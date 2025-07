Fendi casa ora ritorna a Luxury. Living Group

SI AGGIUNGE un altro tassello d’oro nel mosaico di Luxury Living Group. O meglio, si inserisce dove già era stato posizionato negli anni Ottanta: la società guidata da Andrea Gentilini (nella foto) e Fendi hanno infatti recentemente annunciato di aver raggiunto un accordo per cui, a partire dal 1° luglio, gli articoli di arredo e gli accessori home a marchio Fendi Casa verranno prodotti e distribuiti a livello mondiale da Luxury Living Group, segnando così un vero e proprio ritorno. Nel dettaglio, l’operazione si è perfezionata attraverso l’acquisizione da parte di Luxury Living Group del 100% di FFD (Fashion Furniture Design S.p.A.) società che detiene la licenza home del marchio Fendi Casa insieme a tutti i diritti di produzione e distribuzione relativi ai prodotti sopra indicati.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti, quindi, per Luxury Living Group, società del gruppo Haworth Lifestyle che si occupa della creazione, produzione e distribuzione di marchi del lusso nel settore dell’arredo ed illuminazione. E che alle spalle conta una lunga esperienza sul campo: le sue radici risalgono agli anni ’80, quando la società fu fondata da Alberto Vignatelli. Oggi conta trecento addetti largamente impiegati nei siti produttivi di Forlì ed opera in dodici negozi nel mondo, gestiti direttamente insieme ad una rete di oltre 300 distributori mono o multi-marca.

Ora, il sodalizio con Fendi Casa sembra sancire un vero e proprio "back home", o come sottolinea la stessa società forlivese "un felice ritorno", in cui passato e futuro sembrano rincontrarsi nello stesso punto: era il 1988 quando Alberto Vignatelli e Fendi presentarono la prima collezione di complementi di arredo Fendi Casa, con la vocazione di arredare gli ambienti più prestigiosi con lo stesso stile della Maison romana. Un progetto visionario e pionieristico nel settore del mobile di lusso, che per la prima volta vedeva un’azienda di moda presentare una linea di arredo e accessori per l’home decor, con una visione globale. Un’estetica contemporanea scelta per impreziosire le dimore internazionali più importanti, che si è sviluppata restando fedele al proprio linguaggio formale e a produzioni strettamente Made in Italy.

"Il ritorno di Fendi Casa in Luxury Living Group rappresenta per me, per Olga Vignatelli e per tutte le nostre maestranze uno straordinario riconoscimento ed apprezzamento del lavoro sviluppato in questi anni – riavvolge il nastro Andrea Gentilini, ceo di Luxury Living Group –. Ritroviamo un marchio per noi identitario, al quale tutti dobbiamo molto ed al quale rimaniamo profondamente legati. La squadra lavorerà con forza e sollecitudine per portare Fendi Casa al massimo livello che merita".

"Con grande entusiasmo accogliamo questa partnership con Luxury Living Group e con il Gruppo Haworth Lifestyle. Puntando sulla creatività e l’innovazione del design che continueranno a contraddistinguere i prodotti Fendi Casa a livello globale, guardiamo al futuro con molto ottimismo e fiducia rispetto al raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi" ha aggiunto Ramon Ros, Ceo di Fendi.

Emblema di un raffinato intuito creativo, sin dall’inizio la collezione Fendi Casa si è affermata per la sofisticatezza e lo stile senza tempo dei suoi arredi. E oggi, alla luce di questo ritorno, sembrano così riaffiorare alla mente alcuni dei primi progetti che hanno lasciato un segno distintivo nel panorama dell’arredo di lusso. Uno fra tutti è il divano Farnese, che evidenzia immediatamente il forte legame con i codici di Fendi: le linee sobrie e posate sono impreziosite dal rivestimento con l’iconico logo FF di Fendi, disegnato da Karl Lagerfeld nel 1965. Una tendenza ripresa anche nei divani degli anni successivi, in cui il tessuto logo-no-logo Pequin, dall’inconfondibile motivo a righe, viene declinato in varie accezioni, secondo le cromie classiche nel divano Borghese del 1989, o con colorazioni neutre nei progetti Tiberio del 1992 e Bonifacio del 1995.

Ma non è finita qui. Tra i codici Fendi applicati al mobile, si trova il famoso punto Selleria, realizzato a mano per delineare i profili di divani e poltrone, connotati dalla distintiva placca in argento; ma anche i più classici motivi Villa Borghese e Piazza di Siena ricamati per arricchire e decorare le superfici. Il marchio continuò a crescere costantemente per oltre quarant’anni e poggiandosi su questa ricca e consapevole esperienza, "Fendi Casa inizia oggi una nuova fase della sua evoluzione nell’alveo Luxury Living Group – fanno sapere dalla società – in termini di creatività, qualità, innovazione e distribuzione sui mercati".

"Ho sempre creduto profondamente nel progetto di Luxury Living Group di poter rappresentare i migliori marchi del lusso mondiale nel nostro settore e questo felice ritorno testimonia la bontà e la forza di questo progetto e di questa straordinaria squadra. La grande sintonia, stima e collaborazione mai sopita con Fendi ci consentirà di riprendere insieme il cammino con determinazione e sollecitudine" ha invece sottolineato Dario Rinero, ceo di Haworth Lifestyle.