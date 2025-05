Gruppo Kos. Il sostegno per le fragilità degli anziani

IL GRUPPO KOS è una delle realtà più importanti in Italia e all’estero per quanto riguarda l’assistenza nella riabilitazione, psichiatria, diagnostica e medicina per acuti con infrastrutture presenti nelle Marche. Giuseppe Motta (nella foto), direttore generale di Anni Azzurri Kos, illustra a Qn Economia la storia dell’azienda.

Come inizia l’attività?

"Le Residenze Anni Azzurri fanno parte del Gruppo KOS, attivo anche nei settori della riabilitazione, della psichiatria, della diagnostica e della medicina per acuti. Con oltre vent’anni di esperienza, il Gruppo ha consolidato la propria presenza sul territorio attraverso un percorso di crescita costante, sviluppato sia tramite acquisizioni sia attraverso la realizzazione di nuove strutture. Oggi gestiamo 60 Rsa distribuite in 8 regioni italiane, per un totale di oltre 6.200 posti letto. Offriamo accoglienza ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, compresi ospiti con pluri-patologie, decadimento cognitivo grave o diagnosi di demenza, offrendo un percorso di cura personalizzato sulle condizioni cliniche, sulle abitudini di vita e sulle preferenze del paziente, per una presa in carico completa e realmente centrata sui bisogni della persona. Accanto alle Rsa, Anni Azzurri dispone anche di strutture dedicate alle cure palliative (Hospice), alloggi protetti (Senior Living) e un servizio di assistenza domiciliare "Anni Azzurri a casa".

Quali sono i programmi di sviluppo?

"Continuiamo a investire nello sviluppo delle cure domiciliari, attraverso una rete di professionisti qualificati e servizi personalizzati. Abbiamo ampliato l’offerta sanitaria con l’apertura di ambulatori interni in alcune Rsa, rendendo disponibili servizi diagnostici e specialistici anche alla comunità esterna, per aprire le porte di Anni Azzurri a tutto il territorio. Sul piano dell’innovazione, stiamo introducendo soluzioni tecnologiche avanzate che, messe al servizio di ospiti e operatori sanitari, contribuiscono al miglioramento del piano di cure in termini di qualità, sicurezza, efficienza e inclusione. Dalla cartella clinica elettronica ai sistemi di automazione per la distribuzione delle terapie farmacologiche, fino ai dispositivi che sfruttano l’intelligenza artificiale per il monitoraggio del paziente (es. rischio cadute). Non dimentichiamo Paro, un robot terapeutico a forma di foca, utilizzato nei percorsi dedicati ai pazienti con demenza".

La crescita aziendale si coniuga con i temi della sostenibilità?

"Assolutamente sì. Per Anni Azzurri, come per tutto il Gruppo Kos, la sostenibilità è uno dei principi cardine che guidano ogni nostra azione: dalla qualità dei servizi alla centralità della persona, fino alla valorizzazione dei collaboratori e al legame con il territorio. Il nostro modello operativo si fonda sul dialogo continuo con pazienti e famiglie, grazie al quale possiamo modellare i servizi sulle esigenze reali di chi si affida a noi. Un esempio concreto è l’introduzione del Welcomer, una figura dedicata che accompagna le famiglie dal primo contatto fino all’ingresso in struttura, offrendo un supporto competente e umano in ogni fase. Per valutare la qualità percepita dei nostri servizi ed orientare le attività verso le esigenze dei nostri assistiti, abbiamo messo a punto sistemi di ascolto e di misurazione della soddisfazione, basati su interviste periodiche agli ospiti e alle loro famiglie e colloqui con il personale di cura e di assistenza. L’analisi costante del Net Promoter Score (Nps), indicatore fondamentale per valutare la soddisfazione e la fiducia di ospiti e familiari, ci consente di indirizzare i nostri sforzi verso un miglioramento continuo e misurabile. Per noi, sostenibilità è anche benessere dei lavoratori. Per questo investiamo nella formazione continua, attraverso Kos Academy".

Quale ruolo ha il capitale umano nello sviluppo dell’azienda?

"Un ruolo assolutamente centrale. Le persone che lavorano nelle nostre strutture sono il cuore del nostro progetto: senza la loro professionalità, empatia e dedizione, non potremmo garantire la corretta qualità di assistenza né costruire relazioni di fiducia con ospiti e familiari. Nel contesto attuale del settore socio sanitario italiano, profondamente segnato oltre che dalla carenza di personale qualificato anche da un importante sotto-finanziamento da parte di molte regioni italiane, rafforzare il nostro impegno verso i nostri collaboratori è una priorità assoluta. È necessario proporre modelli innovativi, sostenibili e in grado di valorizzare il merito. A partire da quest’anno, infatti, tutti i nostri dipendenti beneficeranno di un sistema premiante legato ai risultati. La sicurezza sul lavoro, l’equità e le opportunità di crescita professionale costituiscono per noi priorità irrinunciabili".

Avete riconosciuto un premio per la qualità del lavoro ci può spiegare nel dettaglio il progetto?

"Il premio di risultato introdotto da Anni Azzurri rappresenta una novità importante nel nostro settore, sia per i contenuti che per il metodo con cui è stato costruito. È stato infatti co-progettato con le organizzazioni sindacali nazionali, con l’obiettivo di riconoscere in modo equo e trasparente il valore del lavoro svolto dal personale all’interno delle strutture. Il premio, che sarà attivo per l’anno 2025, coinvolge oltre 2.500 dipendenti delle nostre residenze e potrà arrivare fino a 525 euro per ciascun lavoratore, erogati sotto forma di buoni acquisto universali esenti da tassazione. È composto da una quota base e da una componente variabile, legata a parametri misurabili e condivisi: qualità del servizio offerto, formazione completata, produttività della struttura, e soprattutto soddisfazione di ospiti e familiari, rilevata tramite l’Nps (Net Promoter Score)".