da subito alto e ci siamo resi conto che, quando abbiamo avuto modo di presentare il nostro servizio di reportistica, è stato sempre accolto con interesse e favore. A marzo – prosegue Minelli – una banca si è dimostrata interessata a distribuire il nostro servizio tramite la sua rete agenti, ma per farlo serviva l’approvazione dell’albo Oam Agenti e mediatori che abbiamo ottenuto. Così, da aprile, la banca ha iniziato a predisporre la propria rete".

A inizio maggio, la startup ha iniziato una collaborazione con Pellegrini Welfare per estendere la propria attività commerciale. "Andrea Raimondi della Pellegrini ha creduto da subito in noi – aggiunge Minelli – e a giugno scorso è arrivata la vera svolta: è stato ufficializzato l’ingresso della startup nel programma ‘Zucchetti Hr Alliance’, con la volontà di integrare il servizio nel software Zucchetti ed arrivare così agli oltre 700.000 clienti della prima azienda italiana di software. Il primo semestre del 2023 – commenta entusiasta il presidente – non poteva essere migliore per far entrare in pieno la società nella sua fase di crescita. Abbiamo aperto anche un aumento di capitale che ha permesso ad imprenditori strategici di entrare nel ruolo di advisors, fra cui: Stefano Manili, ceo di ‘Cosaporto’; Andrea Biraghi che ha un passato in Selex, Alcatel e Finmeccanica e Michele Barbera, chief operative officer spazio dati Cerved".

"La nostra crescita – conclude Minelli – può essere esponenziale. La tecnologia con la quale è stata allestita la nostra piattaforma permette grandi flussi di dati, per questo possiamo gestire la raccolta di vaste reti commerciali oppure i flussi di richieste provenienti dall’integrazione in software ad alto utilizzo come Zucchetti".