Gruppo Ciicai acquisisce. IdroZeta: "Aumenterà la copertura"

OLTRE 300 DIPENDENTI distribuiti in 19 punti vendita, di cui 17 con showroom e un fatturato aggregato di oltre 126 milioni di euro. È questa, oggi, la ragguardevole dimensione di Gruppo Ciicai, società consortile nata nel 1964 e punto di riferimento in Emilia-Romagna per il commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti idrotermosanitari, arredo bagno, superfici, arredo casa e wellness. Il consiglio di amministrazione di Ciicai Società Cooperativa (Gruppo Ciicai) e di Idro Zeta srl (IdroZeta), hanno infatti approvato l’acquisizione della quota di maggioranza di IdroZeta da parte di Gruppo Ciicai con effetto dal 1° agosto 2024, ampliando così notevolmente il suo raggio di azione. Gruppo Ciicai, prima della nuova acquisizione – con i suoi 12 magazzini e 10 showroom copre capillarmente il territorio emiliano-romagnolo: la sede a Calderara di Reno e punti vendita a Bologna, Monghidoro, Bazzano, San Pietro in Casale, Castel San Pietro Terme, Imola, Cento (FE), Ferrara, Faenza (RA) e Savignano sul Rubicone (FC) – raggiungeva un fatturato di circa 100 milioni di euro, grazie al lavoro di 210 dipendenti e circa 700 soci, un’alta professionalità e una completa gamma di prodotti e servizi a supporto dei propri clienti con un’attenzione particolare all’artigiano idraulico e alle imprese del settore. Da parte sua IdroZeta, società a responsabilità limitata, nasce nel 2006 a Forlì dalla terza generazione della famiglia Zauli e Panzavolta portando con sé la storia e la passione delle generazioni precedenti. Il fondatore Antonio Zauli aprì il primo negozio nel settore idrotermosanitario nel 1931, diventato poi nel 1965 Iser Zauli con il subentro della seconda generazione, fino alla realtà aziendale odierna. Oggi IdroZeta opera nel commercio di materiale idrotermosanitario, arredo bagno e superfici. Con un fatturato di circa 26 milioni, 90 dipendenti, 7 magazzini e 7 showroom distribuiti sul territorio romagnolo e marchigiano, a Forlì con la sede storica dell’azienda, Cesena (FC), Lugo (RA), Ravenna, Fano (PU), Osimo (AN) e Porto Sant’Elpidio (FM), offre ai propri clienti una consolidata professionalità ed un’efficiente rete di distribuzione.

"L’acquisizione – spiega il direttore generale di Gruppo Ciicai, Stefano De Maria (nella foto a destra) – asseconda le strategie di ambedue le realtà, andando ad accrescere in maniera significativa il potenziale di prodotti e servizi a disposizione dei propri clienti ed esaltando i vantaggi derivanti dall’appartenenza storica di entrambe al gruppo di acquisto ’Intesa’. Peraltro l’operazione ci consente di aumentare la copertura del territorio romagnolo". Anche se le origini di Gruppo Ciicai sono emiliane. "Siamo partiti da Bologna e il capoluogo felsineo con i suoi tre punti vendita, è la nostra punta di diamante – spiega De Maria – e ancora oggi rappresenta il 50% del nostro fatturato. Nonostante la significativa crescita, siamo un’azienda attenta in primo luogo ai servizi e ai dipendenti, con un progetto di welfare aziendale che è stato ulteriormente implementato".

Questi ultimi anni post pandemici hanno favorito un’importante sviluppo dei ricavi, complice in questo l’iniezione di sgravi fiscali (Superbonus, e cessioni dei crediti in primis) che hanno letteralmente ’dopato’ il mercato. "È stato per noi importante – spiega De Maria – non farci prendere la mano cercando di gestire l’aumento dei ricavi senza appesantire eccessivamente la struttura. Questo ci ha permesso di accrescere significativamente gli utili e con essi gli investimenti in termini di rinnovamento degli spazi espositivi e di implementazione dei servizi sempre rivolti alla fidelizzazione dei nostri clienti". Ora però la crisi morde l’edilizia. "Naturalmente, la crisi dell’immobiliare si fa sentire e ora siamo intorno al -7% rispetto allo scorso anno. Speriamo di restare a questo livello anche con i conti di fine anno. Del resto – spiega De Maria – frenano sia le nuove costruzioni sia le ristrutturazioni e la stretta sui bonus edilizi non è, per noi, proprio indolore". E se gli impiantisti soffrono, l’edilizia pura sta andando ancora peggio perché colpita da un importante rallentamento. Gruppo Ciicai continua a investire sulla rete esistente, guardando al mercato e avendo sempre un’attenzione anche sul settore degli showroom che devono essere accattivanti e continuamente aggiornati. "Stiamo ristrutturando gli showroom di Bazzano e Imola, che inaugureranno rispettivamente ad ottobre e novembre; poi toccherà a San Pietro in Casale", spiega De Maria, "tuttavia continuiamo a guardarci intorno e se ci saranno occasioni di nuove acquisizioni non ce le lasceremo scappare, anche se adesso dobbiamo digerire e organizzare al meglio il nuovo perimetro che ci siamo dati".

Del resto, quel che differenzia Gruppo Ciicai dai concorrenti sul mercato "è la presenza sul territorio, che dà grande sicurezza al cliente e capillarità di servizio. La presenza fisica sul territorio è fondamentale – spiega De Maria – e ora siamo ben posizionati anche tra Ravenna e Forlì oltre che ovviamente su Bologna. Ci manca la zona del riminese fino a Cattolica e non escludiamo l’apertura di nuovi punti vendita proprio per dare continuità alla nostra rete. All’interno dei nostri magazzini abbiamo le referenze che l’installatore richiede e non abbiamo mai lesinato sull’offerta dei nostri prodotti. Per quanto riguarda la parte all’ingrosso, rivolta al canale professionale, l’installatore e le imprese possono trovare nei nostri magazzini quello che cercano a livello di tipologia di prodotto e hanno necessità di essere serviti il più velocemente possibile".