Essity e il futuro. Compleanno con rinascita dello stabilimento

UN COMPLEANNO speciale. Oltre ogni barriera, come si legge accanto al logo. Per i primi 40 anni di Essity in Italia, ha avuto luogo l’inaugurazione del nuovo magazzino ad elevata tecnologia, 8.400 metri quadrati, nello stabilimento di Porcari, nella Piana di Lucca. Un sito risorto come l’Araba Fenice, dopo il vasto incendio del 12 marzo del 2023. Il fuoco distrusse tutto e in meno di due anni è ripresa l’operatività, con la produzione che non si fermò mai e senza un solo giorno di cassa integrazione da parte dei dipendenti che accettarono di lavorare manualmente e senza automazione, per proseguire. Dopo due anni e 10,6 milioni di investimento, adesso la nuova struttura è realtà. "In due mesi siamo riusciti a ripristinare le linee produttive che erano state distrutte – spiega Claudio Fumasoni, supply chain development director dell’azianda – e grazie anche alle istituzioni in cinque mesi era presente l’involucro esterno, in sette gli impianti. Un piccolo miracolo uscire da quella situazione drammatica". Presente in Italia dal 1985 con tre stabilimenti di produzione, situati tra Collodi, Porcari e Altopascio, a cavallo tra Lucchesia e Valdinievole, quindi sia in provincia di Lucca sia in quella di Pistoia, dedicati alla produzione in ambito "tissue".

Proprio la produzione di materiali come fazzoletti, carta igienica, tovaglioli e molto altro, è il core business dell’azienda, che si occupa anche della commercializzazione di prodotti per l’igiene della persona, e la cura dell’incontinenza (Consumer Goods). Inoltre, con il settore Professional Hygiene, Essity commercializza soluzioni complete per la pulizia professionale. Undici i marchi distribuiti in Italia che sono tra i più noti nel settore, tra cui Nuvenia, Tempo, Tork e Tena, brand ormai conosciutissimi. In questi quattro decenni, una delle peculiarità è stata la capacità di adattarsi agli scenari nuovi dei mercati, in una fusione perfetta tra tradizione ed innovazione. Essity continua infatti ad innovare nel segno della sostenibilità, con l’obiettivo di essere una forza positiva per il cambiamento. Come sottolineato anche da Massimo Minaudo (nella foto a fianco), country manager Italia, l’impegno di Essity si concretizza nello sviluppo continuo di prodotti innovativi, pensati per soddisfare le reali necessità dei consumatori. L’ascolto attivo dei clienti e delle loro esigenze è il motore che contraddistingue la multinazionale svedese, portando alla creazione di soluzioni che coniugano rispetto per l’ambiente e benefici concreti per gli utenti. Tutto ciò si traduce ad esempio nel "progetto ReEnergy" nello stabilimento di Altopascio. Questo avanzato sistema di cogenerazione ad alto rendimento, frutto di un investimento di circa 6 milioni di euro, sta trasformando l’impianto in ottica sostenibile. Già oggi, questo sistema ha significativamente ridotto la dipendenza dalla rete elettrica esterna per lo stabilimento di Altopascio, incrementando l’autosufficienza energetica.

L’obiettivo è ambizioso: raggiungere il 98% di autonomia nella produzione di energia entro il 2025, grazie alla cogenerazione e all’integrazione di impianti fotovoltaici, diminuendo le emissioni di CO2 di un ulteriore 20%. In prospettiva, con il passaggio all’idrogeno, l’impianto di cogenerazione dual power gas/idrogeno azzererà completamente le emissioni di CO2 e ridurrà del 70% le emissioni di Nox. L’attenzione dei consumatori verso prodotti usa e getta privi di sostanze chimiche nocive è in costante aumento, principalmente a causa della crescente consapevolezza del loro impatto ambientale ed un esempio significativo di questa evoluzione si riscontra nel settore dell’assorbenza femminile. Anche noi siamo attivamente impegnati a intercettare le nuove tendenze in questo mercato. Le mutandine Nuvenia, ad esempio, rappresentano una novità molto apprezzata dalle consumatrici, con una crescita annuale significativa e una opportunità in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. La mission dell’azienda , breaking barriers to wellbeing, è intrinsecamente legata alla minimizzazione dell’impatto sul pianeta. Riconoscendo l’importanza cruciale di igiene e salute, Essity offre prodotti e servizi che migliorano la qualità della vita a livello globale, agendo concretamente per il clima, promuovendo la circolarità, sviluppando innovazioni sostenibili e tutelando la biodiversità, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere lo zero netto entro il 2050.

Per Essity l’innovazione è un elemento chiave, per generare valore sostenibile per clienti e consumatori, consolidando al contempo i marchi e la presenza sul mercato. Essity investe costantemente in formazione processi e aggiornamento professionale per integrare progressivamente la trasformazione digitale in ogni ambito della sua attività. L’obiettivo è creare valore per le persone, i clienti, le aziende e l’intera società. La crescente attenzione globale verso la sostenibilità spinge ad adottare pratiche più responsabili. Essity, da sempre all’avanguardia in questo campo, ha fatto della sostenibilità un elemento strategico centrale, che si riflette in ogni suo prodotto e azione. Coerentemente con questa filosofia, l’azienda sta intraprendendo una significativa trasformazione digitale, integrando tecnologie avanzate per generare valore per le persone, i clienti e la collettività. Gli investimenti strategici sono focalizzati su quattro aree chiave: soluzioni e prodotti connessi e data-driven; ottimizzazione dell’esperienza digitale del cliente e potenziamento dell’e-commerce; sviluppo di piattaforme virtuali per la condivisione di conoscenza e l’apprendimento; implementazione di analisi avanzate, automazione e robotica nei processi produttivi.