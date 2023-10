Gruppo Puratos cresce in Italia e punta sul lievito di Ceparana

FUORI dalle vetrine è trascorso un secolo. In cento anni è cambiato il mondo ma quel lievito all’interno del laboratorio sembra non averne risentito ed è rimasto inalterato, continuando a vivere con le stesse attenzioni, le stesse cure e i puntualissimi riti. Sembrerebbe la trama di un romanzo, invece è la storia del lievito madre nato a Ceparana, frazione della prima collina spezzina. Un lievito con il quale vengono prodotti pane e dolciumi. Quel piccolo tesoro ereditato e tramandato nel tempo viene ogni giorno rinfrescato e tenuto acceso nelle sue eccezionali qualità che lo rendono una rarità. La storia del lievito di Ceparana resta un piccolo mistero che viene tramandato come una sorta di segreto tra le generazioni e la leggenda narra che la “madre”, appunto, abbia avuto origine in un’antica pasticceria di Spezia a pochi chilometri da Ceparana. Se l’attenzione a rispettare ogni dettaglio del processo di rinfresco è la medesima da sempre, sono invece cambiati i volumi su larga scala: la pasta madre viene rinfrescata con acqua e farina in grandi impastatrici, lasciata fermentare per 36 ore in ampie vasche in ambienti a temperatura controllata, prima di essere essiccata e trasformata in polvere.

Lo storico stabilimento che lo produce otto anni fa è stato acquistato dal gruppo belga Puratos specializzato in soluzioni e servizi per l’industria della panificazione pasticceria e dal 2015 il lievito madre centenario è entrato a far parte della ‘Biblioteca del lievito madre’ proprio in Belgio. E così ogni mattina nel laboratorio di Ceparana il prezioso composto viene avvolto in teli ricavati da tessuti, particolarmente resistenti, normalmente utilizzati per la realizzazione delle vele delle imbarcazioni, legato con una corda, per poi essere rinfrescato quotidianamente. "Abbiamo acquistato lo stabilimento – spiega Paolo Belloni, Operation & Quality Manager Puratos Italia – con l’intento di differenziare la produzione del lievito madre liquido dagli altri prodotti in Belgio, Spagna e Stati Uniti. Produciamo principalmente lievito naturale che in una minima parte viene venduto e per la frazione restante è utilizzato come ingrediente nella produzione di miscele per la panificazione e la pasticceria".

Stiamo parlando di una azienda multinazionale, nata in Belgio dove ha la sede centrale nel 1919, che offre una gamma completa di ingredienti, soluzioni e servizi innovativi per l’industria della panificazione, pasticceria e cioccolato, in oltre 130 paesi in tutto il mondo. I suoi clienti sono artigiani, industrie, retail e’ Quick service restaurant. Il gruppo Puratos conserva saldamente la sua identità di azienda familiare e la trasmette a tutte le sue filiali nel mondo.

Nel 2022 Pierre Tossut, dopo 26 anni di carriera in Puratos, è stato nominato nuovo ceo del Gruppo, e Cédric Van Belle, parte della terza generazione di azionisti, è diventato presidente del consiglio di amministrazione. Puratos crede che il cibo abbia un potere straordinario nella vita delle persone e la sua mission è aiutare i clienti ad avere successo nella loro attività, trasformando esperienza e tecnologie in nuove opportunità e creando soluzioni alimentari innovative per la salute e il benessere delle persone, in tutto il mondo. La sede amministrativa in Italia è a Parma dove Puratos è arrivato nel 2000 e l’attività produttiva si svolge in tre differenti stabilimenti. Oltre a quello di Ceparana la multinazionale è presente con un insediamento anche a Viadana, in provincia di Mantova, specializzato in prodotti Uht e a Pozzolengo (Brescia), dove si producono farciture e confetture di frutta, in prevalenza di origine italiana.

Dalla sua nascita in Italia l’azienda ha registrato un costante aumento del fatturato passando da poco più di 10 milioni di euro nel 2002 a oltre 83 milioni di euro nel 2022; il numero di dipendenti negli ultimi dieci anni è quintuplicato arrivando, al 31 dicembre 2022, a 153 persone. Distribuiti strategicamente sul territorio, a Parma, Bolzano, Torino, Bari e, di recente, a Milano, sono attivi 5 centri di innovazione: laboratori completamente attrezzati in cui l’azienda offre ai propri clienti percorsi di formazione, mettendo a loro completa disposizione le competenze dei propri specialisti. In questi centri opera un team dedicato alla ricerca e allo sviluppo composto da 10 persone; a loro si affiancano 10 consulenti tecnici di panificazione e pasticceria altamente specializzati.

Nello stabilimento di Ceparana invece il lievito segue ancora la tradizione, il suo processo artigianale di rinfresco. L’azienda di Ceparana occupa 50 dipendenti, suddivisi tra reparti operativi e uffici, oltre ai supervisori di produzione e ai manutentori. Un reparto è dedicato ai prodotti destinati a piccoli e grandi laboratori e ai prodotti innovativi per le industrie. In un altro si realizzano creme spalmabili a base di cioccolato, nocciole e pistacchi. E’ stata inaugurata anche una linea dedicata ai prodotti “gluten free” la cui richiesta è in costante espansione. Un laboratorio inoltre controlla i parametri di funzionamento e di attività del lievito per garantirne la qualità e dove, quotidianamente, viene rinfrescata la madre originaria da utilizzare in caso di imprevisti, un vero e proprio back up di sicurezza. Scienza, innovazione ma soprattutto cuore e passione nel segno della tradizione. "Ingredienti fondamentali – conferma Federica Racinelli (nella foto in basso), R&D manager Puratos Italia – e irrinunciabili. Perché la scienza è indispensabile per portare avanti il processo produttivo e farlo funzionare, conoscendo a fondo la materia e continuando la sperimentazione in laboratorio. Ma servono anche la passione e la voglia di mantenere l’unicità del prodotto. Per questo non nascondiamo l’orgoglio di essere riusciti a portarlo avanti per cento anni".