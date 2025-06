Giocamondo entra in Borsa: "Nuovi obiettivi all’orizzonte"

GIOCAMONDO Study S.p.A., Pmi innovativa con headquarter ad Ascoli Piceno e leader in Italia nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo ed ente di formazione, è diventato il primo operatore nel settore dei viaggi studio a quotarsi in Borsa. La società guidata dal presidente e Ceo Stefano De Angelis ha presentato il 21 maggio, a Borsa Italiana Spa la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, funzionale all’ammissione. Un obiettivo di prestigio e di prospettiva per Giocamondo Study, tra i principali tour operator italiani specializzati nelle vacanze studio per giovani studenti e servizi educativi d’eccellenza, che si accinge a diventare il primo operatore di educational travel a quotarsi in Borsa e, più in generale, una delle primissime società nelle Marche. "Siamo orgogliosi di aver intrapreso il percorso di quotazione di Giocamondo Study che ci aiuterà ad accelerare i progetti di sviluppo – dice il ceo Stefano De Angelis –. Il trend positivo che ci accompagna ormai da diversi anni e ci spingerà verso un ulteriore potenziamento attraverso l’espansione di progetti, asset e mercati di riferimento".

In merito agli obiettivi della quotazione De Angelis ha aggiunto: "Obiettivi in grado di proiettare l’azienda, che ogni anno fa viaggiare in tutto il mondo migliaia di studenti italiani, verso un nuovo posizionamento di prestigio, con innalzamento della brand reputation, per accreditarsi come leader nazionale nel settore del turismo studentesco". L’esercizio appena concluso, ovvero quello relativo al 2024 ha fatto registrare una ulteriore crescita del fatturato di circa il 20% rispetto all’anno precedente, ora Giocamondo Study si proietta verso nuovi, importanti obiettivi. L’incremento costante dei fatturati aziendali, anno dopo anno, va sicuramente ricondotto, complessivamente, agli investimenti mirati su risorse umane di alta professionalità, implementazione e innovazione dei servizi offerti e all’ampliamento dei mercati di riferimento a livello internazionale che ora consentono alla società di aprire nuovi rilevanti scenari di prospettiva a breve e medio termine. Giocamondo Study, in questi anni, ha strutturato e potenziato le progettualità legate ai viaggi studio e di formazione all’estero, anche grazie a una rete strategica di collaborazioni con università, college e scuole di lingua tra le migliori al mondo per la formazione di tanti giovani italiani, innalzando costantemente il livello qualitativo delle proposte.

Di rilievo anche l’acquisizione e apertura di una sede operativa nel Regno Unito, lo sviluppo di una piattaforma innovativa, denominata "Go to learn", che consente ai ragazzi di costruirsi online pacchetti personalizzati per andare a studiare all’estero nelle migliori scuole di lingua del mondo, e "Lesson Live", il nuovo programma di lezioni online tenute da docenti madrelingua in diretta per preparare gli studenti ai soggiorni studio all’estero. La data di inizio delle negoziazioni è stata quella del 6 giugno scorso ed è stata commentata così da Stefano De Angelis, Presidente e Ceo di Giocamondo Study: "Con la quotazione su Euronext Growth Milan si compie un importante passo nella storia della Società, che permetterà a Giocamondo Study di compiere un ulteriore salto di qualità per ampliare progetti di sviluppo e accreditarsi come leader nazionale nel settore del turismo studentesco, grazie a un rinnovato posizionamento di prestigio e un innalzamento della brand reputation. Ci tengo a ringraziare tutto il nostro team e gli investitori che hanno dimostrato grande interesse verso la Società, condividendo le potenzialità di crescita che ci aspettano". Il collocamento è avvenuto esclusivamente tramite Aumento di Capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail per complessive n. 2.500.000 azioni, comprendenti anche l’opzione Greenshoe di 250.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 1,70 euro per azione, per un controvalore totale di 4,25 milioni di euro. Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 18% del capitale sociale ammesso a negoziazione. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 20% (calcolato rispetto al totale delle azioni). In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 21,2 milioni di euro, ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

L’offerta ha generato domanda da investitori istituzionali, professionali e retail, sia italiani che esteri basati in Spagna, Francia e Regno Unito, con un orizzonte di investimento di medio lungo periodo, considerato anche lo status di Pmi innovativa fiscalmente ammissibile di Giocamondo Study. Giocamondo Study, che ha chiuso il 2024 con ricavi per circa 23 milioni di euro (+20% rispetto al 2023), è tra i principali operatori italiani specializzati nelle vacanze studio per giovani studenti, in età compresa tra i 13 e i 19 anni, e servizi educativi d’eccellenza. Con più di 28mila studenti partiti dal 2017 ad oggi, Giocamondo Study è anche Ente di formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel suo piano costante di espansione, la società marchigiana si è trasformata in una PMI innovativa, con l’obiettivo di mettere tecnologia e innovazione al centro del percorso di crescita, erogando sempre più servizi all’avanguardia e al passo con il cambiamento che le nuove generazioni di tutto il mondo stanno vivendo.