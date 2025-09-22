"Gestire i patrimoni: questa la nostra impresa"

MASSIMILIANO CAGLIERO, fondatore e amministratore delegato di Banor, ha tagliato quest’anno un traguardo importante. La sua società ha compiuto i primi 25 anni di vita. L’ha fondata agli inizi del terzo millennio, quando la finanza e il mondo intero erano ben diversi rispetto a oggi. L’era di internet era quasi agli albori, a New York c’erano ancora le Torri Gemelle e l’Europa non era certo assillata dai conflitti geopolitici come oggi. Anche il risparmio gestito, almeno nel nostro Paese, aveva ben altri assetti e non era certo facile partire da zero in questo settore, ottenere il disco verde delle autorità di vigilanza, trovare clienti e farsi strada sul mercato senza avere alle spalle qualche grande gruppo bancario nazionale o internazionale. Cagliero ha però deciso comunque di cogliere la sfida, acquisendo una piccola sim che aveva già le autorizzazioni a operare, pur avendo una struttura di dimensioni ridotte e soltanto qualche decina di milioni di asset. Fin dalla nascita, la specialità di Banor è sempre stata il wealth management, la gestione e supervisione dei patrimoni appartenenti a diversi investitori istituzionali ma anche, e soprattutto, a molti imprenditori italiani che Cagliero, grande osservatore dei fatti internazionali e degli scenari geopolitici, non esita a definire "i migliori imprenditori al mondo".

Cagliero, come è iniziata l’avventura di Banor?

"Ho cominciato la carriera in una grande banca internazionale come Goldman Sachs, a Londra. Poi un master alla Harvard Business School a Boston, durante il quale ebbi il tempo di riflettere su cosa volevo fare veramente nella vita. In Goldman Sachs mi trovavo benissimo ma, proprio durante il master, capii che la mia vera aspirazione era fare l’imprenditore. Partire da zero in Italia non era semplice, soprattutto in un settore molto regolato come quello finanziario, dove avrei dovuto iniziare un percorso lungo e tortuoso per avere il via libera delle autorità di vigilanza. E allora, seguendo il consiglio di un amico, decisi di comprare una piccola sim che aveva già le autorizzazioni a operare, appena 4 dipendenti e l’equivalente di 40 milioni di euro in gestione".

Da lì comincia la storia di Banor, che oggi supervisiona oltre 13 miliardi di euro di patrimoni. Cosa vi ha portato a questo traguardo?

"Principalmente due fattori: la trasparenza e un allineamento totale agli interessi dei clienti. Io sono sempre il primo a investire nelle aziende o negli strumenti finanziari che proponiamo alla clientela".

Essere imprenditore e lavorare per altri imprenditori è un valore aggiunto?

"Decisamente sì. Gestire il patrimonio di alcuni tra i più importanti imprenditori italiani per me è un privilegio. Sono persone straordinarie, spesso partite da zero, che lavorano in contesti difficili. Certo, sono anche persone esigenti, vanno subito al sodo, ma apprezzano il fatto di parlare con qualcuno che si prende la responsabilità delle proprie scelte. Non a caso, il nostro tasso di fidelizzazione dei clienti è vicino al 100%. Chi sceglie Banor difficilmente la abbandona".

Lei ha detto più volte di essere orgoglioso di fare l’imprenditore in Italia. Per quale motivo?

"Perché troppo spesso, nel nostro Paese, la parola imprenditore non ha la giusta considerazione che merita. Io invece sono fiero di dichiararmi tale. Gli imprenditori che seguiamo hanno un sistema di valori ed etico solidissimo, rispettano le regole e credono nelle persone: in tanti anni di carriera, non ho mai avuto una conversazione con i miei clienti in cui il tema fosse quello di eludere o evadere il fisco".

Ha mai pensato di vendere Banor?

"Se un domani ci fosse un progetto industriale serio, capace di far crescere Banor ancora più velocemente di oggi, potrei valutarlo. Ma non venderei mai soltanto per monetizzare e dedicarmi alla gestione del mio patrimonio personale. Non ne sento il bisogno né il desiderio. Il mio obiettivo è che l’azienda continui a vivere e a prosperare anche quando a guidarla saranno i miei collaboratori, una generazione di validissimi manager quarantenni".

Lei segue da vicino la geopolitica. Partiamo dagli Stati Uniti: l’eccezionalismo americano è finito?

"È in crisi. Gli Stati Uniti hanno perso molto del loro soft power: basti pensare al ritiro dall’Afghanistan, attuato in modo vergognoso, o al modo in cui stanno trattando gli alleati europei. Lo dico io che ho una moglie americana e dei figli che hanno studiato tutti negli Usa. I loro coetanei non sognano più l’America come le generazioni precedenti. È pur vero, tuttavia, che gli Stati Uniti mantengono ancora una leadership in campo finanziario e hanno delle università d’eccellenza. Questi primati resteranno intatti ancora per un po’ di anni".

E l’Europa?

"Purtroppo manchiamo di leadership. Oggi ho qualche speranza nella Germania per il nuovo corso del cancelliere Merz, ma occorre uno sforzo maggiore a livello continentale".

Infine, la Cina. Una sfida o una minaccia?

"Rappresenta ancora una sfida enorme. La globalizzazione ci aveva illuso che l’apertura dei mercati avrebbe portato più democrazia: non è stato così. Oggi però la vera partita globale è tra Stati Uniti e Cina, e noi europei dobbiamo evitare di restare schiacciati".

In conclusione, cosa la motiva ancora dopo 25 anni alla guida di Banor?

"La passione per il mio lavoro e l’orgoglio di lavorare con gli imprenditori italiani, che considero i migliori al mondo. Le racconto un aneddoto: poche settimane fa ho incontrato un imprenditore del Veneto, che poteva incontrarmi soltanto alle 7.30 del mattino perché era sommerso di lavoro. Mi sono alzato all’alba per partire da Milano e raggiungerlo, ma l’ho fatto con piacere: parlare con lui è stato, come sempre, un’ulteriore opportunità di imparare e crescere anche a livello personale".