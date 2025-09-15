Hevolus partner di Microsoft per lo sviluppo dell’IA nel retail

METTERE IN CAMPO gli "agenti parlanti" per consentire all’intelligenza artificiale di lavorare con la massima certezza di offrire risposte corrette visto che lavora solo su materiali messi a disposizione dall’azienda o dal soggetto stesso. E, prima di essere resa disponibile, la risposta passa 40 controlli da parte del sistema. Il progetto è di Hevolus, azienda AI-Tech nata a Molfetta che ha da poco ricevuto la certificazione Microsoft Designation Retail AI ed è tra i primi partner Microsoft in Europa ad ottenere la certificazione Microsoft per l’intelligenza artificiale nel retail. Con un portfolio clienti che include multinazionali come Casillo, Natuzzi, Wurth, Enel, Deghi, Università di Napoli Federico II ed eCampus, Hevolus è partner strategico di Microsoft, Meta e Lenovo. L’azienda ha ricevuto riconoscimenti di settore come il Premio Innovazione SMAU (dal 2018 al 2025), il Retail Week Awards nella categoria Game Changer e il Microsoft Italia Partner Award 2024 per la AI Transformation. Dal 2020, è sostenuta da CDP Venture Capital SGR per l’espansione su scala globale. Di fatto l’applicativo consente svariati utilizzi, da quelli in azienda, ad esempio per spiegare il funzionamento e la gestione di un determinato macchinario, a quelle in ambito scolastico con le lezioni che possono essere fruite in qualsiasi momento della giornata con gli approfondimenti che lo stesso docente ha caricato.

Di fatto un tutor h24 a scuola e in azienda, con la peculiarità che dopo un caricamento in italiano il sistema consenta la possibilità di una traduzione, anche vocale, in 100 diverse lingue. Hevolus, AI-tech italiana, leader internazionale nelle tecnologie di Generative AI e Intelligent Reality, raggiunge un traguardo di portata internazionale, diventando una delle prime realtà in Europa ad ottenere la certificazione Microsoft nel campo della Retail AI. Il riconoscimento come Microsoft Solutions Partner with Certified Software per la sua soluzione proprietaria XR Copilot, all’interno del Microsoft AI Cloud Partner Program (MAICPP), rappresenta un attestato di eccellenza e innovazione. Questa certificazione distingue Hevolus per l’elevata qualità, affidabilità e impatto concreto delle sue soluzioni AI, confermando la sua capacità di rivoluzionare l’esperienza retail attraverso tecnologie immersive e intelligenti, in linea con i più alti standard Microsoft. Una certificazione assegnata dopo un rigoroso processo di audit tecnico che attesta la piena conformità agli standard più elevati fissati da Microsoft per lo sviluppo e l’adozione di software cloud altamente innovativi.

"Anche i conti ci stanno dando soddisfazione – spiega Antonio Squeo (nella foto sotto), ceo di Hevolus – e dovremmo passare gli 8 milioni di ricavi nel 2024 ai 10 del 2025 e il nostro obiettivo è, dal 2026, una crescita esponenziale in linea al CAGR del trend dell’ai che è pari al 40% l’anno. Naturalmente, nel nostro processo di crescita saremo assistiti anche da futuri aumenti di capitale. Inoltre Il Fondo Cdp Venture, di Cassa depositi e prestiti, è già presente nel nostro azionariato che ha creduto nel progetto di XR e Ai.Hevolus è inoltre stata selezionata da Microsoft per accedere a un programma globale, riservato a un ristretto gruppo di partner strategici con soluzioni AI già operative, che offrirà accesso anticipato alle novità Azure AI, sessioni avanzate con product specialist Microsoft e un canale diretto con i team di sviluppo internazionali. Un traguardo che si inserisce in un contesto di straordinaria espansione dell’intelligenza artificiale a livello globale. Secondo il report di Fortune Business Insights, il valore del mercato mondiale dell’AI passerà da 279,2 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 1.800 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del circa 35,9%. Lo scenario italiano conferma questa tendenza positiva: secondo i dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, il mercato nazionale ha raggiunto 1,2 miliardi di euro nel 2024, segnando una crescita del +58% rispetto al 2023, spinta soprattutto dall’adozione di soluzioni AI nei settori del marketing, delle vendite e dell’automazione dei processi. In questo contesto, Hevolus rafforza il proprio posizionamento come abilitatore tecnologico per imprese che vogliono trasformare l’esperienza cliente attraverso AI Generativa ed eXtended Reality, offrendo soluzioni phygital accessibili, flessibili e indipendenti da piattaforma o dispositivo.

"Essere tra i primi partner Microsoft in Europa a ottenere questa certificazione per il Retail AI non è solo un traguardo: è la conferma del nostro ruolo come abilitatori del cambiamento. Accompagniamo le imprese verso un nuovo modello di customer journey, concreto, misurabile e progettato per durare. L’esser stati scelti da Microsoft come Solutions Partner e inclusi in un programma globale riservato a realtà strategiche rappresenta per noi un importante riconoscimento della visione che guida ogni nostra scelta: costruire un modello di innovazione accessibile, inclusivo e centrato sull’esperienza. Questo risultato rafforza il nostro posizionamento come player europeo in grado di generare valore reale per le imprese e di anticipare le evoluzioni del mercato globale." afferma Antonio Squeo. E Sara Anselmi, direttrice della Divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia, spiega che "da sempre Hevolus dedica attenzione alla trasformazione digitale delle aziende del comparto retail e questo impegno la vede ora offrire soluzioni di Intelligenza Artificiale in grado di ripensare la customer experience attraverso tecnologie all’avanguardia in linea con i più elevati standard Microsoft. E sempre più realtà italiane potranno cavalcare il cambiamento in una logica di AI-powered retail".