Fabbriche digitali. Gefran guida la transizione con le acquisizioni

INDUSTRIAL IOT. Tradotto: Internet of Things Industriale. Cioè il collegamento di macchinari, sensori, dispositivi e sistemi industriali a Internet per raccogliere, analizzare e condividere dati in tempo reale. È una componente chiave dell’Industria 4.0. Un paradigma che consente di monitorare lo stato degli impianti, ottimizzare i processi produttivi, prevedere guasti, ridurre i costi e migliorare l’efficienza operativa. Oggi, secondo uno studio dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, 3 grandi aziende su 4 hanno avviato almeno un progetto di Industrial IoT. Tuttavia, solo una piccola media azienda su 3 ha fatto altrettanto. Circa il 70% delle pmi italiane, infatti, non utilizza ancora in modo sufficientemente efficace i dati raccolti dai dispositivi IoT, non riuscendo a cogliere appieno i vantaggi derivanti dall’utilizzo di queste nuove tecnologie. Una promettente opportunità di crescita per le aziende che sono in grado di proporre al mercato soluzioni di automazione industriale integrate basate sulle tecnologie digitali più innovative.

È il motivo per cui Gefran, che opera sul mercato per abilitare la transizione digitale di macchine e impianti, ha adottato una strategia di acquisizioni mirate finalizzata ad ampliare la propria offerta tecnologica e a consolidare la propria posizione di partner strategico per i clienti realizzando, nei primi sei mesi dell’anno, due importanti operazioni: l’ingresso in 40Factory e l’acquisizione di CZ Elettronica. Grazie a questi investimenti, il gruppo bresciano – fondato a Provaglio d’Iseo da Ennio Franceschetti e oggi guidato dai figli Maria Chiara, Giovanna e Andrea, insieme all’amministratore delegato Marcello Perini (nella foto) – rafforza il proprio ruolo di protagonista in un comparto in piena trasformazione, spinto dalla crescente richiesta di integrazione di soluzioni di Industrial Internet of Things (IIoT) e Intelligenza Artificiale (AI). Un fronte che vede l’azienda tra le realtà più dinamiche nel settore dell’automazione e del controllo dei processi industriali.

La prima operazione è stata annunciata a fine gennaio, con un investimento di 4 milioni di euro per acquisire il 22% della scale-up piacentina 40Factory. Fondata nel 2018, l’azienda sviluppa soluzioni avanzate per la raccolta e l’analisi dei dati negli impianti industriali con l’obiettivo di ottimizzare ed efficientare i processi produttivi. "Questo passo è fondamentale per la nostra strategia di crescita", spiega ora Marcello Perini, addi Gefran. "Cercavamo – precisa – un partner che ci permettesse di integrare le nostre soluzioni con servizi capaci di soddisfare le esigenze dei clienti che affrontano le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. Abbiamo trovato in 40Factory un partner con solide competenze in ambito IoT e AI generativa, che condivide con noi un approccio fortemente orientato alla collaborazione e al supporto degli Oem. Con quest’investimento, abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra posizione di azienda che supporta i propri clienti non solo nel controllo dei processi industriali, ma anche nella creazione di valore che deriva dalla gestione dei dati raccolti dai nostri sensori e componenti di automazione".

A stretto giro, l’operazione è stata seguita dall’acquisizione del 60% di Cz Elettronica per 870.000 euro, con la possibilità di arrivare al 100% entro il 2027. Un altro tassello chiave nella strategia di Gefran, che punta a rafforzare la propria offerta di soluzioni chiavi in mano, il patrimonio di conoscenze tecnologiche e applicative con le competenze distintive di Cz Elettronica. Attiva dal 1986, l’azienda è specializzata in soluzioni di automazione per i settori siderurgico, tessile e della plastica. L’integrazione tra le due realtà consentirà di sviluppare sinergie operative, ampliando le opportunità di mercato e migliorando la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni personalizzate. Secondo Perini, "il valore delle soluzioni applicative risiede nelle tecnologie di automazione, nell’esperienza e nel know-how delle persone che le utilizzano. Il nostro gruppo è cresciuto nel tempo facendo leva su queste competenze distintive e, in Cz Elettronica, abbiamo trovato un partner con solide conoscenze di sistema, progettuali e applicative. Grazie a questa acquisizione, possiamo ampliare la nostra offerta di soluzioni chiavi in mano per costruttori e utilizzatori finali in mercati strategici". Entrambe le acquisizioni rientrano nella strategia di Gefran di cogliere appieno tutte le opportunità attese dall’evoluzione del settore automazione industriale.

"L’investimento in 40Factory rafforza la nostra presenza nel mondo IoT e nell’intelligenza artificiale, mentre l’acquisizione di Cz Elettronica espande le competenze nell’automazione industriale avanzata – conclude Perini – Queste operazioni confermano anche l’impegno di Gefran nel supportare i clienti in un contesto di mercato sempre più dinamico e competitivo, e sottolineano ancora una volta la propensione all’innovazione che da sempre contraddistingue l’azienda. Focalizzandosi sulla creazione di valore che deriva anche dalla gestione dei dati e dall’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate, Gefran intende rafforzare il proprio posizionamento quale punto di riferimento per i clienti che vogliono evolvere le prestazioni dei propri macchinari accogliendo i benefici derivanti dall’adozione delle nuove tecnologie".