Gate4Innovation. Confartigianato guida le Pmi nella tecnologia

Un polo per l’Innovazione Digitale che guida le micro, piccole e medie imprese nel percorso di crescita tecnologica e competitiva. Si chiama Gate4Innovation (G4I) e a darne il via è Confartigianato che in questo modo si rende protagonista nell’impegno a sostenere e incentivare l’innovazione digitale delle Pmi. Le piccole imprese italiane, in particolare quelle artigiane, stanno dimostrando una crescente propensione all’innovazione tecnologica, in particolare nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale.

Gli ambiti aziendali in cui vengono più spesso adottati sistemi di IA nelle piccole imprese sono marketing o vendite, organizzazione dei processi di amministrazione aziendale, attività di ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione, processi di produzione, sicurezza ICT, contabilità, controllo o gestione finanziaria. Le piccole imprese hanno previsto nel 2024 l’ingresso di circa 437.000 lavoratori con competenze digitali avanzate, di cui 61.000 nel settore artigiano, confermando una crescente domanda di figure professionali adatte a sostenere l’innovazione.

"In un contesto di digitalizzazione accelerata dei processi produttivi, le imprese italiane devono affrontare nuove sfide e orientare le proprie strategie di investimento in tecnologie, capitale umano e sicurezza informatica. Con Gate4Innovation – sottolinea il presidente di Confartigianato Marco Granelli – intensifichiamo l’impegno per consentire ad artigiani e Pmi di cogliere le opportunità della transizione digitale. Offriamo strumenti e percorsi su misura con l’obiettivo di rigenerare la cultura produttiva artigiana, rendendola ancora più forte, competitiva e sostenibile, e di esaltare l’eccellenza e l’unicità dei prodotti e dei servizi realizzati dalle nostre aziende".

Gate4Innovation è un sistema diffuso e accessibile presso le Associazioni del Sistema Confartigianato, con 30 strutture operative in 14 regioni italiane e una squadra di oltre 200 professionisti specializzati e appositamente formati per garantire alle imprese un accompagnamento mirato e personalizzato. Grazie alla piattaforma digitale dedicata, gli operatori offriranno alle imprese la valutazione del livello di maturità digitale, analizzando processi e competenze, un report dettagliato, con punti di forza, criticità e opportunità di crescita, una roadmap chiara con azioni concrete per l’innovazione e lo sviluppo, servizi supplementari correlati, tra cui orientamento a incentivi, strumenti di finanziamento, percorsi di crescita specifici.

Uno degli aspetti distintivi di Gate4Innovation è l’accessibilità dei suoi servizi. In particolare, le micro e piccole imprese possono beneficiare di un contributo che copre fino al 100% dei costi ammissibili, rendendo il servizio di fatto gratuito. Le medie imprese invece possono accedere a un contributo che copre fino al 90% dei costi ammissibili, con un cofinanziamento del 10% da parte dell’impresa. Le grandi imprese infine hanno la possibilità di usufruire di un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, con un cofinanziamento del 60% a loro carico. Queste agevolazioni sono state previste per favorire la digitalizzazione e la crescita delle imprese, consentendo loro di accedere a strumenti strategici per l’innovazione senza ostacoli economici.