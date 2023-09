Esperienza e innovazione. FBT festeggia i suoi primi sessant’anni

L’ANIMA della FBT risuona in tutto il mondo tramite i diffusori acustici, gli amplificatori di ultima generazione e la tecnologia di fascia alta che la rendono un leader indiscusso nel settore dell’audio professionale. Quello che era iniziato nel 1963 a Recanati come un semplice laboratorio artigianale è diventato, a distanza di 60 anni, emblema internazionale di innovazione italiana. Ad oggi, l’85% dei prodotti realizzati in azienda viene esportato in tutto il mondo attraverso una rete che conta più di 100 distributori internazionali. Per festeggiare questo traguardo, il 7 settembre scorso si è tenuto presso la sede dell’azienda un evento commemorativo con ospiti di eccellenza che ha coinvolto più di 500 partecipanti tra autorità, collaboratori, clienti, rivenditori, dealers italiani e distributori giunti a Recanati da ogni parte del mondo.

A guidare la lunga serata, la professionalità di Neri Marcoré (nella foto a sinistra) che ha condiviso il palco con i numerosi ospiti intervenuti, tra i quali il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli: "FBT è l’emblema della competitività di questo territorio – ha detto – Non è facile resistere per un arco di tempo così lungo, perché spesso non dipende solo dalla capacità dei singoli imprenditori, ma anche da contingenze come quelle cui assistiamo oggi tra caro prezzi ed energia. Resistere per tutto questo tempo è emblematico della forza di un’impresa".

Per l’occasione, l’area esterna dell’FBT si è trasformata in un’arena spettacolo con un grande palco allestito in stile concertone Primo Maggio. Ad accompagnare le performance degli artisti, aperitivo, cooking show e cena di gala pensati e preparati dallo chef stellato Errico Recanati. Nel corso dell’evento è stato reso omaggio ai collaboratori che hanno contributo per almeno 40 anni alla crescita dell’azienda.

Più di mezzo secolo di passione e tecnologia hanno reso il disegno iniziale di Bruno Baldoni e Vinicio Tanoni un’opera d’arte in continua evoluzione. Facendo seguito alla guida di Vinicio, oggi sono i suoi figli Bruno e Mauro che, da sempre immersi in questa realtà, con cura e dedizione ne continuano l’impegno della dirigenza. "Nel 2012 – raccontano – abbiamo preso la milanese Paso SpA, una ditta storica del settore. Poi nel 2018 abbiamo iniziato la produzione di batterie acustiche (Ds Drum), in un altro stabilimento qui vicino, mentre nel 2011 avevamo avviato un accordo per la distribuzione dei nostri prodotti in Gran Bretagna (FBT Audio UK Ltd.). Oggi lavoriamo su un totale di 25 mila metri quadrati: possiamo ritenerci ancora un gruppo in ascesa".

Un’icona del vero Made in Italy. Una manodopera altamente specializzata, figlia di una lunga tradizione, insieme all’impiego di macchinari di ultima generazione la rendono una vera azienda Industria 4.0. Grazie al costante investimento nell’innovazione, oggi la FBT è una realtà ecosostenibile. Il parco fotovoltaico di 1,2 megawatt, da poco realizzato nell’area della struttura, produce un quantitativo di energia maggiore del fabbisogno. Una delle cose che non sono mai cambiate è quella di avere nel proprio stabilimento tutti i reparti. Un aspetto quasi unico nelle aziende di oggi. Questo rende la FBT indipendente in ogni fase del processo produttivo: laboratorio di ricerca e sviluppo, falegnameria, officina meccanica, verniciatura, assemblaggio elettronico, serigrafia, reparto collaudo, assemblaggio diffusori e logistica, senza tralasciare servizi di progettazione, assistenza, e post-vendita.

Alberto Levi