Giacomini Group. Così l’umidità estratta dall’aria diventa acqua

COMPONENTI E VALVOLE sempre più performanti per impianti riscaldamento, automazioni per robot industriali sempre più efficienti, impianti per produrre acqua trattando l’aria. Inclina con sempre maggiore decisione verso la sostenibilità la gamma di aziende presenti all’interno di Giacomini Group – fatturato di oltre 100 milioni di euro e occupa circa 170 persone con 15 sedi operative nel mondo – con headquarter nel novarese, realizzando anche sistemi di climatizzazione radiante, privilegiando fonti energetiche rinnovabili, e soluzioni tecniche per la contabilizzazione dell’energia termica. Iniziando da Ivr, l’azienda opera da 52 anni nel mercato idrotermosanitario con linee di prodotti per il riscaldamento, l’acqua, il gas, l’industria, servocomandi e valvole motorizzabili. Negli ultimi anni l’azienda è stata protagonista di un importante sviluppo, con continua implementazione della gamma prodotto. Una crescita significativa che ha reso Ivr forte e in grado di esportare i suoi prodotti in oltre 80 Paesi al mondo anche grazie a un’offerta di prodotti sempre più a misura del consumatore. I sistemi Ivr, grazie all’expertise tutta italiana hanno conquistato mercati di Paesi in via di sviluppo in cui si rende necessario il ripensamento e l’ammodernamento di strutture e infrastrutture.

L’azienda ha creato, così, una rete capillare con sedi operative in tutto il mondo e con un fatturato del 90% nei mercati esteri. "Oltre a produrre valvole che non hanno più presenza di piombo – spiega l’amministratore delegato del gruppo Flavio Giacomini (nella foto in alto) – stiamo cercando di investire nella direzione di apparati motorizzabili e con centraline elettroniche e sensori che vanno nella direzione di un sempre maggiore equilibrio dell’impianto e del risparmio energetico". L’azienda ha chiuso il 2024 con circa 31 milioni di ricavi e nel 2025 sta assistendo a una riduzione degli ordini nella misura del 10-15%. "Noi – spiega Flavio Giacomini – esportiamo oltre l’80 della nostra prodizione e guardiamo con molto interesse ai paesi dell’Europa dell’Est. Poi il mercato italiano ed europeo in questo momento vede gli impianti in esercizio e le manutenzioni partono dalla primavera, per cui cerchiamo opportunità commerciali in Sud America, sfruttando la diversa stagionalità". Grazie a investimenti, rafforzamento di competenze elettroniche e informatiche, e nello sviluppo commerciale, Ivr tende a un servizio sempre più costruito su misura che vede nella svolta green e nella possibilità di progettare soluzioni Hi-tech per il risparmio energetico all’avanguardia i suoi punti di forza.

Oggi l’azienda vanta ben 30 certificazioni internazionali che le permettono di essere considerata fra le aziende leader del comparto mondiale. Sempre in ambito sostenibilità opera l’altra azienda del gruppo Giacomini, la Seas SA, Sociètè de L’Eau Aèrienne Suisse, leader tecnologico nei sistemi industriali e B2B Air-to-Water, annuncia l’installazione di nuovi sistemi in grado di produrre acqua di alta qualità dall’aria, catturando e trasformando l’umidità presente nell’atmosfera, negli Stati Uniti d’America, alle Maldive e in Spagna. L’obiettivo di Seas – circa 15 milioni di ricavi nel 2024 – è sempre stato garantire in qualunque parte del mondo l’accesso ad un bene fondamentale com’è l’acqua ad uso umano, agricolo ed industriale. Una mission sempre più importante: al giorno d’oggi infatti oltre 2 miliardi di persone vivono in aree ad alto stress idrico, 4 miliardi sperimentano gravi scarsità d’acqua e 1,8 miliardi utilizzano fonti di acqua potabile contaminata, con gravi ricadute sulla salute.

Parallelamente, con l’aumento della popolazione mondiale (nel 2050 la previsione è di 9,7 miliardi di abitanti sulla Terra) aumenta costantemente la necessità e l’uso globale dell’acqua. Diventa quindi sempre più urgente identificare fonti alternative per rispondere alla domanda crescente. Con sede in Svizzera, stabilimenti di assemblaggio in Italia e negli Emirati Arabi Uniti e uffici negli Stati Uniti ed Emirati Arabi, Seas è impegnata da oltre un decennio nello sviluppo e commercializzazione di sistemi che estraggono l’umidità dall’aria per produrre acqua. Un sistema perfetto per situazioni difficile come possono essere quelle delle piattaforme marine ma anche delle navi o delle forze militari oppure di realtà in cui l’acqua comunque scarseggia o che, come alcuni resort, privilegiano il plastic free. Grazie ad anni di Ricerca&Sviluppo, uno staff di esperti tecnici altamente qualificati, Seas possiede un importante portfolio di brevetti e di esclusivi know how tecnologici che l’hanno resa leader indiscusso nel settore Air-to-Water.

La società multinazionale ha sviluppato e installato propri sistemi captatori-potabilizzatori di acqua dall’aria con Tri-generazione termica ed energy Saving Integrati che, sfruttando l’energia termica prodotta, forniscono elevati risparmi energetici tali da permettere un veloce ritorno dell’investimento e l’azzeramento del costo dell’acqua. I sistemi Seas producono acqua sana e pulita nel mondo ovunque serva con produzione che può variare da 30 a 5mila litri.

Grazie ad un’ampia gamma di competenze in molteplici ambiti e applicazioni Seas fornisce soluzioni personalizzate capaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Recentemente, le soluzioni Awa Modula sono state collocate in luoghi diversi del mondo e per differenti finalità, sia per produrre acqua potabile destinata alla comunità o per offrire un’ospitalità green: proprio la "sartorialità" del sistema permette infatti applicazioni diverse in termini di luoghi di utilizzo e quantità di acqua prodotta.