Grande attenzione al benessere animale. Investimenti nel settore della biodiversità

MAGGIOR ATTENZIONE al benessere animale e della sostenibilità. Questo l’obiettivo di Fileni, che ha scelto di dotarsi dei criteri dell’European Chicken Commitment, ECC. Definiti da oltre 30 organizzazioni no profit che lavorano per la protezione e il benessere degli animali allevati a scopo alimentare tra le quali Compassion in World Farming, i criteri ECC hanno l’obiettivo di elevare gli standard di benessere animale degli allevamenti al coperto, tramite l’utilizzo di razze a più lenta crescita e inferiori densità di allevamento, la presenza di arricchimenti ambientali e luce naturale, l’adozione di metodi di stordimento più rispettosi e controlli da parte di enti terzi.

Questo risultato si inserisce all’interno di un percorso avviato nel 2021, anno in cui Fileni ha sottoscritto lo European Chicken Commitment in collaborazione con Compassion in World Farming. "Ci congratuliamo con Fileni per avere implementato i criteri dello European Chicken Commitment nel 100% della propria offerta a brand di pollo fresco, congelato, lavorato e usato come ingrediente, consentendo a clienti e consumatori di accedere a prodotti di pollo provenienti da allevamenti al coperto che rispettano standard più elevati di benessere animale", dice Bianca Furlotti, responsabile del settore alimentare di Compassion in World Farming. La scelta di essere Ecc compliant si inquadra nella lunga storia di sostenibilità del Gruppo, iniziata negli anni ’90 e scandita da una serie di tappe importanti, tra le quali possono essere ricordate quella del 2021, quando la capogruppo Fileni Alimentare ha effettuato il cambio di forma giuridica in Società Benefit, ufficializzando così l’affiancamento di obiettivi di impatto sociale ai tradizionali obiettivi economico-finanziari, e quando ha definito anche il proprio Manifesto di Sostenibilità, un documento in cui vengono esposti i principi cardine alla base di ogni sua azione. Nella stessa direzione, nel 2022 Fileni ha ottenuto la certificazione B Corp e ha aderito a Co2alizione, mentre nel 2023 il Gruppo ha adottato un decalogo interno per la comunicazione corporate in materia di sostenibilità.

Fin dal 2016, inoltre, Fileni è impegnata – come co-fondatrice – nel progetto Arca (Agricoltura per la Rigenerazione Controllata dell’Ambiente), che punta a mettere in atto tecniche di agricoltura biologica rigenerativa nei suoli coltivati, ripristinandone la fertilità e la biodiversità e proteggendo i territori dal dissesto idrogeologico. Grande attenzione anche al tema della biodiversità con il progetto pilota Buon miele non mente che – tramite alcune colonie di api mellifere ospitate in alcuni degli allevamenti biologici del Gruppo – consente di monitorare la qualità dell’aria e del terreno nel raggio di chilometri dalle arnie. Attraverso l’adozione degli standard Ecc, Fileni arricchisce l’offerta di scelte etiche disponibili per clienti e consumatori, secondo quanto stabilito a livello europeo dalle principali Ong animaliste. Questa iniziativa sottolinea l’impegno dell’azienda a rispettare il benessere degli animali, ma anche a far star bene le persone e valorizzare il territorio.

