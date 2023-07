Gruppo IMA, il valore dell’innovazione

UNA DELLE ECCELLENZE emiliano-romagnole è la presenza di competenze meccaniche capaci di generare un sistema industriale complesso, il ‘sistema di cluster integrati’: letteralmente, gruppi o, ancora meglio, aggregazioni di attività imprenditoriali omogenee. Il distretto della meccanica avanzata è una realtà fortemente radicata in regione: le competenze avanzate negli ambiti del packaging e dell’automazione – storicamente presenti e sostenute da scuole specializzate per garantire il ricambio dei tecnici – hanno dato vita a una rete di imprese specializzate nella meccanica avanzata. Realtà nate l’una dall’altra, in quel raggio di poche decine di chilometri, tra Bologna e Reggio Emilia, denominato ‘packaging valley’: è la più alta concentrazione europea di industrie che producono macchinari per l’impacchettamento.

Il distretto della meccanica avanzata emiliano-romagnolo ha saputo dar vita, inoltre, a un indotto specializzato che lo supporta adeguatamente: grazie alla gestione delle conoscenze e alla conservazione del know-how nell’ampia rete di subfornitura, le imprese riescono a personalizzare l’automazione a seconda delle richieste dei propri clienti, provenienti ormai da ogni angolo del mondo. "Un distretto che merita, per le sue eccellenze, di essere valorizzato ancor di più", dice Alberto Vacchi, presidente e ad di IMA. "Il nostro gruppo intende dare il proprio contributo, attraverso progetti e iniziative all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Ima si occupa di business riferibili alle sfide che l’industria al servizio della collettività affronta quotidianamente. Alimentarsi, curarsi, sviluppare modelli di mobilità sostenibile sono azioni che richiedono una struttura industriale avanzata, pronta a soddisfare le necessità crescenti in termini di innovazione, qualità e quantità. Un pilastro nella gestione di IMA è il rapporto che abbiamo costruito con i nostri fornitori, coi quali abbiamo condiviso il progetto di crescita, fino a farli diventare anelli della catena del valore".

Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati a circa 2 miliardi di euro e una quota export superiore all’86%.

Maddalena De Franchis