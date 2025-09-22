Garvan Acoustic: mix di suono e design

LA CERAMICA SPOSA la musica e nella sua “patria“, a Faenza, nascono diffusori acustici che arredano e diventano oggetti di design, con scocca in ceramica, trasformando la passione per il suono in un’azienda di nicchia in grado di “arredare“ le cabine di uno yacht Ferretti, gli stand della Ducati, hotel 5 stelle nel mondo e tantissime abitazioni private ma anche dare suono agli after show per Zucchero Fornaciari, Vasco Rossi e Luciano Ligabue organizzati da Free Event. Una parabola straordinaria quella della Garvan Acoustic di Faenza (Ravenna) una piccola impresa che presidia una nicchia di grande interesse in maniera assolutamente innovativa. A partire dall’idea che la vecchia “cassa“ da stereo, potesse diventare un oggetto di design; ed essendo nata nella città della ceramica, avere un rivestimento fatto proprio di quel materiale per cui Faenza è famosa nel mondo è stata un’idea vincente.

Garvan Acoustic è stata avviata nel 2005 per iniziativa di Andrea Martelli e Roberto Gaudenzi (nella foto sotto), due giovani, tecnici elettronici, classe 1980, con la passione della musica nel sangue e un’idea guida: creare dei diffusori non solo in grado di emettere suoni di qualità ma anche belli ed esteticamente inseribili all’interno dell’arredamento di casa. "Siamo partiti in poco più di un garage ma avevamo le idee chiare – spiega Andrea Martelli – e volevamo trasformare gli speaker in oggetti di arredamento avvicinandoli all’architettura e al design. Direi che ci stiamo riuscendo e siamo stati i primi nel mondo a creare la cassa a filo muro, realizzando integralmente in azienda i nostri oggetti dalla progettazione alla spedizione e affidando ad aziende esterne solo alcune parti elettroniche. I nostri speaker vanno dai 180 ai 4.500 euro e possiamo davvero soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti, dentro e fuori le mura di casa, anche migliorando l’acustica degli ambienti e per questo abbiamo creato una nostra linea di pannelli fino assorbenti". Oggi l’azienda dà lavoro a 7 dipendenti, ha fatturato che nel 2025 supererà gli 1,5 milioni (ma punta a raddoppiare i ricavi in 5 anni) ed esporta circa il 50% della sua produzione con clienti affezionati ovunque nel mondo ma soprattutto in Germania e Francia. Merito dei loro diffusori che oltre a suonare bene sono anche oggetti di design con finiture di pregio come pelle, acciaio inox, legni nobili e ceramica.

Giorgio Costa