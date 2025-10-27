Euro Company in crescita: "Ricerca e dipendenti al centro"

ALIMENTI A BASE DI FRUTTA secca ed essiccata, ma con il minimo possibile di lavorazioni della materia prima. Euro Company, Società Benefit e azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di frutta secca ed essiccata, con sede a Godo di Russi (Ravenna), ha chiuso con successo l’esercizio fiscale 2024/2025, con un fatturato che si attesta attorno ai 161 milioni di euro e una crescita significativa del 16% rispetto all’anno precedente. Un risultato economico brillante, accompagnato dall’impegno concreto verso la propria comunità, interna ed esterna.

Fondata nel 1979, Euro Company produce, seleziona e commercializza frutta secca ed essiccata a Godo di Russi, nel cuore della Romagna. In oltre 45 anni la comunità è cresciuta costantemente, fino a contare oggi circa 400 dipendenti. Vision dell’azienda è quella di essere un punto di riferimento per l’alimentazione sana e sostenibile, mettendo al centro la salute, il pianeta e il rispetto delle persone, con l’obiettivo ultimo di influenzare l’intera industria alimentare. Diventata Società Benefit nel 2018 e certificata B Corp nel 2019, Euro Company fa dell’etica il suo punto cardine, anche attraverso i quattro pilastri del concetto di Qualità Etica, un protocollo interno e un modello a cui ispirarsi che abbraccia tutta la filiera: dal rapporto diretto alle partnership di lungo termine con i produttori, dalla remunerazione equa dei coltivatori alla condivisione di attrezzature e know-how, per ottenere materie prime di alta qualità, garanzia del miglior prodotto possibile per il consumatore. Qualità che non necessita di altri ingredienti:considerato l’anno fiscale 23/24 - il 93% dell’assortimento a marchio dell’azienda, non contiene zuccheri aggiunti se non quelli naturalmente già presenti nel frutto. In particolare, è senza zuccheri aggiunti il 90% dell’offerta di frutta essiccata e il 100% delle creme di frutta secca.

Essere vicini alle persone e al territorio è parte integrante della missione e dei valori che, da oltre quarantacinque anni, guidano l’impegno quotidiano di Euro Company. Un impegno che continua e si rafforza con una serie di iniziative, realizzate nei mesi scorsi, a beneficio della popolazione aziendale e della collettività. Per quanto riguarda il welfare aziendale, particolare attenzione è stata dedicata alle misure a sostegno della genitorialità, con l’estensione del congedo di paternità fino a 30 giorni per i neopapà e l’integrazione fino al 100% della tredicesima e quattordicesima mensilità per le lavoratrici che usufruiscono del congedo di maternità anticipata o obbligatoria. Tra le altre numerose iniziative rientrano anche l’assistenza sanitaria integrativa estesa ai familiari e l’apertura del servizio mensa aziendale "Taste the Change": uno spazio in cui qualità, equilibrio nutrizionale e sostenibilità si incontrano, tra ingredienti stagionali e selezionati, materiali riutilizzabili e soluzioni a basso impatto ambientale, per una filosofia che metta al centro le persone e il pianeta — anche a tavola. Coerentemente con la propria identità di Società Benefit — che prevede la destinazione del 10% degli utili netti annui a finalità di beneficio comune — Euro Company ha continuato, nel corso dell’anno, a sostenere attivamente il territorio. Nei mesi scorsi, infatti, attraverso la Fondazione Ossigeno, ente del Terzo Settore promosso dall’azienda, ha contribuito in modo significativo al completamento dell’Ospedale di Comunità di Russi (Ravenna), entrato ufficialmente in funzione alla fine di maggio. Un gesto concreto che conferma, ancora una volta, l’impegno di Euro Company nella promozione e nella creazione di valore condiviso per l’intera collettività.

"Come Società Benefit e B Corp, crediamo in un modello di impresa che metta le persone al centro, dentro e fuori dalle nostre mura aziendali – afferma Maurizio Castagnoli (nella foto in alto a sinistra), Direttore Generale di Euro Company –. Essere Food For Change, per noi, significa restituire alla collettività una parte importante del nostro impegno, generando valore condiviso e costruendo giorno per giorno un futuro più equo e responsabile". Per quel che riguarda i dipendenti , al 30 giugno 2024 erano 397 (contro i 383 alla stessa data del 2023), in maggioranza di sesso femminile (56%) e per la stragrande maggioranza assunti a tempo indeterminato (240 addetti) a cui se ne aggiungono 17 a tempo determinato e 140 a tempo determinato stagionale. Il Cda vede invece una netta prevalenza maschile (75%) così come accade, nelle stesse percentuali, per le posizioni dirigenziali. L’età media degli addetti, provenienti da 38 nazionalità, è di 41 anni così come l’anzianità media aziendale supera i 5 anni. I laureati sono il 20% del totale, i diplomati rappresentano il 44%. Nell’anno 23-24 sono stati erogati stipendi per 13,5 milioni di euro. "Trasparenza, merito ed equità – si legge nel Bilancio di sostenibilità – sono i tre valori che guidano il processo di valutazione delle performance in Euro Company. Per questo – e per disporre di una politica retributiva sempre competitiva rispetto al mercato del lavoro, in continua e costante evoluzione – a ottobre 2023 abbiamo effettuato una revisione della policy retributiva aziendale, aggiornandone i range di remunerazione, per continuare a valorizzare al meglio merito e performance eccellenti. Grande attenzione al tema della sostenibilità anche grazie al progetto Nuts4Green, che ha permesso alla popolazione aziendale di ridurre le proprie emissioni di CO2 di 2.337,78 kg, scegliendo modalità di spostamento più sostenibili, come i 2023 viaggi effettuati in car pooling e 493 in bici o a piedi.