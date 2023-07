"Fatto a mano" e sostenibile Lo stile green di Tombolini

CONTINUARE A PUNTARE su artigianalità, made in Italy e transizione sostenibile. Sono questi gli obiettivi di Tombolini, brand di abbigliamento (con sede a Colmurano, nel Maceratese) forte di una storia lunga più di 60 anni, iniziata per mano del sarto imprenditore Eugenio TombolinI, originario di Urbisaglia. L’investimento costante sul territorio marchigiano, sui suoi talenti e competenze, ha premiato, nel corso del tempo, il brand, fissando le basi di una progressiva crescita del business e determinandone il successo nel mercato internazionale. L’azienda impiega attualmente 150 dipendenti e ha fatto della propria eccellenza manifatturiera una storia tipicamente “made in Italy“, fondata sul legame profondo con il territorio, la formazione di manodopera altamente qualificata e la capacità d’impresa della famiglia Tombolini.

Il rapporto con il territorio è sempre stato determinante, così come quello con le persone. Da qui la naturale propensione a uno sviluppo nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali, cominciato già da tempo. La società oggi ha deciso di compiere un ulteriore passo, rinnovando la propria sede, estesa per 10mila metri quadrati, con pannelli solari e cappotto termico. L’obiettivo vedrà anche la riduzione delle emissioni inquinanti, per rimanere al passo coi tempi in termini di competitività e innovazione. L’impegno a favore del pianeta si riflette nei prodotti creati per l’uomo contemporaneo, che uniscono gusto estetico, design e ricerca. Sono capi di fattura integralmente italiana, realizzati con materiali di pregio e finiture curate. Soprattutto, sono capi “green“: la collezione denominata “Zero Impact“, pensata già nel 2021, è in fase di crescita ulteriore, grazie all’investimento in alta tecnologia nei tessuti. L’impiego di fibre naturali e organiche e le tecniche produttive a basso impatto, che limitano i consumi di acqua e Co2, rendono i prodotti 100% biodegradabili. Come la giacca-camicia in filati organici e un tessuto speciale, in grado di conservare la sua forma originaria dopo il lavaggio in lavatrice a 30 gradi. In occasione dell’ultima edizione di Pitti Immagine uomo, kermesse fiorentina andata in scena lo scorso giugno, Tombolini aveva invece promosso il connubio tra sport ed eleganza, ricordando una disciplina tra le più antiche d’Italia, il calcio storico fiorentino.

Proprio i calcianti, gladiatori senza tempo, erano stati scelti dal brand marchigiano come testimonial di quei valori di tradizione, innovazione e resilienza che Tombolini persegue da sempre. "Mio nonno, Eugenio Tombolini, ci ha lasciato una grande eredità, fatta di valori familiari e cultura per il fatto a mano – dichiara Silvio Calvigioni (nella foto a destra), direttore marketing, comunicazione e commerciale del brand -. Il mio compito è portare avanti le tradizioni di famiglia, perorare questi valori e far conoscere al mondo le infinite bellezze del nostro territorio, così come l’alta professionalità dei nostri artigiani, i nostri veri talenti". L’accelerazione nel percorso sostenibile si inserisce in una più ampia strategia, legata in primis allo sviluppo internazionale.