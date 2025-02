Gentili. Mosconi traina il polo comasco del lusso

NEL LUNGO PERIODO, l’obiettivo è preservare l’imprenditorialità e il prezioso know-how del territorio comasco, ancor più in un periodo di forte difficoltà, a livello globale, per tutto il settore del tessile e della moda. Ha il sapore di una boccata d’aria fresca l’accordo recentemente concluso dal gruppo Gentili Mosconi - realtà storica di Cesnate con Bernate, leader internazionale nel settore tessile d’alta gamma – per l’acquisizione del 100% di Manifatture tessili Bianchi, e della sua controllata D-Tex. L’idea di fondo, infatti, è rafforzare le sinergie tra le eccellenze locali, al servizio di un mercato del lusso che registra, da almeno un anno, una flessione significativa nelle vendite e, conseguentemente, negli ordini, con pesanti ricadute sul tessuto produttivo del ‘made in Italy’.

Nel dettaglio, l’operazione prevede l’acquisizione dell’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione – il termine tecnico è ‘newco’ - partecipata da Manifatture tessili Bianchi e D-Tex, con un aumento di capitale riservato di 4 milioni di euro. Anche Manifatture tessili Bianchi è una realtà comasca, con sede a Caslino al Piano. Se il gruppo Gentili Mosconi è specializzato nella creazione e realizzazione di tessuti stampati e tinti, con lavorazioni jacquard e tinto filo, di tessuti con stampe originali, stampe su capo e altre lavorazioni speciali per i brand più noti dell’alta moda, nonché per l’arredamento e la nautica di lusso; Manifatture tessili Bianchi gestisce e coordina, invece, tutte le fasi del processo produttivo, dall’orditura alla finitura, garantendo standard elevati. La controllata D-Tex, infine, gestisce parte delle lavorazioni di tessitura e della fornitura di tessuti. L’offerta comprende tessuti pregiati, come seta pura, miscele di seta, acetato e viscosa, in grado di combinare alla perfezione eleganza e funzionalità: un mix che, a partire dagli anni Ottanta – Manifatture tessili Bianchi è nata nel 1981 – i marchi fashion più blasonati hanno dimostrato di apprezzare. L’operazione di acquisizione contribuirà ad ampliare, dunque, la gamma di prodotti che Gentili Mosconi garantisce ai clienti: parliamo, in particolare, dei tessuti uniti di fascia alta, segmento in cui Manifatture tessili Bianchi e D-Tex rappresentano già un’eccellenza indiscussa. Inoltre, grazie all’integrazione con le divisioni di tintoria e stamperia già presenti nel gruppo, si intende arrivare a un’ottimizzazione dei processi produttivi e a un uso più efficiente e razionale delle risorse.

I prodotti Gentili Mosconi, è bene ricordarlo, sono realizzati interamente sul territorio comasco: tramite le sue controllate, il gruppo ha costruito, negli anni, una catena di fornitura completa e ricca di artigianalità, concentrata entro i confini della provincia di Como. Tra le aziende controllate dal gruppo ci sono, infatti, la storica stamperia comasca Emme (acquisita nel 2015) e Tintoria Comacina (rilevata poco meno di un anno fa), specializzate rispettivamente nella stampa e nella tintura di tessuti di alta qualità. Nel 2024 è entrata a far parte del gruppo anche l’azienda Creazioni digitali, che ha contribuito ad arricchire il servizio della stampa digitale: la stamperia, con sede nella provincia di Como, è specializzata nella stampa pigmentata a sublimazione su tessuti e capi, senza uso di acqua. Il laboratorio certificato di analisi chimico-tessili Elleaciti, con sede a Lurate Caccivio, collabora col gruppo dal 2016, valutando la conformità dei requisiti prestazionali di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e garantendone qualità e sostenibilità.

Tornando ai dettagli dell’accordo siglato nelle scorse settimane, il testo prevede un corrispettivo di 4 milioni di euro, da versare interamente in azioni Gentili Mosconi di nuova emissione, per un totale di 1 milione di azioni ordinarie. Tali azioni saranno sottoscritte dai cedenti Manifatture tessili Bianchi e la sua controllata D-Tex a un prezzo di 4 euro ciascuna. L’accordo prevede anche l’ingresso, nel Consiglio di amministrazione di Gentili Mosconi, di Luca Bianchi, azionista unico delle due realtà rilevate. Bianchi manterrà il ruolo di amministratore delegato di Manifatture tessili Bianchi, con l’obiettivo di garantire continuità manageriale e proseguire nel percorso di sviluppo intrapreso da tempo, in direzione dell’innovazione tessile e della sostenibilità. Il closing dell’operazione è previsto ad aprile 2025: sulla scia della notizia, il titolo Gentili Mosconi – quotato a Piazza Affari dal 2023 – ha mostrato un brillante rialzo, pari a 4,65%. Il confronto del titolo con l’indice Ftse Italia Growth, su base settimanale, mostra la maggiore solidità del gruppo, oltre a evidenziare la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Francesco Gentili, amministratore delegato e fondatore di Gentili Mosconi (nella foto in alto), ha dichiarato: "Con Luca Bianchi c’è stata da subito una grandissima sintonia. Entrambi siamo guidati dalla passione per il nostro lavoro e dal sogno di realizzare tessuti sempre più belli. L’acquisizione è una tappa fondamentale nella strategia di crescita del gruppo: con l’integrazione delle competenze e del know-how di Manifatture tessili Bianchi e D-Tex, potremo offrire ai clienti internazionali tessuti esclusivi di alta qualità, in grado di unire tradizione artigianale e sostenibilità. L’unione delle nostre aziende consentirà, inoltre, di realizzare l’efficienza produttiva grazie alle sinergie che si svilupperanno con Tintoria Comacina e Stamperia Emme, ponendo solide basi per affrontare le sfide future del mercato globale".