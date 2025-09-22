Gruppo Ciicai materiali e design al primo posto

GRUPPO CIICAI conferma il suo ruolo di riferimento nel settore idrotermosanitario, arredo bagno, superfici, arredo casa e wellness, rafforzando la propria identità di società consortile radicata sul territorio e allo stesso tempo proiettata verso nuove sfide. Il 2024 è stato un anno cruciale: l’ingresso di Idrozeta srl (circa 25 milioni di ricavi che si aggiungono ai 96 del Gruppo Ciicai) ha portato in dote 7 punti vendita, integrati in una rete che oggi conta 17 showroom e 19 magazzini che abbracciano Emilia, Romagna e Marche. Il mercato dell’edilizia e dell’arredo bagno sta vivendo un momento complesso: dopo gli anni del boom trainato dai bonus fiscali, oggi il comparto si trova a fare i conti con una contrazione della domanda e con nuove sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione. In questo scenario, Gruppo Ciicai continua a investire nella propria rete, mettendo al centro l’evoluzione degli showroom e la valorizzazione delle superfici, segmento sempre più strategico e complementare al core business.

Dal 2021, con l’inaugurazione dello showroom di Bologna Roveri, è iniziato un percorso che ha coinvolto progressivamente diversi punti vendita del Gruppo: spazi rinnovati, ambientazioni contemporanee e piastrelloteche completamente ripensate per offrire al cliente finale – privato o professionista – un’esperienza immersiva e completa. Nel 2023 è stata la volta di Calderara, nel 2024 Bazzano e Imola, mentre nel 2026 toccherà a San Pietro in Casale, con un progetto che punta a esaltare la ricchezza delle collezioni e a rendere sempre più coinvolgente il dialogo con architetti, designer e installatori.

"La ceramica non è solo un materiale da rivestimento, ma diventa linguaggio di stile e di identità per gli ambienti domestici e professionali – spiega il direttore generale Stefano De Maria –. Ecco perché abbiamo deciso di rimettere mano agli showroom partendo proprio dalle superfici: vogliamo che siano spazi capaci di ispirare, non solo di esporre". Accanto ai grandi brand dell’arredo bagno e del wellness, questi nuovi spazi offrono dunque un’ampia gamma di proposte di superfici, selezionate per rispondere sia alle esigenze del privato sia alle richieste sempre più specifiche dei progettisti. L’idea è quella di trasformare gli showroom in luoghi di consulenza e di esperienza. "Siamo convinti – conclude De Maria – che investire negli spazi espositivi e nella qualità delle superfici sia la strada giusta per affrontare questo momento e per consolidare il nostro ruolo di partner di riferimento nel mondo della distribuzione".