Expo di Osaka. La Toscana incanta con il suo. Rinascimento

FAR CONOSCERE tradizioni, creatività, imprenditorialità e saperi toscani nel Paese del Sol Levante. Questo l’obiettivo della missione toscana in Giappone, a Expo Osaka 2025, dove la Regione è stata protagonista al Padiglione Italia, nella settimana dal 13 al 19 luglio. L’evento clou è stato la mostra "Genio Toscano - La creatività oltre lo spazio e il tempo" che racconta l’essenza del made in Tuscany e la storia della regione. L’esposizione, che era già stata ospitata a San Francisco, è stata organizzata da Regione, Giunta e Consiglio regionale, con il supporto di Fondazione Sistema Toscana e con la collaborazione di Padiglione Italia, Camera di Commercio italiana in Giappone e Ice.

La delegazione istituzionale ha visto la partecipazione dell’assessore regionale a economia e turismo Leonardo Marras, dei consiglieri Sandra Bianchini e Marco Niccolai. Insieme a loro, i rappresentanti di Invest in Tuscany, Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica. "Siamo felici di essere qui – ha detto l’assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras (nella foto sopra, il primo da sinistra), aprendo in Giappone la settimana dedicata alla Toscana – insieme a tante imprese toscane che hanno voluto con la loro presenza sottolineare l’attenzione che ripongono nei processi di internazionalizzazione, verso l’Asia e verso il Giappone. Il nostro sistema economico è costituito prevalentemente da medie e piccole imprese ed è qui con noi una rappresentanza dell’economia toscana. Con la loro presentazione, che ha aperto la settimana dedicata alla Toscana, facciamo conoscere a tutto il mondo il nostro sistema produttivo ricco di eccellenze. L’invito che rivolgiamo a tutti i visitatori dell’Expo è quello di venire in Toscana per conoscere direttamente anche le bellezze del nostro territorio, che abbiamo definito un ’Rinascimento senza fine’".

Durante la mattinata, un panel è stato dedicato all’attrazione investimenti curato da Invest in Tuscany, con la partecipazione dei rappresentanti di alcune multinazionali giapponesi che hanno sede in Toscana. Tante le aziende nipponiche che hanno investito nel territorio e che hanno partecipato all’evento. Fra queste Yanmar, che si occupa di motori diesel compatti impiegati in agricoltura, nautica, macchinari da costruzione e applicazioni industriali come generatori e pompe. Ha stabilito il suo primo Centro di Ricerca e Sviluppo in Europa proprio a Firenze, con l’obiettivo di creare tecnologie di nuova generazione per l’uso efficiente dell’energia e la robotica. Importante anche Toray Group, azienda che sviluppa e produce materiali avanzati, come fibre sintetiche, materiali compositi, prodotti chimici e pellicole speciali; in Toscana ha acquisito DeltaTech con base ad Altopascio, produttore toscano di pre-impregnati termoindurenti rinforzati con fibra di carbonio. Infine Topcon, che sviluppa soluzioni digitali avanzate applicabili in sanità, agricoltura e infrastrutture.

L’azienda ha recentemente investito nella hi-tech toscana Visia Imaging che progetta, sviluppa e produce soluzioni hardware e software per l’oftalmologia e l’optometria. Lo spazio espositivo della mostra ha ospitato numerose aziende toscane e vari protagonisti del mondo culturale regionale: il Maggio Musicale Fiorentino, con bozzetti, figurini, manifesti, foto di scena e tre abiti originali di scena; gli Archivi Alinari (a destra in alto) con le riproduzioni del Mosè di Michelangelo, particolare della tomba di Giulio II in San Pietro in Vincoli a Roma; il Museo Casa di Dante, con 3 visori 3D per vivere in Virtual Reality la Firenze di Dante. Altre realtà culturali toscane si sono presentate con proprie iniziative nello spazio per concerti, performance ed eventi del Padiglione Italia: Lucca Comics, il Conservatorio Luigi Cherubini e Isia Design di Firenze, il Mascagni Festival, l’Orchestra della Toscana e il Carnevale di Viareggio (a destra in basso). Fra gli eventi, il Museo del Fumetto di Lucca, la consegna del Pegaso alla Cultura al maestro Go Nagai, ma anche spettacoli culturali e animazioni tutte le sere alle 18. Centrale il mondo imprenditoriale.

Alla trasferta giapponese hanno partecipato infatti le imprese toscane che hanno beneficiato della misura specifica di finanziamento del bando internazionalizzazione, dedicato al posizionamento nel mercato giapponese o orientale. A seguire gli interventi delle multinazionali giapponesi che hanno scelto la Toscana per le loro attività, nel panel curato da Invest in Tuscany.

Toscana Promozione Turistica ha presentato la Destinazione Toscana e il Consiglio regionale il progetto ‘Tuscany 2050: A Vision for the Future’, con illustrazione di dati e scenari elaborati da The European House – Ambrosetti e AsviS. Infine, un confronto con imprenditori, studenti universitari e protagonisti del mondo dell’innovazione giapponese per promuovere nuove connessioni e collaborazioni internazionali.