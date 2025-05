Gruppo Fileni: "L’etica al centro del nostro business"

QUELLA DI FILENI È UNA STORIA di territorio e di famiglia. Non a caso a guidare il Gruppo, che oggi fattura 612 milioni di euro, ci sono Massimo e Roberta Fileni, entrambi vicepresidenti, figli del fondatore, Giovanni. Il Gruppo Fileni è uno dei principali operatori nel settore avicunicolo nazionale. Fondato nel 1965 da Giovanni Fileni, il Gruppo ha sede a Cingoli, in provincia di Macerata. "Fileni è una tra le principali società alimentari italiane, nata nel 1965 da una scelta pioneristica di nostro padre Giovanni, con sede principale a Cingoli, in provincia di Macerata. Oggi siamo uno tra i principali operatori del settore avicolo e il primo produttore di proteine da agricoltura biologica in Italia", dice Massimo Fileni. Nell’azienda di famiglia, Massimo ha potuto maturare una approfondita conoscenza di tutta la filiera: dall’agricoltura, ai centri di riproduzione, incubatoio, mangimifici, centri di allevamento, centri di trasformazione, rintracciabilità e controllo qualità. In particolare, Massimo ha lavorato per rendere la filiera produttiva un esempio virtuoso di sostenibilità e circolarità.

Il Gruppo Fileni ha deciso di puntare sulla qualità del prodotto, come assunzione di responsabilità verso il consumatore, e sulla sostenibilità, come assunzione di responsabilità verso tutte le risorse ambientali impegnate durante il circolo produttivo. Chi è oggi Fileni? "La nostra società – risponde Massino Fileni - produce con i marchi Fileni, Fileni Bio e Club dei Galli e distribuisce nei canali grande distribuzione organizzata, Normal Trade e Ho.re.ca. il nostro core business è costituito quindi dalla produzione di carni avicole, convenzionali e biologiche, ma già da alcuni anni abbiamo scelto di operare anche nel settore delle carni rosse biologiche, delle uova e nella filiera agricola vegetale per i mangimi biologici".

Quali sono le novità, a quasi 50 anni dalla fondazione? "La novità fondamentale di questi giorni, che segna un nuovo capitolo nella storia del nostro Gruppo, è l’adozione, per tutti i nostri prodotti a base di pollo a marchio Fileni, dei criteri dell’European Chicken Commitment (Ecc), un impegno concreto che rafforza e testimonia il nostro percorso verso il benessere animale e la sostenibilità ambientale. Insieme a mia sorella Roberta, e nostro padre Giovanni, abbiamo voluto accettare ciò che riteniamo una sfida, un impegno che ci siamo presi in anticipo sui tempi per guardare con più fiducia al futuro mettendo anche l’etica al centro del nostro business. Siamo la prima e, al momento, unica azienda produttrice italiana nel settore delle carni ad aver scelto di applicare questi standard, definiti da oltre 30 organizzazioni non profit internazionali impegnate nella tutela degli animali allevati a scopo alimentare, tra cui Compassion in World Farming, con cui abbiamo collaborato attivamente lungo tutto il percorso".

I criteri Ecc sono pensati per migliorare sensibilmente le condizioni di vita degli animali anche negli allevamenti al coperto. "Includono misure fondamentali come, ad esempio, l’utilizzo di razze a più lenta crescita con più libertà di movimento grazie al maggiore spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge, la presenza di arricchimenti ambientali utili a stimolare i comportamenti naturali dei polli e l’accesso alla luce naturale, così da favorire un ambiente più salubre e meno stressante per gli animali", spiega Massimo Fileni. Al suo fianco e a quello del padre, Giovanni, c’è Roberta Fileni, vicepresidente. L’esperienza di Roberta comprende anche incarichi esterni all’azienda di famiglia, che testimoniano il suo impegno su più fronti: dal 2005 al 2009 ricopre cariche in Confindustria Ancona e Confindustria Marche. È inoltre membro attivo del Club dei Partner Strategici dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Roberta, da dove parte la storia aziendale? "Il nostro Gruppo ha una lunga storia, che parte ormai 60 anni fa, e che ha sempre posto al centro la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, valori che continuano a guidare ogni scelta lungo l’intera filiera produttiva, dalla terra alla tavola. Parlando solo delle tappe più recenti, mi lasci ricordare il 2021, quando abbiamo scelto di trasformarci in Società Benefit e abbiamo definito il nostro Manifesto di Sostenibilità, che esprime i valori guida del nostro Gruppo. O il 2022 quando è arrivata la certificazione B Corp. O ancora il 2024 quando abbiamo avviato il progetto pilota Buon miele non mente che - tramite alcune colonie di api mellifere ospitate in alcuni degli allevamenti biologici del Gruppo - consente di monitorare la qualità dell’aria e del terreno nel raggio di chilometri dalle arnie. Mi fa, inoltre piacere ricordare il 2016, anno in cui abbiamo deciso di creare la Fondazione Marco Fileni, in memoria di mio fratello Marco per diffonderne l’energia positiva tra i giovani. L’obiettivo è favorire la scoperta dell’unicità dei ragazzi e delle ragazze del territorio e sostenere gli studenti più meritevoli di Ancona e Macerata attraverso il progetto Crediamo nei giovani’".

Cosa c’è nel futuro del vostro Gruppo? "Attualmente stiamo investendo su più fronti strategici. L’adozione degli standard ECC ci ha portati a ripensare completamente anche la nostra identità visiva, in modo da riflettere al meglio la mission del Gruppo Fileni, che si fonda sull’obiettivo di essere la migliore filiera delle proteine per il benessere di persone, animali e ambiente". Dice Roberta Fileni e aggiunge: "Il nostro Gruppo sta inoltre preparandosi per le nuove sfide che ci vedranno protagonisti attraverso un’organizzazione sempre più strutturata, costituita da un management che collabora attivamente con la nostra famiglia e in cui donne e giovani di ogni nazionalità e cultura svolgono ruoli sempre più rilevanti. Vogliamo avere una leadership aziendale sempre più forte e equilibrata, grazie all’avvio di appositi programmi di formazione sviluppati dalla nostra Accademia di Formazione interna, per compiere un ulteriore passo verso un’inclusività sempre maggiore, in cui quasi la metà dei giovani selezionati per ruoli manageriali futuri è costituita da donne".