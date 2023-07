Gruppo San Donato Dopo l’Italia il Medio Oriente e il Nordafrica

L’ANNO 2023 è cominciato "veramente bene", assicurano i vertici, per i conti del Gruppo San Donato, big player della sanità privata accreditata italiana con 54 strutture sanitarie (di cui 18 ospedali) per un totale di 5.566 posti letto, 18.240 lavoratori tra dipendenti e collaboratori (di cui oltre settemila medici) e 5,4 milioni di pazienti curati nell’ultimo anno sul territorio nazionale. Dove il GSD continua a concentrare i propri investimenti (230 milioni di euro nel 2022), sottolinea il vicepresidente Paolo Rotelli (nella foto sotto), in parallelo a un export della sanità Made in Italy che si rafforza verso il Nordafrica e il Medioriente e attraverso il quale il gruppo, spiega l’ex ministro della Giustizia, dell’Interno e degli Esteri Angelino Alfano che lo presiede, ambisce a esercitare "un ruolo di diplomazia sanitaria al servizio del Paese". "Vogliamo preparare il futuro rafforzando la presenza in Italia ed espandendo quella all’estero – sintetizza l’altro vicepresidente Kamel Ghribi (nella foto in alto) –. Un’unica visione e un’unica missione".

Se la previsione per l’anno in corso è "di crescere ben oltre i risultati del 2019", i numeri del bilancio consolidato 2022, presentati dal gruppo in una conferenza stampa giovedì 13 luglio a Milano, mostrano già l’"ottima ripresa dell’attività sanitaria con il risolversi della pandemia", spiegano dal GSD: un giro d’affari da circa 1,88 miliardi, in aumento del 7% rispetto al 2021, e "un valore dei ricavi cresciuto di oltre l’11% al netto dei rimborsi Covid" che sono diminuiti a due milioni dai 72 dell’anno precedente, penalizzando il margine operativo lordo (155 milioni nel 2022 rispetto ai 165 del 2021) in combinato col "significativo impatto dell’inflazione, con un incremento netto dei costi dell’energia di 30 milioni. Al netto di tali effetti, il Mol organico nel 2022 sarebbe raddoppiato rispetto al 2021", chiariscono i vertici sottolineando la "resilienza" del GSD "negli anni duri e bui della pandemia". Quando i suoi ospedali, che sono "impostati alle cure per acuti", ha chiarito il vicepresidente Rotelli, e dunque incassano "mediamente 1.500 euro al giorno per ogni letto, per due anni hanno lavorato al 70%" con i pazienti Covid che generano un rimborso medio di "400 euro al giorno. Ma noi abbiamo pensato a salvare vite umane, a prescindere dai budget regionali". E senza smettere d’investire, con la costruzione dell’"Iceberg", l’edificio per l’emergenza-urgenza del San Raffaele inaugurato nel 2021 e costato quasi 120 milioni di euro, e della nuova sede dell’Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio al MIND (Milano Innovation District) sull’ex area Expo: un nuovo ospedale costato quasi mezzo miliardo nel complesso, costruito in piena pandemia ed entrato in funzione lo scorso agosto, praticamente nei tempi previsti. E anche se "adesso dobbiamo essere prudenti, concentrarci a diminuire l’indebitamento", Rotelli annuncia "sorprese da qui a fine anno. Qualcosa di concreto, di acquisto puro. Stiamo guardando più dossier su tutto il territorio nazionale".

Il gruppo intanto ha completato il riassetto societario che aveva avviato tre anni fa, ispirato a "semplificazione, trasparenza, resilienza e sostenibilità", chiarisce il presidente Alfano, e che ha incluso la creazione di un "Ethic and Legal Advisory Committee" presieduto dall’ex procuratore generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi, con competenze trasversali a tutte le società del GSD e il compito di fornire opinioni e pareri relativi a materie sensibili di natura etica e legale. La nuova architettura societaria del Gruppo San Donato vede in cima la holding Velca, controllata dalla famiglia Rotelli attraverso la sola Papiniano Spa, che cambierà nome in Gruppo San Donato Spa. La holding controlla gli ospedali del gruppo "a pettine" e il 50% di Gksd srl, la "one company" posseduta per l’altra metà e presieduta da Kamel Ghribi, che si occupa, attraverso 13 partecipate, dei "settori non-core che contribuiscono alla creazione di valore per il gruppo", "valorizza il know-how di GSD affiancando altre competenze quali engineering, edile, energia e consulenza strategica, ed è in grado di fornire servizi di altissima qualità divenendo di fatto il motore delle attività internazionali". L’esempio più d’attualità è l’Iraq, dove "il recente accordo col governo" di Baghdad, "ritenuto di interesse strategico per l’economia nazionale, ha favorito la firma del Memorandum of Understanding tra Gksd e Gruppo San Donato, con Sace (l’agenzia italiana di credito all’esportazione controllata dal nostro Mef, ndr)", "per incoraggiare gli scambi commerciali" tra i due Paesi e "per la realizzazione di opere ad alto impatto sociale", come la gestione di un ospedale da 500 posti letto a Najaf e la costruzione di altre quattro strutture (l’ospedale militare della capitale, un altro a Bassora, due Smart Clinic in queste due ultime città), oltre alla cooperazione per curare pazienti iracheni negli ospedali del GSD.

Nel “portafoglio estero” del gruppo ci sono anche l’Egitto (la gestione dell’ospedale pubblico Sheikh Zayed del Cairo, la progettazione e la creazione di due Smart Clinic nella capitale e nella costruenda "New Capital" nel deserto), l’Arabia Saudita (con la consulenza al governo per la riforma del servizio sanitario saudita, la partecipazione a un programma di public-private partnership per costruire e gestire strutture sanitarie pubbliche, la realizzazione di una Smart Clinic a Riad), la Libia (un altro accordo per curare pazienti in Italia, consulenza per il servizio sanitario, gestione di un ospedale a Tripoli) e la Tunisia, il Paese natale di Ghribi: oltre a un’intesa con la cassa nazionale Cnam per la presa in carico di pazienti locali, il Gsd ha fatto un accordo col Ministero della Salute di Tunisi per formare 300 infermieri in tre anni da inserire nei suoi ospedali; i primi 28 sono già arrivati.