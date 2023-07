Farmacie benefit Apoteca e Tip credono nella rete internazionale

DAL CORNER CON I PRODOTTI naturali a un modello sociosanitario di farmacia. L’avvio negli anni Duemila, oggi l’evoluzione del progetto affina target e metodologia. Apoteca Natura è il "primo network internazionale di farmacie benefit, promotrici di un concetto di salute consapevole e di una piena integrazione nella filiera sanitaria" dice Massimo Mercati (nella foto), fondatore e amministratore unico della società alla quale sono affiliate oltre 1200 farmacie (comunali e private) tra Italia, Spagna e Portogallo con oltre cinquemila farmacisti coinvolti.

L’innovazione sta nel modo di concepire la farmacia che diventa presidio territoriale di salute e mette al centro i bisogni delle persone in un percorso che cambia anche il ruolo del farmacista. L’asset attraverso il quale potenziare il network è l’accordo con Tamburi Investment Partners Spa (Tip), Gruppo industriale indipendente e diversificato, quotato al segmento Euronext Star Milan, socio attivo di numerose eccellenze imprenditoriali. L’intesa è finalizzata a un investimento congiunto in Apoteca Natura che passa dalla sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di Tamburi Investment e della famiglia Mercati (fondatrice del colosso Aboca), nella costituenda holding Apoteca Natura Investment che deterrà la totalità del capitale di Apoteca Natura Spa. Con questa operazione, Tamburi Investment acquisirà una quota del 28,57% in Apoteca Natura Investment, mentre la famiglia Mercati manterrà la maggioranza e la governance industriale del Gruppo.

Mercati, qual è il valore aggiunto dell’accordo con Tamburi Investment?

"L’investimento si pone alla base di una partnership industriale di lungo periodo in ambito retail, in cui la conoscenza del settore, le esperienze industriali della nostra famiglia e le relazioni industriali, le competenze di Tamburi Investment faranno sinergia".

Gli obiettivi comuni?

"Lo sviluppo e la diffusione del modello di business di Apoteca Natura su quattro direttrici: in primis il consolidamento e lo sviluppo del modello di affiliazione di farmacie indipendenti nei mercati già attivi e in nuovi mercati europei, a partire da Francia e Germania. Puntiamo poi all’allargamento selettivo della rete di farmacie di proprietà con particolare attenzione a quelle che fanno parte della rete Apoteca Natura e al progressivo coinvolgimento dei farmacisti appartenenti alla rete anche come potenziali azionisti a livello di network. Tra gli obiettivi dell’accordo ci sono, inoltre, la maggiore penetrazione e il progressivo ampliamento dei servizi offerti e del listino dei prodotti a marchio Apoteca Natura, in coerenza con i valori del Gruppo e nell’ottica europea di promuovere il modello di Green and Sustainable Pharmacy".

Perchè proprio il Gruppo Tamburi?

"In un mercato così competitivo crediamo che la prospettiva della quotazione in Borsa possa essere la strada principale per garantire l’indipendenza di Apoteca Natura, a fronte di un percorso di condivisione della creazione di valore che andrà a vantaggio di tutti i farmacisti appartenenti al network e degli altri stakeholder coinvolti nel progetto. L’apporto di Tip non sarà solo finanziario ma permetterà ad Apoteca Natura di svilupparsi nei prossimi anni in modo coerente con l’obiettivo di medio termine della sua quotazione in Borsa".

Come è nata l’idea della farmacia integrata?

"Il progetto risale agli anni Duemila con la creazione di corner in farmacia per i prodotti naturali. Con il tempo ci siamo resi conto che quella visione non funzionava bene rispetto ai mutati bisogni delle persone. Così, abbiamo lavorato allo schema di una farmacia con un’unica specializzazione, quella della salute".

In che modo?

"Il concetto di fondo è la farmacia integrata all’interno della quale il farmacista, grazie al suo standing professionale, guida le persone nella selezione dei prodotti più adeguati ai propri bisogni di salute".

Un esempio?

"Abbiamo realizzato appieno questo modello a Firenze, nelle 22 farmacie comunali affiliate ad Apoteca Natura. L’essenza sta nel nostro motto: gestire per mondi di salute. Vuol dire che in farmacia non troverò la suddivisione per prodotti naturali, cosmetica o altro, bensì diventano centrali i filoni collegati ai bisogni di salute: dalle vie respiratorie al campo cardio-vascolare, dal sonno alll’energia. Nel tempo abbiamo sviluppato un grande lavoro di formazione dei farmacisti e strutturazione di vere e proprie guide con i consigli su base scientifica che consentano di avere un approccio condiviso con i medici. In buona sostanza, la farmacia diventa hub di una visione sistemica di salute".

Cosa trova la persona che entra in una farmacia integrata?

"Alla base c’è il concetto di one health che l’Oms ha posto al centro delle strategie globali per la salute. Evidenzia che uomo, salute, ambiente, sono intimamente connessi e questo consente di lavorare a trecentosessanta gradi sulla persona, le relazioni sociali, la dimensione ambientale. In quest’ottica la nuova farmacia guarda alla persona in tutto il suo percorso di salute e si orienta a un modello dove la redditività non nasce solo dalla singola vendita o promozione di prodotti, ma dalla capacità di fidelizzare le persone e suppportarle nei loro bisogni di salute".