Fae Technology esplora lo spazio grazie alla nuova divisione "Space"

La tecnologia spaziale è sempre più importante e presente anche nella vita di tutti i giorni. Sia per le telecomunicazioni che per una serie di servizi che arrivano alle imprese, ma anche sui nostri smartphone. Fae Technology ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Kayser Italia di Livorno e della controllata Kayser Space. Il prezzo concordato per l’operazione ammonta a 3,75 milioni di euro. Per Kayser Italia, l’ingresso di Fae Technology "rappresenta un’opportunità strategica che valorizza le competenze e amplia le prospettive di crescita comune". Il know-how di Kayser nell’ingegneria di sistemi spaziali e nell’integrazione di payload si completa in questo senso con l’esperienza del Gruppo nella produzione in serie, nell’industrializzazione dei processi e nelle tecnologie di test e qualifica in ambiti ad alta affidabilità. Kayser mantiene la propria identità, il suo focus sul settore spaziale e le competenze distintive che la contraddistinguono, il tutto all’interno di una partnership che rafforza il posizionamento di Kayser come attore chiave a livello europeo. L’industria spaziale sta vivendo l’era della cosiddetta “New Space”, che richiede un approccio più rapido ed economicamente efficiente: all’interno di FAE Technology, l’azienda potrà affrontare queste sfide con maggiore efficacia, unendo la capacità innovativa e scientifica della società con la solidità produttiva e gestionale della capogruppo. Questa collaborazione aprirà nuove opportunità anche in termini di innovazione, poiché la combinazione delle competenze consentirà di sviluppare prodotti e servizi inediti, che difficilmente un’azienda potrebbe realizzare autonomamente con la stessa efficacia.

L’operazione ha segnato la nascita della divisione “Space” del Gruppo Fae Technology, dedicata alla progettazione, sviluppo e fornitura di soluzioni tecnologiche a supporto dell’esplorazione spaziale e delle attività spaziali in orbita bassa, sostenendo l’implementazione di costellazioni satellitari e di nuove stazioni spaziali commerciali.L’acquisizione manterrà la struttura di Kayser - e, quindi, della divisione Space - indipendente e livornese a tutti gli effetti. Fae Technology intende portare a Livorno altre attività del Gruppo proprio nel contesto della New Space Economy.David Stefano Zolesi, Amministratore Delegato di Kayser Italia e figlio del fondatore Valfredo, assumerà la carica di Direttore della nuova division Space del Gruppo Fae Technology, coordinando in questo ruolo anche le attività di Kayser Italia. Gianmarco Lanza (nella foto sotto), Presidente e Amministratore Delegato di Fae Technology, acquisirà la carica di Presidente di Kayser Italia. La scelta va nella direzione di massimizzare le sinergie tra le realtà del Gruppo Fae Technology e la società acquisita, garantendo allo stesso tempo la continuità aziendale ed una governance efficiente.L’operazione rappresenta un capitolo importante nel percorso di crescita di Fae Technology.

L’ingresso in Kayser consolida la posizione competitiva del Gruppo ed estende la sua presenza all’interno di un comparto in forte crescita e dall’alto valore aggiunto come il settore spaziale. Il know-how di Kayser Italia in quest’ultimo comparto, unito alle competenze dell’intero Gruppo Fae Technology, creerà un’offerta di valore distintiva a supporto sia dei programmi di esplorazione spaziale sia delle attività commerciali nella nuova corsa allo spazio. In questo modo, Fae amplia la propria offerta e diversifica il portafoglio clienti, portando nel mercato spaziale le proprie competenze distintive integrate in un modello che unisce tecnologie e servizi, dall’orbita bassa fino ai progetti di ricerca ed esplorazione.

Kayser Italia è la quarta società acquisita da Fae Technology in meno di due anni. Le acquisizioni di Elettronica GF a fine 2023, di IpTronix a fine 2024 e di Mas Elettronica a inizio 2025 hanno permesso di ampliare considerevolmente lo spettro applicativo del Gruppo in ambito elettronico e di massimizzare l’offerta tecnologica verso il mercato, attraverso l’integrazione del know-how delle società acquisite con quello di Fae. In questo modo, il Gruppo ha confermato la volontà di giocare un ruolo di leadership nel settore dell’elettronica, con soluzioni tecnologiche smart destinate a supportare i principali megatrend del periodo e quelli futuri (ad esempio l’elettrificazione, l’automazione, l’intelligenza artificiale, le sfide dell’emergenza climatica, per l’appunto lo spazio, e non solo). Per ognuno di questi ambiti, accomunati dalla centralità del processo di trasformazione digitale, la tecnologia elettronica rappresenta l’elemento che ne abilita lo sviluppo. Tutto ciò che è connesso e interessato dalla trasformazione digitale implica infatti l’utilizzo dell’elettronica.

Con sede principale a Livorno, Kayser Italia è una società che opera nella progettazione, sviluppo, produzione e collaudo di sistemi e componenti utilizzati per attività di ricerca scientifica e tecnologica a bordo di piattaforme spaziali. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore space, Kayser Italia ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di circa 100 missioni spaziali con quasi 150 payload (il carico utile di una missione, ossia l’insieme di strumenti destinati a svolgere funzioni scientifiche o operative), a bordo anche della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’azienda, che conta un team di circa 85 professionisti di cui oltre 50 ingegneri altamente qualificati, opera in qualità di prime contractor e sub-contractor a supporto di numerosi programmi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con particolare riferimento all’esplorazione spaziale e alle scienze della vita.