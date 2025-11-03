Eurmoda punta sul metallo con l’acquisizione di La Cerniera

PROSEGUE IL PERCORSO di crescita di Eurmoda, gruppo specializzato nello sviluppo di accessori metallici per la pelletteria di alta gamma. A pochi mesi dall’ingresso nel capitale del fondo di investimento italiano Aurora growth capital – in qualità di azionista di riferimento, a fianco di Mindful capital partners e del fondatore e amministratore delegato Marco Vecellio – l’azienda ha acquisito lo storico gruppo fiorentino La Cerniera, attualmente uno dei principali player negli accessori in acciaio per la pelletteria di lusso. L’operazione, ritenuta di grande valore strategico, è motivata da una spiccata affinità in termini di prodotto, tecnologia e clienti. L’aggregazione delle due realtà rappresenta un passo avanti importante nel progetto, nato nel 2019, di creare un gruppo italiano leader nel settore di riferimento, in grado di generare da subito circa 90 milioni di euro di fatturato. L’operazione è resa possibile dalle risorse messe a disposizione di Eurmoda da Aurora, fondo specializzato negli investimenti in piccole e medie imprese italiane leader di nicchia, con alto valore aggiunto e notevole potenziale di crescita. Gli attuali azionisti de La Cerniera reinvestiranno in maniera rilevante nel nuovo gruppo e contribuiranno attivamente alla nuova fase di consolidamento, garantendo continuità manageriale. Al closing, Giovanni D’Andria assumerà la carica di ceo del gruppo, mentre Marco Vecellio rivestirà il ruolo di presidente del gruppo. Per il gruppo Eurmoda la produzione di accessori metallici, applicati principalmente ad articoli di pelletteria (come borse e cinture), rappresenta circa il 90% dei propri ricavi. Fondato nel 2019, il gruppo può contare già su un’ampia base di clienti e su rapporti consolidati con i maggiori brand globali del lusso. La creazione è avvenuta su iniziativa della società di gestione fondi Mindful capital Partners e di Marco Vecellio, con l’obiettivo di creare una piattaforma di eccellenze nel comparto degli accessori moda di alta gamma. Tutto questo a partire dalla società veneta Eurmoda, fondata a sua volta nel 1986 per unire sinergicamente le competenze di aziende produttrici di accessori per l’alta moda con le competenze meccaniche e tecnologiche derivanti dall’occhialeria, nel distretto del Bellunese, e dall’oreficeria, nel distretto vicentino. Con le successive acquisizioni di Alce srl a Valsamoggia, di Abc Morini srl a Scandicci e di Macuz srl, storica azienda fiorentina, anch’essa attiva nella produzione di accessori metallici di alta qualità, Eurmoda è riuscita a consolidare rapporti con i principali marchi del lusso.

Oggi è operativa in Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. I dipendenti sono circa 360. Il piano di crescita prevede, per Eurmoda, un doppio percorso: da un lato, una crescita organica, volta ad attrarre nuovi clienti e approfondire le relazioni con quelli esistenti attraverso l’ampliamento dell’offerta di prodotti; dall’altro lato, operazioni di ‘M&a’ (acronimo di ‘mergers and acquisitions’, che in italiano significa "fusioni e acquisizioni") su una serie di target già individuati, finanziate dall’aumento di capitale sottoscritto da Aurora. Specializzata nello sviluppo e nella produzione di accessori in metallo, La Cerniera è, da più di sessant’anni, un punto di riferimento per le aziende della moda e del lusso, italiane e non solo. Malgrado la generale incertezza dei mercati, soprattutto nei settori del tessile e della moda, il gruppo toscano ha registrato tassi di crescita significativi grazie a una strategia improntata principalmente all’innovazione. La sede principale è a Scandicci. I dipendenti sono, attualmente, 130.

"A pochi mesi dalla nostra entrata nel capitale di Eurmoda – commenta Giacinto d’Onofrio (nella foto in basso), managing partner di Aurora growth capital –, siamo entusiasti di aver contribuito ad accelerarne il percorso di crescita con l’ingresso de La Cerniera nel perimetro di attività. L’azienda fiorentina apporta competenze complementari e sinergiche, oltre a nuovi clienti e tecnologie. L’operazione è totalmente in aumento di capitale, a conferma del focus sulla crescita industriale, con il mantenimento di una solida struttura finanziaria". Secondo Marco Vecellio, nuovo presidente del gruppo, "un progetto industriale mirato alla soddisfazione dei luxury brand non può che ambire al miglioramento continuo – ha affermato –. Nel modellare il nostro progetto abbiamo sempre mirato all’eccellenza in ogni dettaglio. Oggi, grazie a questa nuova integrazione, abbiamo una nuova chiave anche in termini di produzione in acciaio e in termini di capacità e presenza commerciale. Si crea, in tal modo, un’energia davvero concreta e totalmente armonica di forza manufatturiera, capacità di plasmare oggetti di lusso e grande conoscenza del settore. Alla guida c’è un nuovo amministratore delegato con enormi potenzialità, con cui sono orgoglioso di fare squadra in qualità di presidente".

Dal canto suo, il nuovo ceo Giovanni D’Andria dichiara di essere orgoglioso di "entrare a far parte di Eurmoda, gruppo presente nei principali distretti del lusso e capace di fare della qualità e dell’artigianalità i propri tratti distintivi. La Cerniera, con l’entusiasmo che la contraddistingue da sempre, si integrerà all’interno del progetto, con l’obiettivo di continuare a innovare e sviluppare nuove soluzioni tecnologiche".