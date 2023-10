Gli ’stati generali’ della catena del freddo: ecco. Refrigera 2023

A BOLOGNA torna Refrigera, giunta alla terza edizione. Dal 7 al 9 novembre i protagonisti del mondo della refrigerazione, infatti, si danno appuntamento a BolognaFiere per la manifestazione dedicata interamente alla refrigerazione industriale, commerciale e logistica. L’evento riunirà, non solo operatori specializzati della catena del freddo, ma anche il mondo della produzione, della distribuzione, i tecnici e i progettisti dei settori del food retail e della grande distribuzione, delle industrie alimentari, farmaceutiche, dei trasporti, della logistica, e dell’industria in generale. Seguendo il trend di espansione del mercato del freddo degli ultimi anni, che vede una crescita globale continua, anche Refrigera 2023 continua a crescere a ritmi sostenuti, andando ad occupare un padiglione in più rispetto all’edizione del 2021. Serve più spazio, perché sono di più gli espositori. Saranno oltre 170 quelli nazionali ed internazionali, tutti pronti a presentare al pubblico innovazioni tecnologiche e novità del settore.

"Refrigera non è solo una Exibition, una messa in mostra di prodotti, ma un reale punto di incontro per il mercato, un momento di forte amalgama e coesione per la filiera, in vista di trasformazioni importanti che riguardano il futuro del freddo e degli operatori, dai produttori ai frigoristi, che lo trattano", dice Davide Lenarduzzi (nella foto), General Manager di Refrigera. "Questo evento cresce sensibilmente, ma senza snaturarsi, apre un secondo padiglione, abbiamo un incremento sostanziale nel numero di espositori, ma soprattutto cresce in modo organico, conservando la sua natura di luogo di amalgama della filiera. Sono soddisfatto del percorso fatto, che dà all’evento una sua prospettiva di maturazione rapida, ma verticale e quindi solida nel suo sviluppo, cominciato a Piacenza cinque anni fa". Così Lenarduzzi, che prosegue: "Possiamo dire che il lavoro svolto ha preso una forma compiuta, solida e, grazie anche alla collaborazione delle Associazioni, che ci hanno sostenuto e ci sostengono, Refrigera è una manifestazione internazionale certificata al servizio delle migliori realtà del nostro mercato".

In un mercato che si dimostra in rapida evoluzione e molto dinamico, come confermano le parole stesse di Davide Lenarduzzi: "La dinamicità del mercato è sotto gli occhi di tutti: siamo in una fase di grandissima intensità di trasformazione, con conseguenti grandi investimenti nello sviluppo di tecnologie che permettano di coniugare attenzione ambientale ed efficienza energetica. La domanda è sempre più esigente, perché ha obiettivi ambiziosi di prestazioni certe a costi sempre più contenuti, ma questo richiede una sempre maggiore e sempre migliore gestione del freddo una volta messo in campo".

Anche per questo, spiega il General Manager della manifestazione "Refrigera è un contenitore di elaborazione, perché è stato voluto come spazio di dialogo. Quello che desideriamo è che i visitatori non siano solo itineranti da uno stand all’altro, ma siano in qualche modo stimolati dagli espositori a creare le condizioni di uno scambio intenso, di un feed back sulle possibilità di applicazione delle tecnologie proposte, di una manifestazione dei bisogni tecnici e delle opportunità o difficoltà che il cliente finale pone al dispiego di nuove idee o al rispetto di nuovi vincoli. Il senso dell’esistenza di Refrigera sta proprio nel far sentire a casa chi espone e chi visita nella stessa misura, mettendoli nelle condizioni di interloquire positivamente tutti gli attori: associazioni, enti, operatori, tecnici".

Grazie alla collaborazione con U-3Arc, l’Unione delle Associazioni Africane, che rappresenta 20 mila imprese e più di 150 mila addetti nel campo della refrigerazione industriale e commerciale, la manifestazione estende la propria portata oltre i confini europei, ospitando per la prima volta una delegazione di professionisti e aziende provenienti da 30 paesi dell’Africa, interessati a stabilire in Europa partnership e nuovi progetti. In questo modo Refrigera 2023 conferma la sua vocazione internazionale. Guarda al mondo, ma anche e in maniera netta alla sostenibilità: "Un altro segnale chiaro che, per una volta, non è il mercato, ma il sistema generale a produrre è la totale elettrificazione del nostro mondo, un’elettrificazione che ci pone in una posizione di privilegio per parlare di contenimento dei consumi. La dimensione ponderale e percentuale sempre più rilevante delle tecnologie collegate alla refrigerazione nel totale dei consumi, con un mercato centrale per il futuro della diminuzione della carbon footprint e della transizione ecologica", dice il general manager. E prosegue "C’è un aspetto che non va sottovalutato: la centralità di un freddo elettrico ed elettronico nella prospettiva delle tecnologie fondamentali per un comfort a misura di uomo e di ambiente è un fattore che attira attenzione verso questo mondo, verso il mercato, verso la professione e la fiera stessa. Oggi sempre più spesso professionisti di altri segmenti sono costretti a pensare che dovranno acquisire competenze del nostro ambito per proseguire nella loro attività, pensiamo a tutti coloro che fino a poco tempo fa si occupavano di riscaldamento e oggi devono constatare che non è più la caldaia, ma la pompa di calore il prodotto chiave: questo significa che parlare di freddo, di freddo di dimensioni ottimizzate ed efficienti sarà il messaggio chiave in moltissimi campi". Da qui l’orgoglio di una manifestazione che è cresciuta in poco tempo e che ora è punto di riferimento per molti mondi, lanciando messaggi anche in materia di ambiente e di sostenibilità. Il tutto, ricorda Davide Lenarduzzi "Grazie al lavoro svolto in collaborazione con gli espositori, le istituzioni, fra le quali Assofrigoristi".