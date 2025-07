Exein, round da 70 milioni. Record nella cybersecurity

EXEIN, L’AZIENDA ITALIANA leader nella cybersecurity embedded per dispositivi IoT, ha raccolto 70 milioni di euro in un round di finanziamento Series C. Il round – un record per una startup di software in Italia - è stato guidato dal fondo di Venture Capital inglese Balderton, con Supernova e Lakestar, con la partecipazione degli investitori esistenti 33N , United Ventures e Partech . Il nuovo capitale sosterrà i piani di espansione globale dell’azienda, con un focus su Stati Uniti, Giappone, Taiwan e Corea del Sud, oltre a rafforzare la già consolidata presenza in Europa. Con una crescita del 450% anno su anno, Exein protegge oggi oltre un miliardo di dispositivi nel mondo, attraverso partnership strategiche con i principali produttori globali di chip e Oem/odm, tra cui MediaTek, Supermicro, Kontron, Seco e Aaeon .

"La crescita straordinaria di Exein dimostra quanto sia urgente proteggere i dispositivi che fanno parte della nostra quotidianità", osserva Gianni Cuozzo, fondatore e ceo di Exein. "La sicurezza embedded a livello di singolo dispositivo – continuia – è oggi fondamentale, e siamo orgogliosi di supportare i principali produttori mondiali nel garantire i massimi livelli di protezione, offrendo loro la certezza di essere conformi alle normative più recenti". Considerando che una violazione di dati su tre coinvolge un dispositivo IoT, Exein ha sviluppato un insieme di soluzioni che integrano funzionalità avanzate di sicurezza direttamente all’interno dei dispositivi connessi. Sempre più riconosciuto come standard di riferimento per la sicurezza embedded nell’IoT, Exein offre un rilevamento delle minacce in tempo reale potenziato da intelligenza artificiale in settori strategici come infrastrutture critiche (ad esempio reti ferroviarie o aeroporti), semiconduttori (ad es linee di produzione di microchip), energia (reti elettriche nazionali), automotive (sistemi di guida autonoma), sanità (banche, dati sanitari nazionali) e robotica (bracci robotici industriali, umanoidi).

L’approccio “endpoint” di Exein crea un sistema immunitario digitale, che protegge i singoli dispositivi invece di affidarsi unicamente alle difese di rete centralizzate. Questo modello decentralizzato permette ai produttori di integrare facilmente le soluzioni di sicurezza più efficaci, proteggendo i dispositivi dalle minacce informatiche e garantendo la conformità alle normative globali, come la direttiva europea NIS2 , il Cyber Resilience Act (in vigore dal 2026) e il Cyber Trust Mark statunitense.

"Viviamo in un’epoca in cui tutto, dalle reti ferroviarie ai macchinari industriali, è connesso e quindi vulnerabile", sottolinea Elena Moneta, presidente di Balderton. "Con l’infrastruttura critica sempre più definita dal software e interconnessa – spiega – i rischi aumentano, soprattutto ora che l’intelligenza artificiale consente agli attaccanti di colpire più bersagli più rapidamente. E non violano più la rete dalla porta principale: un microonde su una nave militare o un acquario smart in una sala d’attesa ospedaliera possono diventare vettori per compromettere un’intera rete. Exein affronta la minaccia alla radice: direttamente sul dispositivo, integrando la sicurezza in tempo reale ai margini della rete". Nell’ambito della sua espansione strategica globale, Exein sta sviluppando soluzioni di sicurezza runtime per proteggere le infrastrutture di intelligenza artificiale e large Language Model.