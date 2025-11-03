Giessegi guarda all’ambiente con i mobili sostenibili

LEGNO RIGENERATO e sempre più sostenibile. E’ questo uno degli aspetti più innovativi di Giessegi Industria Mobili, azienda marchigiana, che opera da anni nella produzione e vendita di mobili per la casa e per l’ufficio. "Dalla cameretta, alla scrivania", dice Gabriele Miccini, presidente del consiglio d’amministrazione dell’azienda.

Miccini, che azienda è Giessegi?

"La Giessegi Industria Mobili è una grande realtà industriale operante nel territorio di Appignano, comune di poco più di 4mila abitanti della provincia di Macerata. Da oltre 45 anni si occupa di progettazione, realizzazione e vendita di mobili in legno per arredo domestico, facciamo camerette, camere matrimoniali, soggiorni, cabine armadio e per ufficio. Gli stabilimenti della Giessegi si estendono per oltre 110mila metri quadrati di superficie coperta, dislocata su 9 opifici produttivi, tutti localizzati all’interno dello stesso comune. Da qui un ulteriore livello di responsabilità, di tipo sociale, come volano e linfa vitale per una specifica e ristretta comunità".

In cosa si contraddistingue?

"La nostra azienda è capace di unire qualità e design, tipici del made in Italy, con convenienza e risparmio, offrendo una vasta gamma di prodotti e la possibilità di renderli specifici alle proprie esigenze".

Parliamo di numeri: quante persone lavorano con voi?

"Attualmente lavorano circa 600 dipendenti. A questo numero vanno aggiunti i dipendenti di tutte le aziende dell’indotto. Ci preme ricordare infatti che oltre il 90% degli acquisti provengono da aziende italiane".

Il made in Italy piace in Italia e nel mondo, motivo per il quale la vostra impresa continua a tenere, pur in un mercato molto cambiato in questi anni. È così?

"Negli ultimi cinque anni il fatturato ha oscillato tra i 120 e 130 milioni di euro e le previsioni per il 2025 vedono una crescita di circa il 10%".

Il settore è in crisi o vede nuove opportunità?

"Il mercato del mobile post-pandemia aveva visto un forte crescita come conseguenza del blocco forzato degli acquisti. Di conseguenza, trattandosi di beni durevoli, nel biennio 2023-2024 il mercato ha registrato una contrazione. Negli ultimi si registra qualche spiraglio di luce. Tuttavia, il contesto macro-economico, per le dinamiche a tutti note tra cui l’avvento dei dazi americani, resta non certamente positivo. Altra spia negativa è data inoltre dal forte calo delle nascite che potrebbe avere delle ripercussioni future negative sul nostro core business. Il fatturato della nostra azienda, in ogni caso, rimane per il 90% dal mercato italiano. Tutto il territorio italiano è presidiato da agenti di commercio. Potemmo quindi affermare di avere ancora importanti margini di crescita sui mercati esteri. Ora la quota export è frammentata in tanti paesi sia in Europa, che fuori dall’Europa, con picchi verso Romania, EAU, Arabia Saudita Grecia, Messico, Marocco, Svizzera".

Perché il made in Italy piace tanto?

"La cultura italiana è pervasa da un forte senso per il gusto che si trasmette anche verso saper fare delle imprese. E la bellezza, seppur connotata da una componente soggettiva, trova facilmente ampio consenso. Il made in Italy per sua natura è un’ode alla bellezza".

Quali sono le caratteristiche principali dei vostri progetti?

"Innanzitutto, va detto che, grazie agli ingenti investimenti realizzati nel corso degli ultimi anni, l’azienda si è garantita l’internalizzazione di numerose fasi del processo produttivo. Partendo dal pennello in truciolare si arriva oggi alla realizzazione del prodotto finito garantendo un maggior controllo della qualità lungo tutta la catena produttiva. Elevato è anche il livello di automazione della nostra produzione, sempre grazie agli ingenti investimenti effettuati in macchinari di ultima generazione. Ciò consente all’azienda di realizzare in poco tempo grandi progetti di arredamento ed al tempo stesso raggiungere elevati livelli di efficienza produttiva. La modularità dei nostri prodotti consente al cliente finali di poter "progettare" la soluzione più consona alle sue esigenze unita ad una vasta gamma di colori e finiture. Di particolare rilievo, poi, è la presenza di una sorta di azienda nell’azienda".

A cosa si riferisce?

"La Giessegi dispone di uno specifico reparto, con circa 50 persone dedicate, che si occupa di realizzare articoli su misura partendo dai modelli presenti a catalogo. Dunque, convive, all’interno della grande azienda, un reparto di natura pressoché artigianale".

Ambiente e tutela. Come vi muovete?

"I temi dell’ambiente e della sostenibilità sono oggi più che mai al centro dell’attenzione collettiva e mediatica e Giessegi risponde a questa esigenza adottando soluzioni sempre più volte a ridurre l’impatto ambientale del processo produttivo e a realizzare arredi con materiali più sostenibili".

Come lo fate?

"Con alcuni pilastri, in primis con la certificazione ‘Pannello ecologico’ che garantisce al consumatore che la produzione sia stata realizzata con legno riciclato. Questo li rassicura anche sul fatto che nessun albero sia stato abbattuto. Abbiamo, poi, una particolare attenzione per gli imballaggi. Oltre al fatto di essere basato principalmente su cartone ondulato, spesso proveniente da materiale riciclato, abbiamo introdotto l’utilizzo di polistirene espanso rigenerato".

Usate energia rinnovabile negli stabilimenti di produzione?

"Sì, infatti i laboratori della società beneficiano di impianti fotovoltaici installati sulle coperture con una potenza installata complessiva di 4,5 Megawatt, mentre l’installazione di recuperatori di calore su tutti i compressori, utilizzati nel normale processo produttivo, ci consente di ottenere un risparmio termico di circa 500 kW, ed il conseguente abbattimento dell’uso del metano per riscaldare gli stabilimenti. Qualità e sicurezza sono inoltre certificate".