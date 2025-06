Florim punta su un futuro sempre più sostenibile

"ABBIAMO attraversato un altro anno di grandi incertezze, ma, nonostante questo, abbiamo raggiunto gli obiettivi industriali e di sostenibilità che ci eravamo prefissati", dice il presidente di Florim, Claudio Lucchese. Con un’innata passione per la bellezza e il design, Florim produce da oltre 60 anni superfici ceramiche per tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design. Guidata da Claudio Lucchese, figlio del fondatore, Giovanni Lucchese, l’azienda ha un passato radicato nel distretto ceramico italiano, ed un presente da trend setter internazionale del settore. Sono 416 i milioni di euro il fatturato realizzato dai brand del gruppo nel 2024. Con unità produttive innovative, società commerciali, partnership in Europa, America, Asia e Flagship Stores, Florim è presente nelle principali capitali mondiali dell’architettura e del design, da Milano a New York, da Mosca a Singapore. Ma anche a Francoforte, Londra, Abu Dhabi, Roma e Los Angeles.

La strategia orientata alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità si unisce all’impulso creativo e all’impegno dei propri collaboratori per valorizzare sempre di più il Made in Italy. Florim - prima industria ceramica al mondo ad aver ottenuto la certificazione B Corp - ha la propria sede principale a Fiorano Modenese, in provincia di Modena. L’azienda presenta la 17ª edizione del proprio report annuale, che da quest’anno cambia nome in "Dichiarazione di Sostenibilità", anticipando l’adozione dei nuovi standard in linea con la direttiva europa CSRD in materia di sostenibilità. Florim inoltre punta su investimenti importanti: oltre 300 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Nel 2024 è stato completato un importante progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Fiorano Modenese, ed è iniziato un intervento di rinnovo della Florim Gallery, lo spazio che negli anni si è affermato come salotto culturale del distretto ceramico.

Ma Florim ha rafforzato anche la propria presenza internazionale, con il nuovo Flagship Store inaugurato a Londra e il restyling dello showroom di Milano. Sono inoltre iniziate le nuove aperture previste per il 2025, con i primi spazi inaugurati a Roma e Los Angeles, a cui seguirà quello di Seul. Dal 2011 sono stati effettuati investimenti mirati alla sostenibilità per 74 milioni di euro, di cui circa 10 milioni solo nel corso del 2024. Sul fronte ambientale, l’azienda conferma investimenti in progetti concreti legati all’energia rinnovabile, all’efficienza energetica, al packaging e all’economia circolare. Anni di ricerca l’hanno resa un punto di riferimento unico per l’attenzione ambientale, come dimostrano i numeri, le certificazioni e i riconoscimenti ottenuti. Proseguono anche le iniziative in ambito sociale con la quinta edizione del Master in Florim, numerose attività di welfare e una nuova piattaforma di formazione interna.

Importante anche il sostegno al territorio attraverso le attività della Fondazione Ing. Giovanni Lucchese e del Centro Salute e Formazione, nato nel 2014 in collaborazione con l’Ospedale di Sassuolo per promuovere formazione, ricerca e simulazione avanzata per gli operatori medico-sanitari del territorio. "Iniziative che confermano la nostra attenzione alle nuove generazioni, ai temi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio", dice il presidente di Florim, Claudio Lucchese. Florim crede nella formazione dei propri collaboratori come leva fondamentale per lo sviluppo dell’azienda e come strumento per stimolare e valorizzare le proprie risorse. Nel corso del 2024 sono state erogate più di 13 mila ore di formazione. In parallelo al consolidato programma in ambito salute e sicurezza, sono stati realizzati interventi di formazione trasversale e tecnica, finalizzati all’aggiornamento professionale continuo e al rafforzamento delle competenze. È stato avviato inoltre un percorso rivolto ai responsabili della sede di Mordano per lo sviluppo di soft skills legate alla leadership, comunicazione e gestione del feedback.

A seguito del rinnovo impiantistico e tecnologico dello stabilimento di Fiorano, sono stati svolti percorsi formativi di aggiornamento tecnico. I responsabili delle aree commerciali sono stati coinvolti in un progetto strutturato sulle dinamiche di vendita e relazione con i clienti. Nel 2024 il programma di e-learning sulla Cyber Security si è evoluto con un’alta componente interattiva per migliorare le conoscenze già acquisite e approfondire le tecniche di difesa contro le minacce digitali. Florim ha poi una vocazione estetica molto alta, valore che condivide con Altagamma, la Fondazione che dal 1992 riunisce le imprese ambasciatrici dello stile italiano nel mondo.

Una comunione di vedute che ha permesso a Florim di essere accolta nel 2022 come nuovo membro. Altagamma rappresenta l’élite delle aziende italiane dell’alto di gamma, un segmento di mercato in costante crescita a livello globale, in cui il Made in Italy ricopre un ruolo di primo piano. La Fondazione riunisce i marchi più prestigiosi nei settori della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, della mobilità e della nautica. Sono oltre 115 le imprese associate, espressione di un patrimonio unico di eccellenza stilistica e creativa.

Nella Dichiarazione, Florim riporta anche gli obiettivi che la guideranno lungo il percorso di crescita sostenibile, in coerenza con la sua identità di Società Benefit e di realtà certificata B Corp. Questa certificazione, ottenuta nel 2020, attesta il rispetto di rigorosi standard in materia di governance, sostenibilità ambientale, benessere dei dipendenti, relazioni con la comunità e trasparenza.