Fondi, finanza e reputazione. Così crescono le imprese

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE degli studi professionali non è più solamente una questione di ottimizzazione dei processi, ma di High Transformation, un cambio di paradigma che integra tecnologia e competenze per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei professionisti. Da qui la stretta collaborazione fra MyDigit e Studitalia. MyDigit è un’azienda italiana specializzata nella System Integration, con oltre 30 anni di esperienza nella trasformazione digitale. Opera come system integrator, offrendo soluzioni informatiche personalizzate e servizi gestiti per studi professionali e piccole e medie imprese. La sua offerta si basa su un’integrazione avanzata delle tecnologie Microsoft, proponendo servizi "as a service" che garantiscono continuità operativa, sicurezza e innovazione. Punto di riferimento per la digitalizzazione degli studi professionali e delle pmi, MyDigit adotta un approccio smart all’innovazione, semplificando e personalizzando le soluzioni digitali innovative.

Attraverso l’ecosistema di prodotti come Nova Central e le piattaforme basate su Microsoft Azure e Copilot, MyDigit aiuta imprese e professionisti a trasformare il proprio modo di lavorare, eliminando la frustrazione tecnologica e garantendo ambienti digitali sicuri, accessibili e scalabili. "Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i professionisti nel percorso di digitalizzazione, mettendo a disposizione tecnologie all’avanguardia che semplificano la gestione e aumentano la competitività e la produttività", dice Fausto Turco, ceo di MyDigit. "Con Nova Central offriamo agli studi un’infrastruttura cloud scalabile e sicura, in grado di migliorare la collaborazione senza alterare i flussi di lavoro. Mettiamo a disposizione tecnologie all’avanguardia che semplificano la gestione, aiutando gli studi a prendere decisioni più rapide e informate", aggiunge il manager. "La trasformazione digitale è un elemento imprescindibile per gli studi professionali e le società di consulenza che vogliono affrontare con successo il presente ed essere pronti per le sfide del futuro", spiega Cristiano Verazzi, amministratore delegato di Studitalia. "L’adozione di soluzioni avanzate come Nova Central ci ha permesso di elevare al massimo il nostro livello di sicurezza dei dati e avere un’infrastruttura tecnologica performante per quelli che sono i nostri piani di investimento e di sviluppo. Digitalizzazione e aggregazione devono andare di pari passo per costruire studi più competitivi e moderni", conclude Verazzi.

Negli ultimi anni l’aggregazione è diventata una leva strategica per gli studi professionali, spinta dall’aumento dei costi operativi, dalla necessità di specializzazione e dalla continuità organizzativa dello Studio. Creare un aggregatore nazionale di professionisti, in particolare commercialisti, è una necessità per favorire la crescita dimensionale e l’investimento in specializzazioni: su circa 60-67 mila studi esistenti, attualmente solo 5 mila, infatti, risultano aggregati, "segno della necessità di creare sinergie e supporto tra professionisti altamente qualificati", spiega Verazzi. Al centro della strategia di integrazione c’è l’importanza di soluzioni integrate che non si limitino a fluidificare i processi, ma che creino un ecosistema digitale capace di potenziare il valore del lavoro umano, senza sostituirlo. Esistono nel mondo già diversi casi di successo. Nova Central è progettata per ottimizzare la gestione e la collaborazione tra studi aggregati e offre avanzate funzionalità per la gestione documentale, l’integrazione di strumenti di lavoro e l’automazione dei processi, contribuendo a migliorare la produttività e ridurre i tempi di lavoro.