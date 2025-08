Green reputation e costi energetici. I filati tecnici pronti alla sfida

LA CAPACITÀ di resistere alla concorrenza agguerrita dei player asiatici e la continuità negli investimenti su capitale umano e sostenibilità - anche nel bel mezzo di una congiuntura internazionale assai complicata - confermano per Sitip Spa, azienda specializzata nella produzione di tessuti tecnici per abbigliamento sportivo, urbanwear e industriale, il ruolo di eccellenza bergamasca del tessile. L’azienda, che ha sede a Cene, in Val Seriana, ha archiviato il 2024 con un fatturato pari a 98 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Sitip, che lavora per conto dei più grandi brand dell’abbigliamento sportivo, conta oggi 548 dipendenti, di cui l’85,3% con contratto a tempo indeterminato. L’assenza di infortuni gravi negli ultimi 12 mesi testimonia anche la forte attenzione riservata dall’impresa ai temi della salute e sicurezza sul lavoro.

"Conseguire risultati economici positivi in un contesto così sfidante è, per noi, motivo di grande orgoglio – dichiara Giancarlo Pezzoli (nella foto sotto), amministratore delegato di Sitip –. Ma è ancora più importante sapere di farlo continuando a investire nelle persone, nell’ambiente e nel miglioramento continuo. Consideriamo la sostenibilità un percorso concreto, trasversale e condiviso, che guida ogni nostra scelta presente e futura". In linea con il piano strategico, l’azienda bergamasca ha infatti previsto ingenti investimenti ambientali e organizzativi per i prossimi anni, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di riferimento nel settore tessile: un comparto produttivo, quest’ultimo, da tempo nel mirino proprio per la spiccata impronta ambientale. Tornando all’andamento dell’azienda, "abbiamo recuperato in maniera significativa i costi – prosegue Pezzoli – che, nel 2023, avevano subito un duro colpo. Ciò a causa di un 2022 contrassegnato da rincari generalizzati e ben al di sopra della media, secondo una dinamica che ha interessato pressoché tutti gli attori della filiera.

Nel 2025 stiamo mantenendo i volumi sulla stessa linea del 2024 e contiamo di chiudere a 100 milioni di ricavi. Nonostante gli oneri cui dobbiamo far fronte, tra i quali spiccano i costi elevati dell’energia, riusciamo comunque a mantenere un margine operativo lordo positivo, che ci permette di stare a testa alta sul mercato". All’orizzonte si intravede una crescita compresa tra il 7% e il 10% "nell’arco dei prossimi anni". Intanto, i primi sei mesi dell’anno si sono rivelati in linea con le previsioni, ma l’agognata svolta che dovrebbe far ripartire l’intero settore del tessile-abbigliamento - da almeno due anni interessato da una flessione a livello globale – si fa ancora attendere.

"Ci sentiamo fiduciosi pur nelle criticità, che non dipendono da noi, ma hanno a che fare con lo scenario geopolitico e macroeconomico – dichiara ancora il Ceo – nonché con abitudini di consumo ormai sempre più orientate verso i servizi, più che sui beni durevoli". Pezzoli appare, invece, poco preoccupato dalle ripercussioni dei dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui beni in arrivo dall’Ue: "Gli Stati Uniti sono un mercato marginale per noi, che pesa circa il 5% sul totale dell’export. I nostri timori sono più che altro rivolti alle aziende nostre clienti, che oltreoceano trovano un mercato di sbocco assai rilevante". Le sedi produttive di Sitip sono attualmente tre: Cene, in provincia di Bergamo (dove si trova anche il quartier generale); Asolo, in provincia di Treviso, attraverso la controllata Accoppiatura Di Asolo; Malta, grazie alla controllata Nylon knitting Ltd. Come si legge nel terzo rapporto di sostenibilità pubblicato dall’azienda della Val Seriana, sono stati conseguiti risultati ottimi anche in termini di risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale: se l’intensità energetica è passata a 8,73 megawattora per tonnellata di prodotto, l’intensità carbonica (la misura, cioè, della quantità di anidride carbonica emessa per unità di produzione) si è ridotta a 2,15 tonnellate di Co2 per tonnellata di prodotto. Sempre secondo i dati forniti dall’azienda, il consumo idrico è attualmente pari a 10,25 metri cubi di acqua per tonnellata di prodotto; i rifiuti destinati a recupero e valorizzazione rappresentano il 76,4% sul totale generato e le materie chimiche gestite secondo standard sostenibili superano abbondantemente il 90%. Per il prossimo futuro, Sitip ha in programma l’ampliamento degli impianti fotovoltaici per circa 1 megawattora e, già entro la fine del 2025, la realizzazione e l’entrata in funzione di un impianto di depurazione, con l’obiettivo, ancora una volta, di consentire l’abbattimento di carichi inquinanti.

"Sitip vuol essere non solo un partner affidabile per i brand e i mercati internazionali – conclude l’amministratore delegato - ma anche un’impresa orientata al futuro, alla qualità e al benessere collettivo, grazie a una visione di lungo periodo fondata su innovazione, responsabilità e cultura industriale". L’azienda ha adottato anche un codice etico, una carta fondamentale dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etica e sociale di ogni componente dell’organizzazione. A livello sociale, l’obiettivo è l’equità, affiancata dalla volontà di garantire a tutti i propri collaboratori un lavoro dignitoso, reso possibile dallo sviluppo delle competenze e dall’uso di strumenti quali formazione continua, motivazione, politica salariale equa, inclusione e sostegno verso i più deboli, politiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.