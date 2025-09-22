Florim rinnova la sua Gallery e celebra il design

CON UN’INNATA passione per la bellezza e il design Florim produce da oltre 60 anni superfici ceramiche per tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design. Guidata da Claudio Lucchese, figlio del fondatore l’ingegner Giovanni Lucchese, l’azienda ha un passato radicato nel distretto ceramico italiano ed un presente da trend setter internazionale del settore. È di 416 milioni di euro il fatturato realizzato dai brand del gruppo nel 2024. Con unità produttive all’avanguardia, società commerciali, partnership in Europa, America, Asia e Flagship Stores, Florim è presente nelle principali capitali mondiali dell’architettura e del design (Milano, New York, Mosca, Singapore, Francoforte, Londra, Abu Dhabi, Roma, Los Angeles e Seoul).

La strategia orientata alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità si unisce all’impulso creativo e all’impegno dei propri collaboratori per trasformare il made in Italy in ’Made in Florim’. Inoltre, dopo aver cambiato il proprio statuto per diventare Società Benefit, ha ottenuto nel 2020 la certificazione B Corp e dal 2022 Florim è socia di Altagamma, la Fondazione che riunisce l’élite di aziende italiane ambasciatrici dello stile di vita italiano nel mondo.

Da oggi riapre le porte della Gallery di Fiorano Modenese (in foto a destra) che rappresenta un concept espositivo completamente rinnovato, frutto della collaborazione con l’architetto Matteo Nunziati. Nei vari spazi prendono vita allestimenti multisensoriali in cui materia, luce ed emozione si fondono per raccontare in modo nuovo l’identità dei prodotti. Il progetto si sviluppa attraverso quattro aree espositive, al centro delle quali la piazza centrale diventa il punto di osservazione sulle microarchitetture circostanti che mettono in luce la versatilità del prodotto Florim e le sue potenzialità estetiche e applicative. In un contesto che enfatizza la cultura del progetto, Florim rinnova il dialogo con il mondo del design attraverso le collaborazioni con Cristina Celestino con la collezione Segnature, Nicola Gallizia con Rinascenza, Gensler con Formatech, Matteo Thun& Partners con SensiColore e SensiEtna. Ogni autore porta una visione distintiva, capace di generare forti contenuti narrativi, ispirazioni stilistiche e tendenze emergenti. Un confronto progettuale di alto profilo che consolida il posizionamento di Florim come punto di riferimento per innovazione, cura estetica ed esclusività.

Completano la proposta i progetti dedicati al mondo dell’arredo di alta gamma, pensati per estendere l’utilizzo delle superfici ceramiche a nuovi ambiti applicativi. Tra questi, la proposta di tavoli sviluppata in collaborazione con TERZADIMENSIONE dal titolo Superfici d’Incontro e il progetto Abaco di Elitique, il brand lanciato lo scorso anno in collaborazione con Falper per il mondo dell’arredo bagno di lusso. L’evento ’Matter. Light. Emotion. La nuova era di Florim Gallery ribadisce il ruolo centrale di quest’ultima come hub creativo, luogo di eventi e punto d’incontro per il mondo dell’architettura e del design, in linea con il percorso intrapreso dall’azienda da sempre impegnata nel coniugare bellezza, innovazione e sostenibilità. Fino a venerdì si potranno scoprire i nuovi spazi riprogettati da Matteo Nunziati che ospitano le nuove collezioni. Cinque giorni ricchi di workshop, talk esclusivi e tante altre novità per l’evento Matter.Light.Emotion in collaborazione con Cristina Celestino, Gensler, Nicola Gallizia e Matteo Thun & Partners e Matteo Nunziati.

"La collezione Segnature è un insieme di segni colti e sottili che affiorano come tracce - racconta la designer Cristina Celestino - pronti a dialogare con la luce, in un paesaggio delicato tra visione e realtà sensoriale".

"Ho voluto dare la mia visione sulla materia italiana come un racconto - spiega Nicola Gallizia protagonista a Fiorano con Rinascenza - Ogni superficie è un gesto architettonico, un’eco di pietre, trame e segni che fanno parte della nostra memoria collettiva. Non si tratta di decorazione, ma di un codice culturale".

Ha fornito il suo contributo anche Gensler,il più grande studio di architettura al mondo per fatturato e numero di architetti. "L’ispirazione per Formatech nasce da un’idea tanto semplice quanto potente: il gres ha la straordinaria capacità di catturare un istante nel tempo. A differenza di altri materiali, riesce a fermare e custodire la bellezza autentica delle superfici, la patina del cemento, la profondità del metallo, la morbidezza dell’intonaco, cristallizzandole in un preciso momento del loro ciclo vitale".

Completano la rassegna Matteo Thun & Partners.

"SensiEtna richiama la forza primordiale della natura invitandoci a intraprendere un viaggio in Sicilia sul monte e vulcano Etna - sottolineano - SensiColore, è un viaggio sensoriale attraverso i paesaggi d’Italia. SensiColore esplora l’essenza e l’anima dei medesimi luoghi attraverso materie, luci e cromie dell’Italia".