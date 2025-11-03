Gli ospedali del futuro "Efficienti e sostenibili grazie a digitale e Ai"

"PUBBLICO E PRIVATO possono collaborare per rendere gli immobili e i servizi sanitari più efficienti e sostenibili". È questo l’impegno di Rekeep, come sottolinea Alessandro Miuccio (in foto), direttore Business dell’azienda. Il settore sanitario, secondo Lancet Countdown, è responsabile del 4-5% delle emissioni globali di CO2 e in Italia, ogni ospedale consuma in media oltre 200 kWh/m² all’anno, dato tra i più alti tra gli edifici pubblici. "La buona notizia – spiega Miuccio – è che le soluzioni esistono e passano attraverso innovazione, tecnologia e nuovi modelli organizzativi. Tra le leve a disposizione, ci sono digitalizzazione e AI, che consentono dalla gestione predittiva dei consumi energetici all’ottimizzazione della logistica, e il facility management integrato, un nuovo approccio alla gestione dei servizi no-core (pulizie, energia, manutenzioni), che valorizza efficienza, qualità e sostenibilità".

Il facility management è l’insieme dei servizi utili al "funzionamento" degli immobili del nostro quotidiano, ospedali compresi. Molti servizi di gestione e manutenzione degli edifici vengono, infatti, esternalizzati ad aziende specializzate, come Rekeep, con contratti a risultato come il partenariato pubblico-privato, che prevedono il raggiungimento di obiettivi non solo di efficienza, ma sempre più anche di sostenibilità "rispondendo con la progettualità e le risorse finanziarie del privato ai bisogni del pubblico".

In Emilia-Romagna il patrimonio immobiliare ospedaliero si aggira intorno ai 3 milioni di mq e per circa il 60% è stato realizzato prima del 1970. Servono investimenti per l’efficientamento e uno sforzo sempre più deciso verso le energie rinnovabili, ma le Aziende sanitarie emiliano-romagnole hanno da tempo ben presente questi obiettivi. "Le esperienze in Emilia-Romagna – conclude – sono importanti e hanno fatto scuola, anche con la collaborazione di Rekeep: il partenariato pubblico privato con il Policlinico Sant’Orsola ha consentito un risparmio in emissioni di 15.000 tonnellate di Co2 ed una copertura del fabbisogno elettrico del 68% con energia autoprodotta, ma ci sono anche gli investimenti in efficientamento realizzati dalle AUSL di Bologna e Imola, dal Policlinico di Modena e l’Istituto Rizzoli con un risparmio complessivo di oltre 4.000 tonnellate di Co2".

