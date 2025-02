Gruppo Holdim compra Rail per potenziare la mobilità green

NUOVA VITA AI MOTORI diesel che possono essere riconvertiti ed usati con una miscela di carburante classico e gas naturale. Il Gruppo Holdim, attivo dall’inizio degli anni ‘90 nel settore automotive – con attenzione a mobilità sostenibile, carburanti alternativi e calibrazione motore - ha annunciato la fusione di Rail Srl, azienda di Vezzano sul Crostolo, Reggio Emilia, che progetta e realizza iniettori e valvole per carburanti e biocarburanti gassosi commercializzati in tutto il mondo, con un’altra azienda del gruppo, Ecomotive Solutions. La fusione arriva a un anno di distanza dall’acquisizione del 100% delle quote dell’azienda reggiana. Il Gruppo Holdim, headquarters in provincia di Alessandria a Serralunga di Crea, dal 1991 sviluppa soluzioni per la gestione elettronica del motore, con un graduale ampliamento delle attività verso l’economia circolare. Conta nel complesso un fatturato a quota 60 milioni e circa 180 addetti.

Il fatturato del segmento Ecomotive, composto da Ecomotive Solutions, Autogas Italia, Bigas, Nuova Selva e Rail, conta 18 milioni di ricavi con una previsione di crescita, al 2025, a quota 20 milioni e circa una trentina gli addetti. Ecomotive Solutions è nota per la consolidata piattaforma Diesel Dual Fuel, che permette di dare una seconda vita ai diesel presenti sul mercato alimentandoli con una miscela dinamica di diesel e gas naturale. Nella sua compagine societaria figura anche Cavagna Group: le due aziende hanno avviato una partnership volta a sviluppare innovazione nel rispetto dell’ambiente in campo motoristico, con una particolare attenzione ai motori poli-carburante. Ecomotive Solutions detiene inoltre gli storici e pluricollaudati marchi nella trasformazione a gas di vetture, imbarcazioni e mezzi pesanti Autogas Italia e Bigas, ai quali si affiancherà ora anche quello di Rail, per la realizzazione di prodotti innovativi destinati alla mobilità a basso impatto ambientale, con sviluppi rivolti, accanto a biometano, gas naturale compresso e liquefatto e GPL, anche all’idrogeno e ai biocarburanti.

A guidare le attività relative al marchio Rail confermati Luigi Stevani e Rocco Grossi, una lunga esperienza nel settore automotive che ha portato, nel 2006, alla nascita della realtà emiliana. Nel corso del 2024, sottolineano dagli headquarters del Gruppo Holdim, l’unione tra Rail ed Ecomotive Solutions ha permesso la formazione di una importante squadra di sviluppo di nuovi prodotti che, si legge in un comunicato, "saranno presentati nell’arco del 2025 potenziando così l’offerta dell’azienda e permettendo l’ennesima affermazione del polo tecnologico all’interno del settore".

Holdim Group dal 1991 sviluppa soluzioni per la gestione elettronica del motore, con un graduale ampliamento delle attività verso l’economia circolare; oltre a GreenForce include altresì: Dimsport, la piattaforma principale per la messa a punto elettronica dei veicoli; Ecomotive Solutions, sistemi elettronici di controllo motore per carburanti alternativi ed energie rinnovabili, che detiene anche i marchi Autogas Italia e Bigas; GLF Turbine, che produce componenti statorici per turbine a gas, GreenForce, specializzata nelle soluzioni per la sostenibilità dei trasporti, Rail, iniettori per sistemi GPL/Metano nel settore automotive; Valis, specialisti del recupero dei vapori carburanti e impiantistica industriale. Da segnalare l’accordo con Isotta Fraschini Motori, che ha contribuito a conferire al Gruppo Holdim un assetto fortemente centrato sullo sviluppo di sistemi di alimentazione alternativi per auto e per il trasporto commerciale. Dopo la firma del Memorandum of Understanding con Isotta Fraschini Motori avvenuta lo scorso settembre ad Hydrogen Expo per una collaborazione innovativa nel settore dei motori a combustione interna e dei bio-combustibili rinnovabili, Ecomotive Solutions mostra in anteprima assoluta il proprio concept di motore Diesel Dual Fuel AFS (Adaptive Fuel System) tecnologia innovativa che consentirà l’impiego di Idrogeno e/o Biometano in qualsiasi blend, realizzato. Il concept è stato realizzato a partire da un motore Diesel reso disponibile da Isotta Fraschini Motori. "Quello che abbiamo presentato – dichiara Giovanni Deregibus (nella foto), fondatore del Gruppo Holdim - è un aggiornamento importante della nostra piattaforma Dual Fuel per il controllo di motori Diesel Industriali. Il sistema Dual Fuel AFS, consentirà ad un motore di mantenere il ciclo Diesel, impiegando contemporaneamente miscele Diesel-Idrogeno, Diesel-Biometano, ma anche Diesel-Idrometano ovvero, blend conosciuti o sconosciuti dei due biocombustibili alternativi. Questo consentirà all’utilizzatore di essere slegato dalla tipologia di combustibile alternativo, il sistema AFS adatterà in autonomia le performance del motore monitorando il blend in modo istantaneo, garantendo così performance e sicurezza idonee alle esigenze contingenti di rifornimento e/o disponibilità dei combustibili stessi".

E a Ecomondo di Rimini è stata presentata una Fiat Panda Hybrid trasformata a biometano in collaborazione con Federmetano. La vettura è dotata di motore 1000cc 3 cilindri aspirato con 51 kw, due bombole biometano da 28 litri, che consentono di caricare 10 kg di biometano e un’autonomia di 300 km con il solo carburante gassoso. Inoltre, è stato presentato un motore per la generazione di energia completamente alimentato a biometano. Infine, Ecomotive Solutions offre la consolidata piattaforma Diesel Dual Fuel, che permette di dare una seconda vita ai veicoli diesel presenti sul mercato, alimentandoli con una miscela dinamica di diesel e gas naturale. Tali soluzioni sono proposte anche tramite gli storici marchi Autogas Italia e Bigas, apprezzati e diffusi su scala mondiale nell’ambito delle trasformazioni a gas di vettre, imbarcazioni e mezzi pesanti.