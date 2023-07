"Forniamo alle aziende soluzioni made in Italy su misura"

UN GRANDE polo delle eccellenze italiane, attive nella fornitura di tecnologia e di soluzioni chiavi in mano all’industria del Food&Beverage e del farmaceutico-medicale. O meglio ancora, una piattaforma industriale e commerciale aggregante per le aziende, piccole o grandi, del settore. È nata così, con la regia e i capitali del fondo Investindustrial, il progetto DT Holding, partito tre anni fa con l’integrazione di due storiche aziende come il gruppo Della Toffola e Bertolaso, e che dalla scorsa primavera ha assunto la nuova denominazione di Omnia Technologies. In linea con la radice latina del nome, che significa "tutte le cose", Omnia Technologies esprime la natura poliedrica del gruppo trevigiano guidato dall’ad Andrea Stolfa (nella foto a destra in basso). La nuova denominazione è sostenuta da un payoff – enabling evolution – e da un logo che riflettono l’orientamento all’evoluzione continua attraverso automazione e sostenibilità, in un ecosistema in costante cambiamento. Omnia Technologies, esordisce Stolfa "gode di un’esperienza unica e di un network di clienti consolidato nell’industria del vino, dei distillati, del food e del pharma, per i quali propone soluzioni integrate e chiavi in mano, dalle prime fasi del processo produttivo fino al confezionamento".

Le due anime del gruppo, guidate da Della Toffola per la fase di processo e da Bertolaso per l’imbottigliamento, sono supportate da una squadra di specialisti Made in Italy: Permeare nella filtrazione di alta gamma, Gimar per la vinificazione, Sirio Aliberti nella fermentazione, Frilli per gli impianti di distillazione, Priamo nelle tecnologie per l’industria lattiero-casearia, Ave Technologies per l’imbottigliamento, Z-Italia, OMB e Ape Impianti per l’etichettatura e il confezionamento. "Un perimetro di soluzioni completo che abbiamo ampliato ulteriormente con le acquisizioni di Progema Engineering, leader nella realizzazione di impianti completi per la lavorazione di Parmigiano Reggiano e Grana Padano, e di Mar.Co., azienda specializzata nel settore dell’imbottigliamento, partner storico di Bertolaso nella tecnologia di alimentazione dei tappi. Si sono poi aggiunte recentemente Favotto, specializzata nella progettazione e realizzazione di serbatoi e impianti per l’industria del beverage, e Comas, che ha segnato il nostro ingresso anche nel settore farmaceutico e medicale. A queste si aggiunge un’altra acquisizione che completeremo proprio in questi giorni, e che va a completare la nostra offerta di soluzione per l’industria del Food&Beverage",

Qual è la vostra visione?

"Essere leader di tecnologia, ispirati dalla grande tradizione italiana e dalla nostra innovativa vocazione alla sostenibilità, per cui abbiamo avviato anche il progetto di diventare società Bcorp, con l’obiettivo di essere sempre al servizio dei nostri clienti, delle nostre persone e delle nostre comunità attraverso un percorso di crescita per linee interne ed esterne. Quindi l’acquisizione o l’integrazione anche in partnership di aziende e brand per espandere e allargare da una parte la gamma delle nostre soluzioni e dall’altra mettere a disposizione di imprese magari eccellente ma con dimensioni non adeguate anche finanziariamente per competere sui mercati internazionale di avere a disposizione il vantaggio di una grande piattaforma industriale, commerciale e tecnologica. Una vera e propria casa comune di servizi, tecnologie e sostenibilità in grado di accorciare il gap in questo settore con i competitor tedeschi".

Quali sono i vantaggi di questa piattaforma?

"Abbiamo creato un team di specialisti Made in Italy per ogni fase del processo produttivo e per ogni tipo di esigenza dei nostri clienti. Questo ci permette di essere un partner integrato per soluzioni su misura, che vanno da un singolo prodotto o tecnologia della filiera fino alla fornitura della cantina completa. Ma non solo: grazie al continuo apporto di nuove competenze e all’ingresso di nuove realtà nel nostro perimetro possiamo fornire la distilleria completa, il birrificio completo e ora anche la latteria completa".

Che ruolo svolge l’automazione nell’evoluzione tecnologica delle vostre soluzioni?

"Un ruolo fondamentale, perché si lega direttamente alla sostenibilità. Automazione e Intelligenza Artificiale, che integriamo nelle nostre innovazioni sia in ambito di processo che di imbottigliamento e confezionamento, permettono infatti un controllo costante dei consumi energetici delle macchine e la possibilità di monitorare tutti i dati. Questo consente un risparmio considerevole in termini di risorse e una maggiore efficienza dei processi, che vengono analizzati per velocizzarli e ottimizzarli".

Quanto è importante la sostenibilità per Omnia Technologies?

"La sostenibilità si applica a ogni ambito del nostro business, tanto che è uno dei tre valori che guidano la nostra strategia insieme a servizio e tecnologia. A livello operativo, cerchiamo di migliorare le performance e l’efficienza di ogni soluzione che progettiamo: tutti i prodotti e gli impianti di nuova realizzazione devono garantire migliori performance e una riduzione di consumi e sprechi. Questo si rende ancora più necessario in un ecosistema dove a una crescita costante della competizione si sono aggiunte – seppure ora in parte rientrate – turbolenze sui costi delle materie prime e dell’energia".

Come vede il futuro del gruppo?

"Guardiamo con interesse sia alle dinamiche dei settori in cui già operiamo, dove l’evoluzione tecnologica e la nostra presenza su diversi ambiti di business offrono continue opportunità, sia a possibili nuove applicazioni delle nostre tecnologie e delle nostre competenze come nel caso dell’acquisizione di Comas per il settore farmaceutico. Quanto ai prossimi anni, puntiamo a mantenere un tasso di crescita a doppia cifra per raggiunge una dimensione di fatturato e di capacità di investimento che ci permetta di fare il salto di qualità e di competere da assoluto protagonista nei mercati internazionali. Essere quindi un vero e proprio leader globale".