GalileoLife punta sul ‘Ben Essere’ dei propri dipendenti

È IL PRIMO network di farmacie italiane ad aver ottenuto l’ambita certificazione di ‘Great place to work Italia’ (letteralmente, ‘ottimo posto di lavoro in Italia’), dedicata alle aziende riconosciute come ambiente di lavoro di qualità in Italia e nel mondo. GalileoLife, rete che associa oltre 120 farmacie indipendenti in tutto il Paese, risulta dunque tra gli ambienti di lavoro maggiormente attenti alla qualità della propria cultura organizzativa e dotati di un modello relazionale basato sulla fiducia reciproca. Il riconoscimento è stato ideato da Great Place To Work, nota società di consulenza statunitense presente in oltre trenta Paesi. La società di ricerca effettua un’analisi a cadenza annuale, basandosi sia sui questionari forniti ai dipendenti delle aziende, sia sulle politiche di welfare aziendali, al fine di analizzare il clima interno di una società e stilare una graduatoria dei posti migliori in cui lavorare. Nella classifica del 2023, GalileoLife si piazza tra i 15 migliori posti di lavoro in Italia per la categoria da 49 a 150 dipendenti.

Vincenzo Cosi (nella foto a sinistra in alto), direttore generale di GalileoLife, ha commentato così l’importante traguardo raggiunto: "Crediamo che il benessere di ciascun collaboratore sia l’ingrediente fondamentale per creare un luogo di lavoro inclusivo: da oltre vent’anni, innovazione e miglioramento continuo sono i fattori determinanti dei nostri successi aziendali". Oltre ad aver ottenuto il riconoscimento ‘Great place to work’ per l’anno 2023, il network di farmacie – che ha sede legale a Maglie, in provincia di Lecce – è presente anche nella classifica dei 20 ‘Best workplaces for women’, ossia la selezione delle venti aziende italiane più a misura di donna. La classifica nasce da uno studio approfondito sulle organizzazioni che rappresentano l’eccellenza dei luoghi di lavoro in Italia ed è stata redatta sulla base dell’esperienza diretta delle donne che vi lavorano. "Credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione sono le qualità e i valori che rendono GalileoLife il luogo ideale per tutte le collaboratrici", dichiara ancora Cosi.

Il progetto GalileoLife nasce nel cuore del Salento e mette al centro il benessere della persona e delle comunità. Una storia che comincia nel 2003 con UniClub, il sistema di fidelizzazione della clientela ormai leader in Italia nel settore farmacia: per partecipare si richiede alla farmacia aderente una tessera fedeltà, sulla quale si accumulano punti dopo ogni acquisto. La raccolta punti dà diritto a dei premi o consente di partecipare ad alcune iniziative, anche finalizzate alla solidarietà o alla tutela dell’ambiente. Attualmente sono oltre 3 milioni i clienti attivi. Nel 2021, a pandemia non ancora domata, è stato dunque lanciato il brand GalileoLife: la mission è affiancare le farmacie per contribuire al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone, offrendo al cliente servizi e prodotti innovativi in grado di far leva proprio sulla sua fiducia, trasformata in fedeltà.

"La farmacia GalileoLife – prosegue Cosi – è uno spazio in cui nutrire il ‘Ben Essere’, fare prevenzione e trovare i consigli giusti per uno stile di vita corretto e sostenibile. Lungi dall’essere semplicemente il luogo in cui acquistare medicinali, la farmacia diviene, ancor più dopo l’emergenza sanitaria degli ultimi tre anni, un vero e proprio spazio di relazioni. Anche la professione del farmacista fa parte di questo cambio di paradigma: non dispensa soltanto farmaci, ma ascolta i clienti e fornisce utili suggerimenti per migliorare i propri stili di vita".

Si è delineata, in definitiva, una nuova idea di salute, al cui interno emerge una percezione inedita della farmacia come luogo sempre più ‘smart’ e ‘green’: ‘smart’, perché improntata alla digitalizzazione, introdotta per ridurre gli sprechi di tempo e risorse e avviare modalità di interazione innovative sia con il cliente, sia tra gli stessi professionisti; ‘green’ perché le farmacie del network perseguono costantemente obiettivi di sostenibilità, utilizzando carta riciclata e recuperando imballaggi di cartone e plastica antiurto.

Lavorare in GalileoLife vuol dire mettere in cima alle priorità il benessere delle persone: è proprio il benessere l’obiettivo finale di tutti i progetti avviati e di ogni processo di cambiamento. "I nostri collaboratori hanno l’opportunità di ampliare costantemente la propria professionalità e il proprio bagaglio di esperienze a seconda delle opportunità rese disponibili dall’azienda", conclude Cosi. "GalileoLife è una realtà dinamica, stimolante, un gruppo di collaboratori unito dalla capacità di migliorarsi perseguendo con entusiasmo le nuove sfide poste dalla società e dal mercato. Chi lavora con noi ha a disposizione percorsi formativi con docenti universitari, mental coach e psicologi, percorsi finalizzati ad ampliare le proprie competenze tecniche e i cosiddetti ‘soft skills’ (letteralmente, abilità personali, competenze trasversali legate all’intelligenza emotiva e alla capacità di interazione con i colleghi). Intendiamo supportare la creazione di un ambiente lavorativo in cui lo sforzo costante verso l’innovazione e il miglioramento continuo sono i fattori determinanti dei successi aziendali".