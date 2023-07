Fuori dalla scatola Così il packaging si fa innovativo e sostenibile

INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, ma soprattutto sostenibilità. Sono queste le tre parole guida di Stefano Scaroni, imprenditore con lo sguardo lungimirante e titolare di Deles Group, che opera nel settore packaging e logistics, con l’obiettivo di essere un partner full-service e non solo un fornitore di servizi. Il gruppo è stato fondato nel 2004 da Stefano Scaroni (nella foto grande al centro) e Matteo Zaffaroni, con il progetto di trasformare uno scatolificio a conduzione famigliare in un brand internazionale fornitore di servizi, costruendo la propria competitività attraverso innovazione, partnership e una brand identity radicata in forti valori aziendali. Dall’incontro fra un manager visionario e un industriale con grandi competenze nella finanza e nell’industria è scaturito un progetto di crescita e innovazione concentrato sull’ampliamento della value chain del packaging e logistic design focalizzato sulle esigenze reali dei clienti: fragilità, peso, sostenibilità, razionalizzazione dei costi e delle risorse. Per abilitare questa visione, Deles Group ha sviluppato il suo esclusivo modello One Source. Il modello valuta tutti gli aspetti del "fine linea" della produzione del cliente, analizzando la logistica, il packaging design, la gestione inbound e outbound. One Source traduce i concetti di servizio e fiducia nella condivisione di obiettivi in termini di razionalizzazione dei costi, sostenibilità e miglioramento delle performance all’interno della filiera. Essere interlocutori unici è il presupposto per una collaborazione in cui la competenza di Deles possa fiorire lungo tutta la catena logistica del packaging.

"Il nostro modello one source parte dall’analisi dei dati e delle esigenze e offre soluzioni per abbattere i costi, migliorare le performance, essere davvero sostenibili, perché poi gli imballaggi vanno smaltiti. Noi puntiamo a diminuire realmente l’impatto ambientale", spiega Stefano Scaroni. Competenza, innovazione e sostenibilità fanno da guida a questa realtà, che oggi impiega oltre 350 persone e che è passata in meno di vent’anni da 2 a 47 milioni di euro di fatturato. In mezzo ci sono una ricerca continua di nuovi talenti, perché come dice Scaroni "le persone sono fondamentali e per questo con le università lavoriamo per attirare nuovi talenti", ma anche dei materiali. "Stiamo studiando un progetto innovativo per l’impiego di proteine vegetali al posto dei vecchi materiali". I vecchi materiali sono carta e cartone, ma l’imballaggio e la logistica del futuro hanno bisogno di maggiore innovazione e ricerca. Per questo è nata Deles Lab. Il suo ruolo è quello di elaborare soluzioni customizzate. Deles Lab incarna l’identità dello scatolificio tradizionale e di Deles Group, orientata al design e alla tecnologia per soluzioni volte a migliorare le performance dei clienti. Deles Academy invece è un trait d’union fra chi è alla fine del percorso formativo e chi è già nel mondo del lavoro.

Uno spazio neutro che evidenzia il valore della diversità generazionale attraverso la collaborazione con il Politecnico di Milano e H Farm. Ne nascono contaminazioni interessanti: l’obiettivo è portare all’interno dell’azienda risorse giovani e metterle in relazione con professionisti senior che lavorano all’interno del gruppo. "Noi crediamo così tanto nel talento dei giovani che è nato anche un board con sei under 30". Aggiunge Scaroni. Si tratta di Youth Advisory Board, nato nel 2022. Il board è composto da sei Under 30 selezionati all’interno del gruppo che seguono in prima persona progetti fondamentali per il futuro dell’azienda: la certificazione B Corp, l’ideazione di nuove start-up, la digitalizzazione dei processi e la ridefinizione, giorno dopo giorno, del modello One Source. "Oggi non si può che essere sostenibili. Perché lo chiede il mercato. La sostenibilità è una necessità. Oggi le aziende hanno processi di certificazione B corp e noi stiamo lavorando per ottenerla entro la fine di quest’anno", racconta Stefano Scaroni, che prosegue "Stiamo diventando una società benefit. Nel mondo dell’impresa oggi non c’è più spazio per realtà non sostenibili. I clienti stessi ti chiedono standard e certificazioni. E poi da imprenditore io mi sento la responsabilità addosso delle scelte che facciamo, dei processi, dei materiali, del rapporto con i talenti che attiriamo in azienda". Quella di cui parla Scaroni è una responsabilità che ha a che fare con l’essere sostenibili sia con l’ambiente, che con la comunità di persone che operano con Deles. "Da molti anni ci siamo ospecializzati negli imballaggi per l’automotive, facciamo le confezioni per gli accessori e i pezzi di ricambio delle auto.

Le nostre soluzioni di protezione sono molto ricercate. Un tempo l’imballaggio era secondario al prodotto, oggi non è più così, tu diventi a tutti gli effetti partner della realtà che accompagni, dando soluzioni innovative, processi adeguati ai problemi e mettendoci competenza e serietà". Spiega ancora Scaroni, ma anche materiali sempre più innovativi e performanti "solo così si accompagnano i clienti e si aggiunge valore al brand". Si tratta di un nuovo modo di pensare il business delle scatole, davvero "fuori dal box", come recitano le buone regole del marketing. Deles, puntando ad un rapporto sempre più stretto con i clienti, fra cui spiccano i grandi brand delle auto, anche di lusso, ma anche con le università, come il Politecnico di Milano, fa realmente da punto di snodo per la logistica e l’imballaggio di nuova generazione. "Con sempre al centro le persone", aggiunge Stefano Scaroni, perché sostenibilità fa rima anche con luogo del lavoro attento alle esigenze di tutti e di tutte.