Gapi & Argomm. Unione fra leader per crescere su tutti i mercati

DAI FRATELLI AI CUGINI. Le aziende di famiglia si uniscono dopo anni di storia e creano una aggregazione industriale da più di 220 milioni di fatturato. Gapi Group e Argomm Group sono due realtà che distano meno di cinque chilometri l’una dall’altra: entrambe le imprese infatti sono in provincia di Bergamo, in Lombardia. Argomm a Villongo, verso il Lago d’Iseo, mentre Gapi a Castelli Calepio, più a sud. Insomma, quella zona che per definizione è la Ruber Valley bergamasca, polo manifatturiero di riferimento europeo e internazionale caratterizzato da una forte frammentazione di mercato stimata in circa 250 aziende, 4.600 addetti per un fatturato aggregato superiore ai 2 miliardi di euro all’anno.

All’interno di questo contesto ecco allora che Argomm e Gapi, realtà del distretto della Gomma-Plastica del Sebino, hanno puntato sulla complementarietà dei gruppi per unirsi e per ampliare la gamma di prodotti e servizi, ottimizzare le sinergie operative, migliorare l’efficienza e rafforzare la presenza globale.

Il closing dell’operazione è previsto per giugno. Argomm è stata fondata da Gianluigi Galizzi nel 1981 insieme alla moglie Chiara Elisa Argenti. Si tratta di un gruppo internazionale di aziende industriali che è partner affidabile nella progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di componenti custom in materiale elastomerico, termoplastico, siliconico liquido e solido e in soluzioni multicomponente. Il Gruppo si distingue per una forte focalizzazione sul mercato mobility, una costante spinta alla crescita internazionale ed una continua ricerca d’innovazione tecnologica e di prodotto.

"Crediamo nell’importanza di promuovere una cultura della responsabilità fondata sul principio imprescindibile del rispetto per le persone, per l’ambiente e per il territorio che ci ha dato la possibilità di costruire le nostre imprese e creare sviluppo a livello globale – spiega Ercole Galizzi (nella foto a fianco), figlio dei fondatori e attuale presidente e amministratore delegato di Argomm Group –. La qualità delle relazioni, la passione per il nostro lavoro e l’ascolto delle esperienze di chi collabora con noi, unitamente alla flessibilità e adattabilità delle nostre soluzioni, ci consentono di essere riconosciuti come fornitore affidabile e di costruire rapporti duraturi con chi ci sceglie come partner".

Gapi Group invece affonda le radici nel 1962 grazie a Pierino Galizzi, fratello di Gianluigi, e conta con oltre sessant’anni di presenza nel settore delle soluzioni di tenuta, attraverso un continuo sviluppo e varie acquisizioni industriali, con elevate competenze specifiche ha creato un sistema integrato di “total sealing“ in grado di offrire al mercato internazionale una gamma completa di tenute. Attraverso le più innovative tecnologie nel settore della gomma e gomma metallo, nel Ptfe, nei termoplastici e tecnopolimeri e un sistema distributivo internazionale è in grado di offrire in tutto il mondo le proprie competenze e il proprio servizio. "Offrire un’ampia gamma di soluzioni di tenuta con peculiarità tecniche, competitive e avanzate nei nostri lead center – aggiunge Roberto Galizzi (nella foto sopra), attuale presidente e amministratore delegato di Gapi Group –. La possibilità di sviluppare e produrre i nostri elastomeri e i semilavorati in Ptfe all’interno del Gruppo, controllando la qualità e la tracciabilità dei nostri prodotti, colloca il Gruppo Gapi fra i migliori partner mondiali".

Settori quindi complementari che hanno portato alla creazione di un player di primo piano nel settore di riferimento, con un fatturato consolidato che supererà i 220 milioni di euro, un organico di 1.745 collaboratori che operano in 20 siti produttivi e in cinque centri logistici, distribuiti in 11 paesi tra Italia ed estero, con alte percentuali di export e un grosso riconoscimento internazionale.

A siglare l’accordo i figli di quei fondatori che hanno permesso alle due aziende di nascere, ovvero i cugini Roberto Galizzi ed Ercole Galizzi. "Abbiamo deciso di unire le forze in un momento di solidità per crescere e potenziare la nostra presenza sul mercato – spiega ancora Ercole Galizzi di Argomm Group –. Questa aggregazione nasce dalla volontà di costruire un Gruppo industriale capace di affrontare al meglio le sfide globali in una visione di sostenibilità a lungo termine". "Con questa operazione vogliamo guardare al futuro creando nuove opportunità per le nostre imprese e i nostri collaboratori. È una scelta strategica che guarda lontano, costruita su basi solide e su una visione comune", racconta Roberto Galizzi di Gapi Group.

Gapi è presente, oltre al centro logistico di Castelli Calepio, con la sede di Rosrath in Germania, con il centro di distribuzione a Milano, con una sede logistica in Ohio negli Stati Uniti, un’altra nel Regno Unito a Rotherham, a Madrid, in Spagna, e un’ultima a Wuxi, in Cina.

Per Argomm invece ecco la sede a Timosoara in Romania, Armoltec a Barcellona, in Spagna, Promag a Codogno, in provincia di Lodi, RPS Tech a Pathum Thani (Thailandia), TVS in India, nello stato del Tamil Nadu, Wilden Srl a Brescia e Arap Sealing a Changzhou, in Cina. Segno di quanto le due realtà sono quindi presenti su tutto il mercato mondiale nei settori di riferimento. E ora, insieme, potranno rinforzarsi ulteriormente.