Golar Tundra, la via marina per affrancarci dal gas russo

LA NAVE Golar Tundra dopo aver completato gli aggiornamenti tecnici nel cantiere Keppel di Singapore può entrare in servizio: circa un mese fa dopo un lungo viaggio è arrivata in Toscana. Nel frattempo a Piombino si è lavorato giorno e notte per portare a termine l’allaccio della rete nazionale gas al porto. Circa trecento persone, fra operai e tecnici di Snam, stanno ultimando la tubazione di collegamento tra la centrale di innesto nella rete nazionale gas di Vignarca e la banchina del porto di Piombino. Sono 8,5 chilometri di tubi di grandi dimensioni (un metro e venti centimetri di diametro) che vengono interrati a una profondità di alcuni metri. Ma non si scava una trincea: si utilizza una sorta di ’talpa meccanica’ che procede sottoterra tirando dietro di sè i tubi i quali vengono via via saldati al troncone principale. In questo modo i lavori possono procedere più rapidamente e con minore impatto sui campi attraversati evitando grosse movimentazioni di terra. Poi si lavora anche ai capannoni a Vignarca dove ci saranno le stazioni di controllo e di pompaggio. L’ad di Snam Stefano Venier (foto in basso) prevede che il rigassificatore a Piombino possa entrare in servizio a maggio, rispettando il piano. Intanto ci sono dieci miliardi di euro di investimenti in cinque anni per il piano strategico di Snam, legato al potenziamento delle strutture per il trasporto e lo stoccaggio del gas. Un aumento del 23% rispetto al periodo precedente, dettato dalla necessità di dotare l’Italia di maggiore autonomia energetica dopo lo choc innescato dalla guerra in Ucraina.

I punti principali del piano sono la messa in esercizio dei due rigassificatori galleggianti di Ravenna e Piombino, il completamento della Linea Adriatica, il rinnovo e lo sviluppo dei siti per lo stoccaggio di gas. "Entro quest’anno – spiega il ministro delle Imprese Adolfo Urso – ci affrancheremo dalla Russia a fronte del 40% che acquistavano da Mosca nel 2021 e del 16% registrato lo scorso anno. Con i due rigassificatori di Piombino e Ravenna, saremo liberi dalla Russia: produrranno 10 miliardi di metri cubi di gas, esattamente quelli importati da Mosca lo scorso anno". La Golar Tundra infatti potrà produrre 5 miliardi di metri cubi di metano all’anno e l’impianto gemello di Ravenna altrettanto. I lavori necessari a Ravenna però sono più lunghi e il rigassificatore sarà funzionante solo nel 2024, mentre Piombino partirà tra due mesi.

L’unica incognita era la decisione del Tar del Lazio che si è pronunciato l’8 marzo sul ricorso presentato dal Comune di Piombino: tutto rinviato al 5 luglio. Nella prima udienza i giudici non hanno concesso la sospensiva e hanno chiarito che la procedura di autorizzazione non presenta lacune. Comunque al netto del ricorso, Snam è pronta a mettere in funzione il rigassificatore nei tempi previsti. La Golar Tundra sarà rifornita da navi gasiere che scaricheranno il Gnl (gas naturale liquido). Il trasferimento avviene tramite i bracci di scarico in acciaio installati sulla Fsru. I bracci si allungano e si agganciano alle flange della metaniera. A quel punto il gas liquido viene travasato nei serbatoi e stoccato. Il Gnl sarà poi riportato alla forma gassosa passando da una temperatura molto bassa (160 gradi sotto zero) alla temperatura ambiente grazie a scambiatori di calore che utilizzano acqua di mare in grado di ’scaldare’ il fluido. Non c’è contatto diretto tra acqua e gas, ma il gnl passa in una specie di ’radiatore’ immerso nell’acqua di mare. Il gas viene poi pompato verso la rete nazionale. In questo senso l’impianto non ha emissioni gassose o di anidride carbonica. Il gas naturale liquido non è altro che gas metano compresso per facilitare il trasporto. Dato che viaggia nei serbatoi delle navi gasiere e non attraverso i tubi, sarebbe complicato e oneroso trasportare il metano in forma gassosa. Viene invece compresso nei porti di carico e con questa operazione la stessa quantità di metano occupa uno spazio 600 volte minore. All’arrivo, il gas naturale liquefatto viene riportato alla forma gassosa per l’immissione nella rete nazionale del gas. Liquefazione in partenza e rigassificazione all’arrivo sono quindi indispensabili per il trasporto di metano via nave. Rispetto ai metanodotti ci sono dei costi diversi, ma il trasporto con le gasiere consente di avere più punti di approvvigionamento ed evitare la dipendenza da un singolo Paese che in qualsiasi momento, per i motivi più disparati, può decidere di chiudere il rubinetto oppure alzare i prezzi. E abbiamo visto che cosa succede con le bollette salite alle stelle nei mesi scorsi. La strategia di aumentare i rigassificatori ha invece contribuito a far abbassare i prezzi, secondo la legge elementare dell’aumento dell’offerta sul mercato a parità di consumi.

L’autorizzazione all’impianto di Piombino, concessa dalla Conferenza dei Servizi organizzata dalla struttura commissariale del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani prevede poi una serie di prescrizioni per la sicurezza del porto e delle attività. Tra queste le operazioni di scarico che dovranno avvenire nelle ore notturne in modo da minimizzare i rischi di interferenza con il traffico dei traghetti e i limiti in caso di condizioni meteomarine avverse: con venti forti la nave gasiera dovrà attendere alla fonda il ristabilirsi delle condizioni per fare ingresso in porto e affiancarsi alla Golar Tundra ormeggiata alla banchina Est del porto, la più lontana dalla città. La Regione Toscana ha poi elaborato un memorandum Piombino per la realizzazione di opere collegate al rigassificatore come le bonifiche ambientali, strade di collegamento e il progetto di impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle aree industriali siderurgiche non utilizzate. Su questo punto Giani ha già avuto un incontro con il ministro Gilberto Pichetto Fratin che ha dato la disponibilità del governo.