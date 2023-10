High-tech, accordo fra Side Group e Cata

UN NUOVO POLO, emiliano al 100%, ha preso forma nel panorama high-tech del nostro Paese, in virtù dell’accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra le società Side group holding (con sede legale a Carpi e sede operativa a Reggio Emilia) e il gruppo Cata (che ha sedi a Carpi e Ferrara). L’intesa prevede l’ingresso di Side group nel consiglio di amministrazione di Cata e la condivisione di un piano industriale fondato su quattro obiettivi comuni: diversificazione, specializzazione, rapidità e innovazione. Le due capogruppo occupano significative fette di mercato nell’ambito dei servizi informatici avanzati a supporto di svariate realtà, dalle banche alle assicurazioni, fino alle imprese. In particolare, Side group holding controlla Side soft, società specializzata nei servizi di progettazione software, system integration, application maintenance e business process management al servizio di banche e assicurazioni, e Mcx Carpi, realtà affermata nella fornitura di soluzioni software a piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dei servizi. Il gruppo Cata controlla, tra le altre, Cata1, società attiva da oltre quarant’anni nell’ambito dei servizi software a supporto del business delle imprese, che vanta un portafoglio di più di 400 clienti.

L’approccio adottato da Cata1 permette alle aziende di affrontare la crescente competitività dei mercati con strumenti costantemente aggiornati in ogni area dell’organizzazione aziendale: dalla contabilità alla produzione, dalla gestione risorse umane al controllo dell’infrastruttura tecnologica. Secondo Davide Costa, presidente di Side group holding, "questa operazione ha l’obiettivo di ampliare e differenziare la platea di riferimento di Side group, che si apre così a una clientela di imprese inedita. Sono realtà che già applicano strumenti software per la gestione del personale e sistemi cosiddetti ‘Erp’. Mettiamo a disposizione dei nostri partner le competenze acquisite nella gestione di progetti di tipo ‘enterprise’ (software sviluppati per la gestione condivisa di progetti, ndr)".

"Grazie a questa operazione, avremo a disposizione maggiori risorse, in termini di capitale umano, per sviluppare soluzioni software rivolte al mondo manifatturiero", aggiunge Claudio Caggiati, presidente di Cata.

