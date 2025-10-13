Fainplast cresce: investimento da 22 milioni per il futuro

LA FAINPLAST è un’azienda leader in tutto il mondo nella nella produzione di compound, ovvero materiale plastico in forma granulare. Un prodotto che viene utilizzato in un gran numero di settori quali ad esempio cavi elettrici, articoli medicali ed anche per le calzature. Fainplast opera ad Ascoli Piceno nel nucleo industriale di Campolungo, dove muove i suoi primi passi all’interno di un primo stabilimento di circa 4.000 metri quadri. Da lì in poi, la risposta positiva del mercato, impone continui ampliamenti degli spazi per incrementare la capacità di stoccaggio e di produzione. Oggi lo stabilimento si estende su un’area di oltre 85.000 metri quadri ed è costituito da 8 edifici per un totale di 52.000 metri quadri di strutture coperte. Con oltre 80 silos di stoccaggio e 20 linee di produzione può contare oggi su una capacità produttiva di circa 90.000 MT/anno.

Roberta Faraotti si occupa dell’amministrazione e condivide il ruolo di direttore con il fratello Daniele, anche responsabile degli acquisti. "L’azienda è stata fondata nel 1993 – raccontano – da mio padre Battista inizialmente ad Assisi in provincia di Perugia, ma dopo tre anni ci siamo trasferiti ad Ascoli nell’attuale sede. Nel 1999 è stato completato il raddoppio della superficie coperta e la costruzione della nuova palazzina uffici. Per quanto riguarda lo sviluppo della produzione nel 2001 ha inizio la produzione di compounds Halogen Free mentre nel 2004 viene avviata la produzione di compounds medicali e nel 2006 la produzione di compounds reticolabili e nel 2011 la produzione compounds Evatech".

La gamma dei prodotti Fainplast è in evoluzione?

"L’evoluzione dell’azienda è il frutto di una costante dedizione, esperienza nel settore e della spinta imprenditoriale del titolare unite a competenza e capacità d’innovazione. Una crescita destinata a continuare in un settore dove la ricerca tecnologica non può fare a meno del valore aggiunto dato dall’uomo; forse è proprio questo il segreto del successo di Fainplast. Attualmente in azienda lavorano 170 e di questi 18 sono gli addetti nel settore della ricerca e sviluppo. Annualmente dalle 25 linee di produzione vengono prodotte 100.000 tonnellate".

Che ruolo ha, per la vostra azienda, il comparto di ricerca e sviluppo?

"Per il nostro settore è fondamentale. Il cliente stesso è alla ricerca di aziende che possono assicurare la fornitura di prodotti frutto di una costante evoluzione. Per ogni reparto abbiamo un centro di ricerca. Per ogni produzione c’è un processo continuo e costante di innovazione e ricerca. Oltre a svolgere queste funzioni all’interno della nostra azienda ci avvaliamo anche della collaborazione, grazie alla nostra propensione all’open innovation, con le università del territorio come ad esempio l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Camerino".

E le esportazioni?

"Il 50% della produzione viene esportato in tutto il mondo. Attualmente in Europa la Turchia, Paesi Arabi America del nord e il sud America. Complessivamente sono più di sessanta i Paesi destinatari dei nostri prodotti".

In che modo coniugate la sostenibilità con lo sviluppo dell’azienda?

"Per noi la sostenibilità è diventata ormai strutturale nelle strategie aziendali. È nel nostro Dna. Ci sono dei temi come il consumo energetico oppure l’ottimizzazione del consumo delle materie prime che costituiscono anche dei veri e propri modelli di gestione sostenibile. Ad esempio abbiamo introdotto un sistema innovativo per l’utilizzo dell’acqua che ci permette di ridurre considerevolmente il consumo idrico. Partendo dal presupposto che il pvc è completamente riutilizzabile. In alcuni casi riutilizziamo gli scarti di produzione dando nuova vita ai materiali. Il nostro obiettivo è comunque di ridurre gli scarti di lavorazione attraverso l’attuazione di importanti progetti di ricerca e sviluppo finalizzati proprio al raggiungimento di questi obiettivi".

Quali sono le strategie di sviluppo dell’azienda?

"Proseguiremo nell’attuazione della crescita dell’azienda dando anche attuazione ai programmi di internazionalizzazione con la ricerca di nuovi mercati, ricerca di nuovi prodotti intercettando le esigenze che ci provengono dal mercato. A tal proposito crescerà la produzione bio coerente con l’aumento della richiesta di questo tipo di produzione soprattutto nel settore moda e in particolar modo nelle calzature per la realizzazione della suola delle scarpe. Nel settore di cavi elettrici c’è una forte specializzazione frutto di una costante e continua attività di ricerca e innovazione".

Uno sviluppo accompagnato anche da un piano di investimenti?

"La Fainplast investirà 16 Milioni in impianti, sei milioni per nuovi capannoni e uffici con l’obiettivo di far crescere di 15.000 tonnellate la capacità produttiva che avverrà con una maggiore automazione in tutti i processi. Inoltre verrà realizzato un nuovo impianto fotovoltaico di 3.3 MW oltre al nuovo centro logistico".

Come state vivendo il passaggio generazionale?

"È un processo che è stato avviato da una decina di anni e attualmente la direzione della Fainplast è affidata sia a me che a mio fratello Daniele. Inoltre io mi occupo più specificatamente di amministrazione mentre mio fratello della produzione. Siamo alla seconda generazione e la Faiplast rimarrà anche in futuro un’azienda familiare. Le decisioni più importanti vengono prese in famiglia insieme a nostro padre Battista il quale è anche il fondatore di questa importante realtà".