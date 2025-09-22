"Export e vendite in crescita nonostante il caro energia"

SONO 248 LE INDUSTRIE che producono ceramica in Italia e che danno lavoro a 25.980 addetti, con una propensione all’export tra le più forti tra i settori manifatturieri italiani. Piastrelle di ceramica, sanitari, stoviglie, materiali refrattari e laterizi nel 2024 hanno fatturato insieme 7,5 miliardi di euro, di cui oltre il 70% deriva da vendite oltre confine. In termini produttivi, l’industria ceramica italiana si mantiene infatti su livelli simili a quelli registrati nel 2023.

Per quanto riguarda il settore delle piastrelle di ceramica, le aziende industriali presenti in Italia sono 122. Di queste, 68 sono localizzate in provincia di Modena e Reggio Emilia, 10 nelle rimanenti province della Regione Emilia-Romagna e 44 nelle restanti regioni italiane. Nel 2024 la produzione italiana, realizzata per l’86,7% nel distretto tra le province di Modena e Reggio, si attesta a 369,8 milioni di metri quadrati, in calo (-1,1%) rispetto alla precedente rilevazione. Il grès porcellanato, con 343,6 milioni di metri quadrati, consolida l’assoluta rilevanza nel portafoglio prodotti (93%), seguono le monocotture, con 12,3 milioni di metri quadrati (quota pari al 3%) e gli 8,5 milioni delle bicotture (3%). I prodotti di nicchia coprono poco più di 5,3 milioni di metri quadrati, con una quota pari a circa l’1%. Nel 2024 le vendite di prodotto finito hanno raggiunto i 378,3 milioni di metri quadrati, in recupero del +2,5% rispetto al 2023 con un fatturato di 6,06 miliardi, in calo dell’1,8% sul 2023. Le vendite oltreconfine (che valgono l’82% dei ricavi) hanno registrato un incremento in quantità del +3,1%, e in valore assoluto hanno superato i 293 milioni di mq, rappresentando il 78% circa delle vendite totali. Le esportazioni totali nei paesi dell’Unione Europea hanno registrato una variazione contenuta (+0,5% rispetto al 2023), a fronte di un recupero più significativo delle vendite negli USA e nei principali mercati overseas, in particolare nell’area del Golfo. Le vendite sul mercato nazionale, oltre il 20% delle vendite totali, hanno segnato un leggero incremento (+0,4%), attestandosi a 84,7 milioni di metri quadrati, in linea con il dato rilevato l’anno precedente.

"Le vendite di ceramica – spiega il presidente di Confindustria ceramica Augusto Ciarrocchi (nella foto sopra) - hanno registrato una crescita complessiva dei volumi di alcuni punti percentuali ed una flessione simile dei fatturati. Quello che ci preoccupa è il calo del 20% negli investimenti 2024 nel comparto piastrelle, determinato dalla difficile congiuntura e dal costo dell’energia anche gravato da un 15% di extra oneri derivanti dal sistema ETS. Questa è una insostenibile tassa per un settore energivoro come la ceramica che non ha alternative reali e percorribili all’uso del gas naturale. È necessario che l’Europa superi le rigidità del Green Deal per tenere conto della realtà. L’ETS va sospeso o modificato urgentemente introducendo deroghe per la ceramica che già sono previste per altri settori, in modo da lasciare alle nostre imprese le risorse per fare i necessari investimenti invece di darle alla speculazione finanziaria".