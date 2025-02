Garvan Acoustic: dove la scienza del suono incontra il design

DIFFUSORI ACUSTICI che arredano e diventano oggetti di design trasformando la passione per il suono in un’azienda di nicchia in grado di "arredare" le cabine di uno yacht Ferretti, gli stand della Ducati, hotel 5 stelle nel mondo e tantissime abitazioni private. Una parabola fuori dal comune quella della Garvan Acoustic di Faenza (Ravenna) una piccola impresa che presidia una nicchia di grande interesse in maniera assolutamente innovativa. A partire dall’idea che il diffusore, la vecchia "cassa" da stereo, possa diventare un oggetto di design; ed essendo nata nella città della ceramica, avere un rivestimento fatto proprio di quel materiale per cui Faenza è famosa nel mondo è stata un’idea vincente.

Garvan Acoustic è nata nel 2005 per iniziativa di Andrea Martelli e Roberto Gaudenzi (nella foto in alto), due tecnici elettronici con la passione della musica nel sangue e un’idea guida: creare dei diffusori non solo in grado di emettere suoni di qualità ma anche belli ed esteticamente inseribili all’interno dell’arredamento di casa. Oggi l’azienda dà lavoro a 7 dipendenti, ha fatturato nel 2024 1,4 milioni ed esporta circa il 50% della sua produzione con clienti affezionati ovunque nel mondo ma soprattutto in Germania e Francia. "Siamo partiti davvero quasi in un garage ma avevamo le idee chiare – spiega Andrea Martelli – e volevamo trasformare gli speaker in oggetti di arredamento avvicinandoli all’architettura e al design. Direi che ci stiamo riuscendo e siamo stati i primi nel mondo a creare la cassa a filo muro, realizzando integralmente in azienda i nostri oggetti dalla progettazione alla spedizione e affidando ad aziende esterne solo alcune parti elettroniche. I nostri speaker vanno dai 180 ai 4.500 euro e possiamo davvero soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti, dentro e fuori le mura di casa, anche migliorando l’acustica degli ambienti e per questo abbiamo creato una nostra linea di pannelli fino assorbenti". Diffusori che funzionino bene ma che siano anche oggetti di design utilizzando finiture di pregio come pelle, acciaio inox e legni nobili ma anche ceramica. La "Goccia", un diffusore che si ispira proprio ad una goccia d’acqua che cade dal cielo, nella sua prima versione fa già parte del primo catalogo. Viene introdotto fin da subito il concetto di "Arredamento acustico", termine utilizzato tuttora e che indica un mix di artigianalità, made in Italy e costante innovazione, che caratterizza ciascuno dei prodotti Garvan. E nel 2006, da un’idea dello studio di Architettura Bartoletti e Cicognani di Faenza, dopo quasi un anno di ricerca e sviluppo, viene prodotto il primo diffusore ad incasso filo muro al mondo e nel 2007 per la prima volta Garvan espone la propria collezione al Fuorisalone Milano. Nel 2008 è la volta del diffusore acustico a forma di piramide rivestito in vera pelle SPE420 si vede pubblicato in una recensione di una prestigiosa installazione sulla rivista AD Architectural Digest. Garvan Acoustic sonorizza gli ambienti più esclusivi negli after show per Zucchero Fornaciari, Vasco Rossi, Luciano Ligabue organizzati da Free Event.

Nel 2009 arriva l’iconico diffusore Goccia che comprende l’utilizzo della ceramica di Faenza per la creazione del cabinet e di un nuovo altoparlante. La nuova Goccia vanta la possibilità di creare, grazie ai suoi colori pastello, oro, rame e platino, veri e propri oggetti d’arte, realizzati dall’esperienza della bottega di Roberto Gatti, uno dei più noti ceramisti faentini. Nel 2010 inizia la partecipazione con Jacuzzi e un anno dopo Garvan Acoustic è tra i primi produttori di diffusori acustici che utilizza per le proprie finiture l’effetto COR-TEN; uno speciale trattamento con effetto materico al tatto e di colore brunito che rimane inalterato nel tempo. Da quel momento è una serie di successi e di installazioni di prestigio tra cui quelle in IBM, al Museo dello sport di Torino, in MSC Divina (lavoro eseguito in collaborazione con l’architetto Luca Mori dello studio di architettura De Jorio), per Aprilia Racing Team Gresini, l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Mostra de Cinema di Venezia. Con i diffusori da esterno SA210 Garvan Acoustic è protagonista nel film "Il Campione" e la serie tv "Set Up Girl" e "SOS Chirurgia". "Garvan propone un’esperienza d’ascolto best class attraverso diffusori architettonici che si integrano perfettamente nell’ambiente. Grazie a soluzioni di design o a scomparsa, con materiali, colori e personalizzazioni senza fine. Siamo dove la fisica acustica e la scienza dei materiali incontrano la bellezza, il pensiero artistico e l’eccellenza del Made in Italy", spiega Andrea Martelli. Ma Garvan Acoustic guarda con attenzione anche allo sviluppo futuro punta a raddoppiare i ricavi in 5 anni. "Lato diffusori stiamo ampliando la gamma puntando sulla potenza e sull’estetica, per cui metteremo in campo anche diffusori grandi, potenti e belli. In Italia il diffusore grande non piace ma nel mondo sì, e credo che con questi nuovi prodotti potremo fare performance importanti. E li abbiamo appena presentati a una grande fiera di settore a Barcellona", spiega Martelli.

Ma Garvan Acoustic non è solo diffusori da interno ma guarda con molta attenzione anche agli ambienti esterni e dispone di speaker adeguati per l’outdoor così come di woofer e casse per sale riunioni e uffici. Particolare interesse viene rivolto ai pannelli fonoassorbenti che possono essere utilizzati sia per migliorare le performance in ambienti privati sia per renderle più confortevoli, sotto il profilo acustico, spazi pubblici come ristiranti o sale cinema. "I nostri pannelli – conclude Andrea Martelli – sono in poliestere, frutto del recupero delle bottiglie di plastica e sono personalizzabili con rivestimenti tali da farli sembrare in tessuto o parte di muratura". Anche in questo caso, suono può far rima con bello.